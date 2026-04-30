Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आटे को 2 तरह से इस्तेमाल कर के हटाएं शिशु के शरीर से बाल, नेचुरल और सेफ है ये तरीकें!

Apr 30, 2026 08:57 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Baby Care Tips: अगर शिशु के शरीर पर काफी ज्यादा बाल हैं, तो ये 2 नेचुरल तरीके अपनाकर आप उन्हें काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये तरीके काफी इफेक्टिव हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रीडिएंट्स एकदम सेफ भी हैं।

आटे को 2 तरह से इस्तेमाल कर के हटाएं शिशु के शरीर से बाल, नेचुरल और सेफ है ये तरीकें!

छोटे बच्चों की सॉफ्ट और नाजुक स्किन पर कई बार काफी ज्यादा बाल होते हैं, जो पैरेंट्स के लिए टेंशन की वजह बन जाते हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो समय के साथ ये अपने आप हल्के होने लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर बालों के ग्रोथ ज्यादा हो तो आप कुछ सेफ घरेलू नुस्खे ट्राई कर के देख सकते हैं। चूंकि बच्चों की स्किन काफी ज्यादा नाजुक होती है इसलिए सिर्फ ऐसे नुस्खे ही ट्राई करें, जिनमें किसी भी तरह के केमिकल इस्तेमाल ना किए गए हों। दादी-नानी के कुछ ऐसे नुस्खे हैं, जो वाकई काफी इफेक्टिव हैं। इन्हें अपनाकर आप घर की नेचुरल चीजों से ही बच्चों की बॉडी के अनचाहे बालों की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। बच्चे के चेहरे, पीठ और हाथ पैरों के हेयर रिमूव करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

आटे की लोई बनाकर रिमूव करें अनचाहे बाल

बच्चों की बॉडी पर अनचाहे बाल कम करने के लिए आप गेहूं के आटे की लोई वाला नुस्खा ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में चुटकी भर हल्दी मिलाएं और दूध की मदद से गूंथ लें। अब इस आटे की छोटी-छोटी लोई बनाएं और बच्चे के हाथ-पैर या जहां भी ज्यादा बाल हैं, वहां रगड़-रगड़कर लगाएं। इसे आप सप्ताह में 3 बार तक कर सकते हैं। बच्चे को नहलाने से पहले ये रेमेडी ट्राई करें, कुछ महीनों में फर्क साफ दिखेगा।

ये भी पढ़ें:प्रेग्नेंसी में क्या खाएं कि बच्चे की स्किन ग्लोइंग हो? गाइनेकोलॉजिस्ट ने बताया

आटे और बेसन की उबटन से बाल हटाएं

बच्चे के शरीर से बाल हटाने का ये तरीका भी काफी इफेक्टिव है। इसके लिए आपको एक उबटन बनाकर तैयार करनी है। एक कटोरी में आधा कप गेहूं का आटा लें, उसमें जरा सा बेसन, चुटकी भर हल्दी और हल्का सा चावल का आटा भी मिला लें। इसके बाद दूध डालकर एक पेस्ट सा तैयार कर लेंं। इसे आपको उबटन की तरह बच्चे के शरीर पर अप्लाई करना है, फिर हल्का सा सूखने के बाद पानी से धो देना है। बच्चे की स्किन नाजुक होती है, इसलिए इसे रगड़ने से बचें। आप सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:बच्चे की उम्र 5 से ज्यादा है? सेक्स एजुकेशन से जुड़ी ये 7 बातें आज ही समझाएं

नारियल तेल या बॉडी लोशन जरूर लगाएं

उबटन लगाने के बाद बच्चे की स्किन पर कोई लोशन या नारियल तेल की मालिश जरूर करें। इससे स्किन मॉइश्चराइज रहेगी और ड्राइनेस की समस्या नहीं होगी।

जरूरी सावधानी

बेबी की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सेंसेटिव होती है, इसलिए कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट करना बेहद जरूरी है। अगर स्किन पर किसी भी तरह की रेडनेस (लालपन), रैशेज, एलर्जी या जलन दिखे, तो तुरंत बंद कर दें। साथ ही बालों की ग्रोथ कम करने के लिए बच्चे की स्किन पर किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें।

नोट: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और किसी भी तरह से प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या सवाल के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें:डिलीवरी के दर्द को तुरंत कम कैसे करें? गाइनोकोलॉजिस्ट की ये सलाह हर महिला सुनें!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।