बच्चे को इन 9 मौकों पर बिल्कुल ना डांटे पैरेंट्स, कमजोर होता है उनका आत्मविश्वास!

पैरेंट्स के लिए बच्चों को डांट लगाना नॉर्मल है, लेकिन इन 9 स्थितियों में जरा संभलकर बिहेव करना चाहिए। एक्सपर्ट कहती हैं कि इन मौकों पर बच्चों के डांटना उनकी पर्सनैलिटी पर गहरा असर डाल सकता है।

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा कॉन्फिडेंट बने, अपनी बात खुलकर कहे और बिना डर के नई चीजें सीखने की कोशिश करे। लेकिन कई बार अनजाने में हम बच्चे को ऐसे मौके पर डांट देते हैं, जिसका असर बच्चों के मन पर ऐसा पड़ता है कि उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। कम्युनिकेशन कोच मैत्री मेहता का कहना है कि कॉन्फिडेंट बच्चे वे नहीं होते जिन्हें कभी सुधारा ही नहीं जाता, बल्कि वे होते हैं जिन्हें इस तरह समझाया जाता है कि उनका आत्मसम्मान बना रहे। सही समय पर समझाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि किस समय बच्चों को डांटना चाहिए और किस समय उन्हें डांटना अवॉइड करना चाहिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे 9 मौके कौन से हैं, जब बच्चे को डांटने से बचना चाहिए।

जब बच्चा रो रहा हो एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आपका बच्चा रो रहा है, तो सबसे पहले उसे आपकी समझ और साथ की जरूरत होती है। उस समय उसे डांटने से वह खुद को अकेला महसूस कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को दांतों से बच्चे और पहले उसे शांत करें, उसका हाथ पकड़ें, उसकी बात सुनें और उसे भरोसा दें। जब वह सामान्य हो जाए, तब आराम से उसे समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत।

दूसरों के सामने कभी न डांटें किसी भी बच्चे को लोगों के सामने डांटना उसके मन में शर्म और झिझक पैदा कर सकता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे कम होने लगता है। मैत्री मेहता कहती हैं कि अगर बच्चे से कोई गलती हुई है, तो उसे अकेले में प्यार से समझाएं। इससे वह आपकी बात भी अच्छे से समझेगा और उसका सम्मान भी बना रहेगा।

जब बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो कई बार बच्चा इतना परेशान या गुस्से में होता है कि वह खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। ऐसे समय में भी बच्चे को डांटना सही नहीं रहता। ऐसे समय पर उसे समझाने या डांटने का कोई फायदा नहीं होता। पहले उसे शांत होने का समय दें। जब उसका मन और दिमाग दोनों शांत हो जाएं, तब उससे बात करें। तब आपकी बात उसके लिए समझना आसान होगा।

जब आप खुद गुस्से में हों अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसी समय बच्चे को डांटने से बचें। गुस्से में कही गई बातें बच्चे को सीख नहीं देतीं, बल्कि वह आपकी तेज आवाज और कठोर व्यवहार ही याद रखता है। इसलिए पहले खुद को शांत करें और उसके बाद बच्चे से बात करें।

सोने से ठीक पहले कोच का कहना है कि दिन खत्म होने से पहले बच्चे के मन में डर या शर्म की भावना छोड़ना ठीक नहीं है। अगर सोने से पहले उसे डांटा जाएगा, तो वह उसी भावना के साथ सो सकता है। कोशिश करें कि रात में बच्चे से प्यार से बात करें और अगर किसी बात पर समझाना जरूरी हो, तो शांत तरीके से समझाएं।

जब बच्चा बीमार हो या बहुत थका हुआ हो एक्सपर्ट के मुताबिक बीमारी या बहुत ज्यादा थकान के समय बच्चे के लिए खुद पर कंट्रोल रखना आसान नहीं होता। ऐसे समय पर उसकी छोटी-छोटी गलतियों पर डांटने की बजाय उसका ध्यान रखें। जब वह ठीक महसूस करे, तब जरूरत हो तो उसे आराम से समझाएं।

जब बच्चा कोशिश कर रहा हो, लेकिन बार-बार गलती कर रहा हो नई चीजें सीखते समय गलतियां होना बिल्कुल सामान्य बात है। कोच कहती हैं कि अगर बच्चा मेहनत कर रहा है और फिर भी गलती कर रहा है, तो उसकी कोशिश की सराहना करें। गलती को सुधारें, लेकिन बच्चे को गलत न कहें।

जब बच्चा अपनी गलती खुद मान ले अगर बच्चा खुद आकर अपनी गलती स्वीकार करता है, तो यह अच्छी बात है। ऐसे समय पर अगर उसे डांट मिलेगी, तो अगली बार वह सच बताने से डर सकता है। उसकी ईमानदारी की सराहना करें और फिर उसे प्यार से समझाएं कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। इस तरीके से बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत होता है।