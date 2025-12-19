बच्चे को बनाना है कामयाब? आज ही अपनाएं सद्गुरु के ये 7 पेरेंटिंग टिप्स

संक्षेप: Sadhguru Parenting Tips : कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स नजर आ ही जाते हैं, जो अपनी इच्छाओं का बोझ भी बच्चे के कमजोर कंधों पर ही डाल देते हैं। जिसकी वजह से उनका असली हुनर कहीं दबकर रह जाता है।

आज के समय में सभी पेरेंट्स की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा बड़ा होकर सफल और संस्कारी बने। हालांकि सफलता की इस रेस में माता-पिता अकसर यह भूल जाते हैं कि उनका बच्चा कोई 'प्रोजेक्ट' नहीं है जिसे उन्हें पूरा करना है, बल्कि वह एक छोटे पौधे की तरह है, जिसे उसके बचपन में उचित खाद और पानी की जरूरत होती है। हमारे आसपास अकसर कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स नजर आ ही जाते हैं, जो अपनी इच्छाओं का बोझ भी बच्चे के कमजोर कंधों पर ही डाल देते हैं। जिसकी वजह से उनका असली हुनर कहीं दबकर रह जाता है। अगर आप खुद अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सद्गुरु (Sadhguru) के विचार हमें पेरेंटिंग का एक बिल्कुल नया नजरिया देने वाले हैं। जिनकी मदद से आप बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और बेहतर परवरिश के तरीके सीख सकते हैं।

सद्गुरु के 7 सुनहरे पेरेंटिंग सूत्र बच्चे को सुधारने से पहले खुद पर काम करें बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपको 'देखते' हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत और अनुशासित रहे, तो पहले आपको खुद को वैसा बनाना होगा। आप जाने-अनजाने उनके लिए उनका रोल मॉडल बन जाते हैं।

घर में प्यार भरा माहौल बनाएं रखें सद्गुरु कहते हैं कि एक बच्चा तभी खिलता है जब उसे उसके घर पर सुरक्षित और प्रेमपूर्ण माहौल रहने के लिए मिलता है। हमेशा घर में डर का नहीं, बल्कि आनंद का माहौल रखें ताकि बच्चा अपने माता-पिता से अपने दिल की हर बात शेयर कर सके।

उन्हें 'सिखाएं' नहीं, उनके साथ 'सीखें' सद्गुरु कहते हैं कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक टीचर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह व्यवहार करना चाहिए। आप दुनिया को उनकी मासूम नजरों से देखने की कोशिश करें। जब आप उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, तो वे आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं।

अपनी इच्छाएं उन पर न थोपें अक्सर हम चाहते हैं कि जो हम नहीं बन पाए, वो हमारा बच्चा बने। सद्गुरु के अनुसार, बच्चे को अपना भविष्य खुद चुनने की आजादी दें। उसे अपनी 'कॉपी' बनाने की जगह वह बनने दें जो वह असल में है।

प्रकृति और शरीर के प्रति जागरूकता आजकल के ज्यादातर बच्चे सोशल मीडिया पर गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रकृति से प्रेम और जुड़ाव कम हो रहा है। बच्चे को गैजेट्स से बाहर निकालें और मिट्टी, पेड़-पौधों और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ें। जब बच्चा प्रकृति के करीब रहता है, तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है।

जिम्मेदारी का अहसास करवाएं, दबाव का नहीं सफलता का मतलब सिर्फ अच्छे नंबर लाना नहीं है। बच्चे को यह समझाएं कि वह समाज और अपने आसपास के लोगों के प्रति जिम्मेदार बने। बच्चे में जिम्मेदारी की भावना आते ही वह खुद मेहनत करना सीखने लगेगा।