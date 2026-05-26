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मलमास में जन्में बेटे के लिए भगवान विष्णु से प्रेरित 100 नामों में से चुनें एक नाम, जीवनभर बना रहेगा आशीर्वाद

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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हिन्दू धर्म में मलमास के खास दिनों को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इन दिनों में भगवान विष्णु की ही पूजा की जाती है और ऐसे में अगर आपके घर बेटे का जन्म हुआ है, तो उसे प्यारा सा नाम दें। भगवान विष्णु से प्रेरित 100 नामों की लिस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

मलमास में जन्में बेटे के लिए भगवान विष्णु से प्रेरित 100 नामों में से चुनें एक नाम, जीवनभर बना रहेगा आशीर्वाद

हिन्दू धर्म में मलमास के खास दिनों को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। इन दिनों में भगवान विष्णु की पूजा अराधना की जाती है और सभी शुभ कामों पर रोक लगी होती है। भगवान विष्णु साहस, तेज, सुख-समृद्धि के देवता है और ऐसे में उनसे जुड़े नाम बेटे के लिए शुभ हो सकते हैं। अगर आपके घर में मलमास के दौरान बेटे का जन्म हुआ है, तो उसके लिए भगवान विष्णु से प्रेरित नाम चुन सकते हैं। विष्णु जी के नाम न सिर्फ सुनने में सुंदर लगते हैं, बल्कि उनका गहरा और सकारात्मक अर्थ भी जीवनभर बच्चे के व्यक्तित्व पर असर डालता है। हम आपको विष्णु जी के 100 ऐसे खास नाम बताने जा रहे हैं, जो मलमास में जन्में बच्चों के लिए सुंदर अर्थ वाले होंगे।

