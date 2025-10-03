बच्चों को दवा देते हुए जरूर रखें इन 8 बातों का ध्यान, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है!
बच्चों की सेहत का ख्याल रखना हर माता-पिता की पहली जिम्मेदारी होती है। खासतौर पर जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दवा सही तरीके से देना बेहद जरूरी होता है। अक्सर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से दवा का असर कम हो जाता है या कभी-कभी नुकसान भी हो सकता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ पवन मंडावीया ने बच्चों को दवा देते समय माता-पिता को खास सावधानियां बरतने की सलाह दी है। इन बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो दवा का पूरा असर मिलेगा और बच्चे जल्दी ठीक भी होंगे।
बोतल को हमेशा अच्छे से हिलाएं
डॉक्टर कहते हैं कि सिरप या लिक्विड दवा देते समय सबसे पहले बोतल को अच्छे से हिलाना जरूरी है। अगर बोतल को नहीं हिलाया जाता तो दवा के जरूरी तत्व नीचे बैठ जाते हैं और बच्चे को पूरा फायदा नहीं मिलता।
सही डोज और कंसंट्रेशन देखें
एक ही दवा अलग-अलग ब्रांड में अलग फॉर्मूलेशन और कंसंट्रेशन में मिलती है। जैसे पेरासिटामोल कभी 5 ml में 125 mg होता है तो कभी 5 ml में 250 mg। अगर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चे को या तो ज्यादा डोज मिल सकती है या कम। इसलिए हमेशा पैकेट या लेबल पढ़कर ही दवा दें।
एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें
किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है। बंद बोतल पर तारीख लिखी होती है, लेकिन अगर बोतल खोल दी है तो उसे एक महीने के बाद इस्तेमाल ना करें।
दवाइयों को मिक्स न करें
डॉक्टर कहते हैं कि एक से ज्यादा दवा देते समय उनके बीच कम से कम 10–15 मिनट का अंतर रखें। खासकर कैल्शियम और आयरन की दवा साथ में नहीं दी जाती, इनके बीच कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए।
हमेशा ड्रॉपर या कप से दवा दें
बच्चों को दवा हमेशा ड्रॉपर, सिरिंज या मेजरिंग कप से ही दें। चम्मच से दी गई दवा की सही मात्रा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता और गलत डोज से फायदा भी नहीं होता।
पूरा कोर्स करें पूरा
कई बार माता-पिता बच्चे के ठीक होते ही दवा देना बंद कर देते हैं। लेकिन खासकर एंटीबायोटिक दवा का पूरा कोर्स करना जरूरी है। अधूरा कोर्स बीमारी को फिर से लौटने का मौका देता है।
दवा का समय सही रखें
डॉ पवन के मुताबिक हर दवा को सही समय पर देना जरूरी है। कुछ दवाइयां खाने से पहले दी जाती हैं और कुछ खाने के बाद। सही फायदे के लिए डॉक्टर की बताई टाइमिंग का पालन जरूरी है ताकि दवा पूरी तरह असर करे।
दवा को सही जगह स्टोर करें
डॉक्टर कहते हैं कि हर दवा को सही तापमान पर स्टोर करना जरूरी है। कुछ दवाइयां कमरे के तापमान पर रखी जा सकती हैं, जबकि कुछ दवाओं को फ्रिज में रखना पड़ता है। गलत जगह रखने से दवा खराब हो सकती है और असर नहीं करती।
