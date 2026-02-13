महाशिवरात्रि पर चाहिए भोलेनाथ का आशीर्वाद! बेटे के लिए चुनें शिव पुराण से प्रेरित यूनिक बेबी नेम्स
Lord Shiva Inspired Baby Names : शिव पुराण में भगवान शिव के हजारों ऐसे नाम दिए गए हैं, जो न केवल सुनने में प्रभावशाली हैं बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं। इस महाशिवरात्रि, हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण में बताए गए ऐसे ही भगवान शिव के कुछ खूबसूरत बेबी नेम्स।
Mahashivratri Special Shiv Names For Boys : हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि 2026 का पर्व सिर्फ व्रत और उपवास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खास दिन महादेव की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने का एक पावन अवसर भी है। मान्यता है कि भगवान शिव के नाम मात्र के उच्चारण से ही जीवन के कष्ट कट जाते हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है। ऐसे में, यदि आपके घर कोई नन्हा मेहमान आया है, तो उसके लिए उपहार में शिव पुराण से प्रेरित भगवान शिव के नामों में से कोई एक सुंदर नाम आप पसंद कर सकते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव के हजारों ऐसे नाम दिए गए हैं, जो न केवल सुनने में प्रभावशाली हैं बल्कि बहुत गहरे आध्यात्मिक अर्थ भी रखते हैं। इस महाशिवरात्रि, हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण में बताए गए ऐसे ही भगवान शिव के कुछ खूबसूरत बेबी नेम्स, जो अर्थपूर्ण होने के साथ सुनने में आधुनिक भी हैं। इतनी ही नहीं इन नामों में साक्षात् भोलेनाथ का आशीर्वाद समाया हुआ है।
भगवान शिव के नाम से प्रेरित बच्चों के नाम की लिस्ट (Baby Names on Lord Shiva Name)
- अनिकेत (Aniket)- जिसका घर पूरी दुनिया है (संसार के स्वामी)।
2. अव्यान (Avyan)- यह भगवान शिव का एक आधुनिक नाम है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो हर दोष से मुक्त हो।
3. अद्वैत (Advait)- जिसके जैसा दूसरा कोई न हो, अद्वितीय।
4. ईशान (Ishan)- उत्तर-पूर्व दिशा के स्वामी, शिव का एक नाम जो समृद्धि और ज्ञान देता है।
5. रुद्रांश (Rudransh)- रुद्र (शिव) का अंश, बहुत ही शक्तिशाली नाम।
6. शिवांश (Shivansh)- शिव का अंश, भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा।
7. व्योम (Vyom)- आकाश, जो शिव की तरह अनंत और सर्वव्यापी हो।
8. अयांश (Ayansh)- प्रकाश की पहली किरण, शिव का ही एक रूप।
9. चिन्मय (Chinmay)- जो परम ज्ञान से भरपूर हो, शुद्ध चेतना।
10. निर्वाण (Nirvan)- मोक्ष, परम शांति, शिव का शांत स्वरूप।
11. वेदांत (Vedant)- वेदों का सार, परम ज्ञान का भंडार।
12. मृदुल (Mridul)- कोमल और शांत स्वभाव वाला (शिव का आशुतोष रूप)।
13. आर्यन (Aryan)- महान, श्रेष्ठ, जो शिव की तरह उच्च विचारों वाला हो।
14. शर्व (Sharv)- सब कुछ नष्ट कर देने वाला और रक्षक (शिव का एक नाम)।
15. रेयांश (Reyansh)- प्रकाश का हिस्सा, सूर्य की किरण (शिव की ऊर्जा)।
16. अथर्व (Atharv)- चार वेदों में से एक, भगवान शिव का ज्ञान रूप।
17. प्रणव (Pranav)- 'ओम' (ॐ) की ध्वनि, शिव का ब्रह्मांडीय रूप।
18. रुत्विक (Ruthvik)- जो शिव की स्तुति करता हो या यज्ञ करने वाला।
19. सात्विक (Satvik)- जो शुद्ध, पवित्र और गुणों से भरपूर हो।
20. त्रियक्ष (Triyaksh)- तीन आंखों वाले (त्रिनेत्रधारी) भगवान शिव।