यहां देखें 100 नामों की लिस्ट और उनके अर्थ-

1. आरव – शांत और सौम्य स्वभाव वाला

2. विहान – नई शुरुआत, सुबह की पहली किरण

3. अच्युत – जो कभी नष्ट न हो, भगवान विष्णु

4. माधव – लक्ष्मीपति, श्रीकृष्ण

5. केशव – सुंदर केशों वाले, विष्णु का नाम

6. नारायण – संसार के पालनहार

7. गोविंद – गायों और इंद्रियों के रक्षक

8. हृषिकेश – इंद्रियों के स्वामी

9. वासुदेव – भगवान कृष्ण का एक नाम

10. मुकुंद – मोक्ष देने वाले

11. जनार्दन – लोगों की रक्षा करने वाले

12. श्रीनिवास – मां लक्ष्मी का निवास

13. पद्मनाभ – जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ

14. दामोदर – कमर में रस्सी बांधने वाले कृष्ण

15. त्रिविक्रम – तीनों लोकों में विजय पाने वाले

16. अनिरुद्ध – जिसे रोका न जा सके

17. आद्विक – अद्वितीय और अनोखा

18. विभव – ऐश्वर्य और समृद्धि

19. समर्थ – शक्तिशाली और सक्षम

20. रित्विक – विद्वान और धार्मिक व्यक्ति

21. देवांश – भगवान का अंश

22. ईशान – भगवान शिव और विष्णु से जुड़ा नाम

23. प्रणव – पवित्र ओम ध्वनि

24. अव्यान – निर्दोष और पूर्ण

25. शौर्य – वीरता और साहस

26. कृषव – भगवान कृष्ण से प्रेरित

27. विहित – सही मार्ग पर चलने वाला

28. नक्ष – चंद्रमा या आकर्षक व्यक्तित्व

29. विराज – चमकने वाला, श्रेष्ठ

30. ध्रुव – अटल और स्थिर

31. अनिकेत- संसार का स्वामी

32. अनय- जिसका कोई श्रेष्ठ न हो

33. श्याम – सांवले रंग वाले कृष्ण

34. ओजस – ऊर्जा और तेज

35. रुद्रांश – दिव्य शक्ति का अंश

36. आरुष – सूर्य की पहली किरण

37. लक्ष्य – उद्देश्य और मंजिल

38. अर्नव – विशाल समुद्र

39. रेयांश – प्रकाश की किरण

40. दक्ष – कुशल और बुद्धिमान

41. मानव – इंसानियत से भरा हुआ

42. चार्विक – बुद्धिमान और आकर्षक

43. तनिष – कीमती और अनमोल

44. नीरव – शांत और स्थिर

45. अथर्व – ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक

46. युवान – युवा और मजबूत

47. सत्विक – पवित्र और शांत स्वभाव वाला

48. प्रियांश – सबसे प्रिय हिस्सा

49. आर्यव – श्रेष्ठ और सम्मानित

50. विदित – प्रसिद्ध और ज्ञानी

51. अक्षज- कमल से जन्मा

52. अमोघ- जो कभी विफल न हो

53. वेदान्त- वेदों का परम ज्ञान रखने वाला

54. विराज- ब्रह्मांड में सबसे चमकदार, भव्य और प्रतापी

55. प्रणव- 'ॐ' की ध्वनि, जो साक्षात विष्णु और ब्रह्म का स्वरूप है

56. धरेश- धरती के स्वामी, पालन करने वाले

57. नमीश- सभी द्वारा पूजनीय और सम्मानित

58. अच्‍युत- जो कभी नष्ट न हो, भगवान विष्णु का नाम

59. शुभांग- सुंदर और शुभ अंगों वाला

60. अचिंत्‍या- जिनके बारे में पूरी तरह सोचा या समझा न जा सके, दिव्य स्वरूप

61. विष्वक्सेन- भगवान विष्णु की सेना के प्रमुख

62. उपेंद्र- इंद्र के छोटे भाई, विष्णु का नाम

63. वैकुण्ठ- भगवान विष्णु का धाम

64. हरि- पाप और दुखों को हरने वाले

65. श्रीधर- मां लक्ष्मी को धारण करने वाले

66. चक्रपाणि- हाथ में सुदर्शन चक्र रखने वाले

67. गदाधर- गदा धारण करने वाले

68. जगन्नाथ- संसार के स्वामी

69. पुरुषोत्तम- श्रेष्ठ पुरुष

70. अचिंत्य- जिनका चिंतन करना कठिन हो

71. अधोक्षज- जो इंद्रियों से परे हों

72. सनातन- सदैव रहने वाले

73. अनंत- जिसका अंत न हो

74. शाश्वत- हमेशा रहने वाला

75. विभु- सर्वव्यापी और शक्तिशाली

76. सत्यनारायण- सत्य के स्वरूप भगवान विष्णु

77. यज्ञेश- यज्ञ के स्वामी

78. पद्माक्ष- कमल जैसे नेत्रों वाले

79. विश्वंभर- पूरे संसार का पालन करने वाले

80. गरुड़ध्वज- जिनके ध्वज पर गरुड़ विराजमान हों

81. पीतांबर- पीले वस्त्र धारण करने वाले

82. विक्रम- भगवान विष्णु की तरह साहसी

83. दयानिधि- दया का सागर

84. विभु- इस नाम का अर्थ है मजबूत और शांत रहने वाला

85. जगदीश- जगत के ईश्वर

86. अनिर्वाण- कभी समाप्त न होने वाला

87. अमेय- जिसकी तुलना न हो सके

88. श्रीवत्स- विष्णु के वक्ष पर स्थित शुभ चिह्न

89. मधुसूदन- मधु नामक राक्षस का वध करने वाले

90. कैटभजित- कैटभ असुर का संहार करने वाले

91. त्रिलोकी- तीनों लोकों के स्वामी

92. सुरेश- देवताओं के ईश्वर

93. अमृताय- अमरता का प्रतीक

94. चतुर्भुज- चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु

95. परमात्मा- सभी आत्माओं के स्वामी

96. श्रीनाथ- मां लक्ष्मी के प्रिय

97. हंसवाहन- दिव्य ज्ञान का प्रतीक

98. भक्तवत्सल- भक्तों से प्रेम करने वाले

99. नारसिंह- विष्णु का उग्र अवतार

100. वरदराज- वरदान देने वाले राजा

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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