पहली बार मां बनी हैं तो ये 5 चीजें ना करें, घर के काम हो जाएंगे कम

अभी कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई है और पहली बार मां बनी हैं। घर में चारों तरफ सामान फैला देखकर परेशान हो जाती है तो इन 5 बातों को जरूर गांठ बांध लें। ये आपके घर के कामों को आसान और हल्का बनाएंगे। साथ ही बच्चे पर ध्यान देना भी आसान हो जाएगा।

नई मां बनीं महिलाओं को अक्सर घर के काम करना मुश्किल लगता है। पहली बार मां बनने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ऐसे में बच्चे की देखभाल के साथ घर के काम जब वो करती हैं तो कई बार थकान हावी हो जाती है और वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पातीं। ऐसे में जरूरी है कि घर से जुड़े कुछ कामों को इग्नोर किया जाए या करना कुछ समय के लिए बंद कर दें। जिससे ना केवल आपके जरूरी काम पूरे हो जाएं बल्कि आप अपने बच्चे की देखभाल और खुद की सेहत का ख्याल भी रख पाएंगी। पहले की तरह आपके लिए खुद के लिए समय भी मिलना शुरू हो जाएगा। जानें वो कौन से काम हैं जिन्हें ना करने से आपके घर की बाकी चीजों पर असर नहीं पड़ता।

आलमारी में सारी चीजें व्यवस्थित हों ऐसा जरूरी नहीं घर के सारे सामान अपनी जगह पर रखें हो इस बात का ध्यान रखें लेकिन जरूरी नहीं कि आलमारी पूरी तरह से व्यवस्थित हो। अगर कपड़े आलमारी के अंदर बिखरे हैं तो उन्हें जमाने के पीछे अपना समय बर्बाद ना करें और उतनी देर में वो काम करें जिसे करना जरूरी हो और बिना किए काम ना करें। मां बनने के बाद आपको पहले की तरह सारे काम परफेक्ट करने की जरूरत कुछ दिन नहीं है। पहले खुद को और बच्चे को समय दें और घर के जरूरी कामों पर फोकस करें।

सिंक में दो-चार बर्तन पड़े रहना बुरा नहीं बच्चा होने के पहले आप सिंक में एक भी बर्तन नहीं छोड़ती थीं। फटाफट हाथों हाथ धोकर सब हटा देती थीं। लेकिन बच्चा होने के बाद आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में कुछ बर्तन सिंक में रह गए तो उन्हें फौरन धोना जरूरी नहीं। घर में हाउस हेल्फ नहीं लगी तो खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं। जब समय मिलें तो ही बर्तनों को साफ करें।

घर समेटने की कोशिश कम करें बच्चा दिनभर खेलता रहता है तो यहां-वहां खिलौने होंगे, कुछ समान होगा, तो इसे देखकर परेशान ना हो। हर वक्त जरूरी नहीं कि आपका घर पहले की तरह सुव्यवस्थित और सुंदर दिखे। बच्चों वाले घर में फैलाव-बिखराव होना आम बात है। ऐसे में घर को पिक्चर परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगी तो ना केवल शारीरिक थकान होगी बल्कि आप मानसिक रूप से भी थक जाएंगी।

डीप क्लीनिंग जरूरी नहीं घर में काम वाली रखी है और वो घर की डस्टिंग वगैरह नहीं करती। तो हर दिन खुद लगकर धूल-मिट्टी झाड़ना, पोंछना, डीप क्लीनिंग करना जरूरी नही। आप हफ्ते या पंद्रह दिन पर डीप क्लीनिंग करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखें कि जिस कमरे में बच्चा हो वहां पर धूल-मिट्टी और गंदगी जमा ना रहे।