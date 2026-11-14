7 साल की बेटी की मां ने बताई ऐसी आसान पेरेंटिंग टिप, हर पेरेंट्स को करनी चाहिए फॉलो

बच्चे अक्सर किसी चीज को पाने के लिए इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि वह जरूरत से ज्यादा रोने लगते हैं और बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगते हैं। ऐसे में इंस्टाग्राम पर एक महिला ने इस चीज से निपटने के लिए एख पेरेंटिंग टिप शेयर की है। आप भी जानिए।

बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सही पेरेंटिंग बहुत जरूरी होती है। हर माता-पिता अपने मुताबिक बच्चों के लिए बेस्ट करना चाहते हैं इसलिए कुछ पेरेंट्स तो अच्छी पेरेंटिंग सीखने के लिए सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहीं कुछ पेरेंट्स किताबी ज्ञान लेते हैं। लेकिन जेंटल पेरेंटिंग के इस दौर में कई बार थोड़ा ज्यादा लाड़-प्यार भारी पड़ जाता है और धीरे-धीरे बच्चे जिद्दी होने लगते हैं। कई बार बच्चे इतनी ज्यादा मनमानी करते हैं कि वह किसी चीज को पाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए तेज रोने लगते हैं। बच्चों के ऐसे व्यवहार की वजह से अक्सर पेरेंट्स को पब्लिक प्लेस पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चे के साथ कैसे डील किया जाए। ऐसे में इंस्टाग्राम पर एक महिला ने पेरेंटिंग में बस एक बदलाव करके अपनी लाइफ को आसान बना दिया है। अगर आपका बच्चा किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा रोता है या बिना लिए मानता नहीं है तो आपको ये टिप जरूर माननी चाहिए।

पहले किसी भी चीज को पाने के लिए रोती थी बेटी महिला ने कमेंट सेक्शन में बताया की उनकी बेटी 7 साल की है और इस पेरेंटिंग टिप को अपनाने से पहले उनकी बच्ची किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत रोती थी, जिसकी वजह से महिला काफी ज्यादा परेशान होती थीं। जिसकी वजह से वह बच्ची को तेज आवाज में डांट देती थी, जिसकी वजह से वह डर जाती थी। इसका गिल्ट महिला को बाद में होता था कि ये उन्होंने क्या कर दिया। इस गिल्ट से बचने के लिए उन्होंने पेरेंटिंग में बदलाव करते हुए एक टिप अपनाई।

क्या है महिला द्वारा अपनाई गई टिप बच्ची के इस बिहेवियर से बचने के लिए महिला ने एक टिप अपनाई। जिसमें उन्होंने बच्ची को पहले ही बता दिया कि कभी आपको चीजें मिलेंगी और कभी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा दूसरा रूल इस टिप का यह है कि अगर महिला ने बच्ची को एक बार मना कर दिया है तो वह इसके बाद बेटी को एंटरटेन नहीं करतीं। अगर बच्ची उन्हें बहुत ज्यादा प्लीज या आखिरी बार लेने की रिक्वेस्ट करती है तो वह उसे साफ मना कर देती हैं। वहीं बच्ची के ज्यादा बोलने पर वह जवाब में बेटी को कह देती हैं कि अब वह किसी सवाल का जवाब नहीं देंगी क्योंकि एक ही बात को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी चीज इस टिप में उन्होंने जो अपनाई वह यह है कि घर से बाहर निकलने से पहले ही वह अपनी बेटी को बता देती हैं कि आज वह कितने रुपये तक की आइटम बच्ची को दिलवाएंगी। हालांकि, कई बार वह घर से ही मना करके जाती हैं कि आज वह कुछ नहीं दिलवाएंगी क्योंकि लास्ट टाइम दिलवाया था। ऐसा करने से बच्चे के दिमाग में पहले से एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं।