नवजात शिशु ने उड़ा दी रातों की नींद, बच्चे को रात भर सुलाए रखने में मदद करेंगे ये 5 टिप्स

जब कोई महिला पहली बार किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका शरीर कई तरह के हार्मोनल बदलाव से होकर गुजरता है। नवजात शिशु के खान पान से लेकर उसके सोने-जागने तक, मां को रोजाना कई तरह के अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। बच्चे को जन्म देने वाली ज्यादातर माओं की अपने नवजात शिशु को लेकर एक शिकायत बेहद कॉमन रहती है कि उसके सोने -जागने का कोई एक समय नहीं होता है। बच्चे की नींद इतनी कच्ची होती है कि मां को आराम करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है। दरअसल, नवजात शिशु को रात में लंबे समय तक सुलाना माता-पिता के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शिशु का नींद का पैटर्न अनियमित होता है। अगर आपकी भी अपने नवजात शिशु से यही शिकायत है तो आइए जानते हैं कैसे आप अपने बच्चे को रातभर बड़े आराम से सुला सकते हैं।

नवजात शिशु को रात में लंबे समय तक सुलाने के लिए टिप्स नियमित दिनचर्या बनाएं नवजात शिशु को दिन और रात के बीच अंतर सिखाने के लिए उसकी एक दिनचर्या बनाएं। दिन में कमरे में रोशनी रखें और रात में हल्का प्रकाश रखें। रात में सोने से पहले शिशु को शांत करने के लिए एक निश्चित पैटर्न बनाएं, जैसे हल्की मालिश या लोरी गाना।

सोने का सही माहौल बनाएं शिशु के सोने की जगह को शांत, अंधेरा और आरामदायक बनाकर रखें। कमरे का तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। कमरे में शोर ना होने दें, वरना शिशु की नींद टूट सकती है।

पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करें कि शिशु दिन में अच्छी तरह से दूध पी रहा है, ताकि रात में भूख के कारण वो बार-बार न जागे। रात को भी सोने से पहले एक अच्छा फीडिंग सेशन कराएं, जिसे 'ड्रीम फीड' भी कहते हैं, ताकि शिशु का पेट भरा रहे।

स्वैडलिंग का उपयोग करें नवजात शिशु को हल्के, सांस लेने वाले कपड़े में स्वैडल करें। यह उन्हें गर्भ जैसा सुरक्षित और आरामदायक अहसास देता है, जिससे नींद लंबी हो सकती है। लेकिन ऐसा करते समय इस बात पर ध्यान दें कि स्वैडलिंग सुरक्षित तरीके से हो और शिशु का चेहरा खुला रहे।