Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडomg become careless about health after giving birth can cause 5 health problem side effects of not resting afterdelivery
डिलीवरी के बाद सेहत पर नहीं दिया ध्यान तो होंगे ये हैं 5 बड़े नुकसान, हर महिला पढ़ें ये सलाह

डिलीवरी के बाद सेहत पर नहीं दिया ध्यान तो होंगे ये हैं 5 बड़े नुकसान, हर महिला पढ़ें ये सलाह

संक्षेप:

Disadvantages of not resting after delivery : प्रेग्नेंट महिला का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे इसके लिए उसे डिलीवरी के बाद भी कुछ दिन तक रेस्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद रेस्ट ना लेने वाली महिलाओं को सेहत से जुड़ी क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं।

Thu, 4 Dec 2025 02:55 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रेग्नेंसी के दौरान मां और बच्चे की सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए डॉक्टर और परिवार से महिला को सेहत का खास ख्याल रखने की सलाह हर समय मिलती रहती है। इस सलाह को मानने से ना सिर्फ मां की सेहत बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु का विकास भी अच्छी तरह होता है। हालांकि अकसर देखा जाता है कि कई महिलाएं न्यूक्लियर फैमिली या फिर परिवार में अनबन की वजह सेडिलीवरी के बाद बच्चे का तो ख्याल रखती हैं लेकिन खुद पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। जिसकी वजह से उसे सेहत से जुड़ी कई बड़ी परेशानियां समय के साथ घेरने लगती हैं। प्रेग्नेंट महिला का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे इसके लिए उसे डिलीवरी के बाद भी कुछ दिन तक रेस्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं डिलीवरी के बाद रेस्ट ना लेने वाली महिलाओं को सेहत से जुड़ी क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डिलीवरी के बाद आराम नहीं करने वाली महिलाओं को होते हैं ये 5 नुकसान

अत्यधिक ब्लीडिंग

डिलीवरी के बाद आराम न करने से महिला का गर्भाशय ठीक से नहीं सिकुड़ने या संक्रमण (प्लेसेंटा का टुकड़ा रह जाने पर) के कारण गंभीर रक्तस्राव की समस्या हो सकती है।

संक्रमण का खतरा

गर्भाशय और जननांग के रास्ते में बैक्टीरिया से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिससे बुखार, पेट दर्द और दुर्गंधयुक्त डिस्चार्ज की समस्या परेशान कर सकती है। इसके अलावा रेस्ट नहीं करने से शरीर की हीलिंग पॉवर भी कमजोर हो जाती है। जिसकी वजह से खासतौर पर सी-सेक्शन डिलीवरी करवाने वाली महिलाओं के टांकों की रिकवरी नहीं होती है और एक समय बाद वहां इंफेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है।

गर्भाशय नीचे आना

लंबे समय में, गर्भाशय को सहारा देने वाली पेल्विक मांसपेशियां और लिगामेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं या खिंच जाते हैं। इससे गर्भाशय नीचे खिसकने लगता है।

कमजोरी

डिलीवरी के बाद अगर महिलाएं अच्छी तरह अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो उन्हें थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। जिसकी वजह से महिलाओं की इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है और वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ सकती हैं।

खून की कमी

डिलीवरी के बाद शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और कई तरह के पोषक तत्‍व भी कम हो जाते हैं। इस समय अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखने पर कई महिलाओं को एनीमिया की शिकायत भी हो जाती है।

महिला को पूरी तरह रिकवर होने के लिए कितना रेस्ट लेना चाहिए

एक्सपर्ट के अनुसार, डिलीवरी के बाद महिला का रेस्ट उसकी डिलीवरी किस तरह से हुई है, इस बात पर निर्भर करता है। इसके अलावा महिला की ओवरऑल हेल्थ,सेहत से जुड़ी समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए।

वजाइनल डिलीवरी

अगर महिला की वजाइनल डिलीवरी हुई है, तो डिलीवरी के लिए बाद कम से कम 4 से 6 सप्ताह का समय लग सकता है। लेकिन, पूरी तरह रिकवर में ज्यादा समय भी लग सकता है।

सीजेरियन डिलीवरी

सीजेरियन डिलीवरी में महिला को ज्यादा देखभाल की जरूरत हो सकती है। सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी होने के बाद शुरुआत में दो सप्ताह रेस्ट जरूर करना चाहिए। पूरी तरह रिकवर होने में 3 महीने तक का समय भी लग सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

-नॉर्मल और सीजेरियन दोनों ही तरह की डिलीवरी में डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को मेंटेन रखना चाहिए। जिसमें न्यूट्रिशन और स्लीप दोनों को वैल्यू देनी चाहिए।

-शुरुआत के कुछ सप्ताह शरीर पर जोर न डालें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा आराम करें जिससे भविष्य में परेशानी न हो।

-शरीर में दर्द, ब्लीडिंग या थकावट रहती है, तो चेकअप जरूर कराएं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।