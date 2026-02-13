Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

महाशिवरात्रि पर चाहिए भोलेनाथ का आशीर्वाद! बेटे के लिए चुनें शिव पुराण से प्रेरित यूनिक बेबी नेम्स

Feb 13, 2026 01:01 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Lord Shiva Inspired Baby Names : शिव पुराण में भगवान शिव के हजारों ऐसे नाम दिए गए हैं, जो न केवल सुनने में प्रभावशाली हैं बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं। इस महाशिवरात्रि, हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण में बताए गए ऐसे ही भगवान शिव के कुछ खूबसूरत बेबी नेम्स।

महाशिवरात्रि पर चाहिए भोलेनाथ का आशीर्वाद! बेटे के लिए चुनें शिव पुराण से प्रेरित यूनिक बेबी नेम्स

Mahashivratri Special Shiv Names For Boys : हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि 2026 का पर्व सिर्फ व्रत और उपवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खास दिन महादेव की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने का एक पावन अवसर भी है। मान्यता है कि भगवान शिव के नाम मात्र के उच्चारण से ही जीवन के कष्ट कट जाते हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है। ऐसे में, यदि आपके घर कोई नन्हा मेहमान आया है, तो उसके लिए उपहार में शिव पुराण से प्रेरित भगवान शिव के नामों में से कोई एक सुंदर नाम आप पसंद कर सकते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के हजारों ऐसे नाम दिए गए हैं, जो न केवल सुनने में प्रभावशाली हैं बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं। इस महाशिवरात्रि, हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण में बताए गए ऐसे ही भगवान शिव के कुछ खूबसूरत बेबी नेम्स, जो अर्थपूर्ण होने के साथ सुनने में आधुनिक भी हैं। इतनी ही नहीं इन नामों में साक्षात् भोलेनाथ का आशीर्वाद समाया हुआ है।

ये भी पढ़ें:मिर्च तेज हो या रोटी कड़क? ये 8 स्मार्ट किचन हैक्स आपको बना देंगे 'मास्टरशेफ'!

भगवान शिव के नाम से प्रेरित बच्चों के नाम की लिस्ट (Baby Names on Lord Shiva Name)

  1. अनिकेत (Aniket)- जिसका घर पूरी दुनिया है (संसार के स्वामी)।

2. अव्यान (Avyan)- यह भगवान शिव का एक आधुनिक नाम है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो हर दोष से मुक्त हो।

3. अद्वैत (Advait)- जिसके जैसा दूसरा कोई न हो, अद्वितीय।

4. ईशान (Ishan)- उत्तर-पूर्व दिशा के स्वामी, शिव का एक नाम जो समृद्धि और ज्ञान देता है।

5. रुद्रांश (Rudransh)- रुद्र (शिव) का अंश, बहुत ही शक्तिशाली नाम।

6. शिवांश (Shivansh)- शिव का अंश, भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा।

ये भी पढ़ें:मटर खरीदते समय ना करें ये 5 गलतियां, स्वाद और पैसे दोनों होते हैं खराब

7. व्योम (Vyom)- आकाश, जो शिव की तरह अनंत और सर्वव्यापी हो।

8. अयांश (Ayansh)- प्रकाश की पहली किरण, शिव का ही एक रूप।

9. चिन्मय (Chinmay)- जो परम ज्ञान से भरपूर हो, शुद्ध चेतना।

10. निर्वाण (Nirvan)- मोक्ष, परम शांति, शिव का शांत स्वरूप।

11. वेदांत (Vedant)- वेदों का सार, परम ज्ञान का भंडार।

12. मृदुल (Mridul)- कोमल और शांत स्वभाव वाला (शिव का आशुतोष रूप)।

13. आर्यन (Aryan)- महान, श्रेष्ठ, जो शिव की तरह उच्च विचारों वाला हो।

14. शर्व (Sharv)- सब कुछ नष्ट कर देने वाला और रक्षक (शिव का एक नाम)।

15. रेयांश (Reyansh)- प्रकाश का हिस्सा, सूर्य की किरण (शिव की ऊर्जा)।

16. अथर्व (Atharv)- चार वेदों में से एक, भगवान शिव का ज्ञान रूप।

ये भी पढ़ें:डायबिटीज में चावल छोड़ने की जरूरत नहीं! डाइट में 3 बदलाव कंट्रोल कर सकते हैं शुगर

17. प्रणव (Pranav)- 'ओम' (ॐ) की ध्वनि, शिव का ब्रह्मांडीय रूप।

18. रुत्विक (Ruthvik)- जो शिव की स्तुति करता हो या यज्ञ करने वाला।

19. सात्विक (Satvik)- जो शुद्ध, पवित्र और गुणों से भरपूर हो।

20. त्रियक्ष (Triyaksh)- तीन आंखों वाले (त्रिनेत्रधारी) भगवान शिव।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडmahashivratri 2026 baby names inspired from lord shiva taken from shiv puran baby names with meaning
;;;