3 से 12 साल की बेटी की मां हैं तो ये 5 सेफ्टी रूल्स हमेशा याद रखें
अगर आप बेटी के पैरेंट्स हैं और सारे सेफ्टी रूल्स को जानते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातों को हमेशा अपनी बच्ची कि रिमाइंड कराना चाहिए और खुद भी कुछ बातों को फॉलो करना चाहिए। कई बार छोटी सी लापरवाही बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है।
छोटे बच्चों की सुरक्षा करना और उन्हें अच्छी परवरिश देना हर मां-बाप का फर्ज होता है। कई बार पैरेंट्स की छोटी सी लापरवाही बच्चों को लाइफटाइम की तकलीफ दे जाती हैं। वैसे तो हर पैरेंट्स को सेफ्टी से जुड़ी बातों का खूब पता होता है लेकिन कई बार लापरवाही हो जाती है। ऐसे में हर मां को बच्चियों को इन 5 बातों के बारे में हर दिन रिमांइड कराना चाहिए, जिससे उनकी सेफ्टी के साथ समझौता ना हो सके।
बच्ची को किसी के साथ अकेला ना छोड़े
आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में अक्सर कई काम ऐसे पड़ जाते हैं कि लोग अपनी बच्ची को किसी के घर छोड़ देते हैं या अपने घर में किसी को सेफ्टी के लिए रखते हैं। लेकिन अपने सगे और पहचान वाले इंसान पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि अपनी बच्ची को साथ में अकेले छोड़ा जाए। हमेशा कोशिश करें कि बच्चा पैरेंट्स के साथ रहे और सेफ रहे।
किसी के हाथ से खाने-पीने की चीजें ना लें
बच्चियों को हमेशा समझाएं कि किसी के हाथ से स्पेशली तुम्हारे लिए दिया हुआ खाने-पीने का सामान ना लें। और अगर लेना ही है तो पूरी तरह से संतुष्ट होकर ही लें। खासतौर पर अनजान इंसान से कुछ भी खाना-पीना लेना अवॉएड करें। काफी सारी दुर्घटनाएं बच्चों के साथ उन्हें नशे की डोज देने के बाद की जाती हैं। ऐसे में बच्चों को सावधानी सिखाना जरूरी है।
बच्चों को गुड टच-बैड टच जरूर सिखाएं
बच्ची दो से 3 साल की होने लगे तो उसे गुड टच और बैड टच को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझाएं। बच्चियों को समझाएं कि प्राइवेट पार्ट प्राइवेट होते हैं और उन्हें मां या खुद उनके अलावा किसी को टच नहीं करने देना चाहिए।
बच्चों से बातचीत हमेशा करनी चाहिए
मां को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्ची के साथ पूरे प्यार और अपनेपन के साथ हमेशा बातचीत करें। उन्हें हमेशा इस बात का कॉन्फिडेंस दिलाएं कि चाहे कैसी भी बात हो वो आपको खुलकर सारी बातों के बारे में बताएं और अपनी बेटी की बात को बगैर जज किए, उन्हें ब्लेम किए हुए बगैर या फिर डांटे बिना सारी बातों को सुनें। बच्चे को अपने माता-पिता के साथ सेफ एनवायरमेंट फील कराना चाहिए।
बच्चियों के फ्रेंड्स के बारे में जरूर जानें
अपनी बच्ची के फ्रेंड्स के बारे मे जरूर जानें। हमेशा बेटी के साथ उत्साहित होकर बात करें, उसके फ्रेंड्स के बारे में पूछें और जब वो कुछ बता रही हो तो पूरा इंटरेस्ट लेकर बातों को सुनें। कुल मिलाकर फ्रेंड्स की तारीफ करें या कुछ भी लेकिन अपनी बेटी के फ्रेंड्स के बारे में पूरी जानकारी रखें। उनके बैकग्राउंड, उनकी आदतों, परवरिश जैसी सारी बातों का पता लगाकर रखना चाहिए। ये कुछ छोटे सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें हर बेटी के माता-पिता को हमेशा फॉलो करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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