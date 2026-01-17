बच्चे के बाल में जुएं पड़ गई तो केमिकल वाले शैंपू लगाने की बजाय लगाएं ये होममेड ऑयल, जूं-लीख दोनों का होगा सफाया

बच्चों के साथ हाइजीन का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के सिर में जुएं पड़ना बिल्कुल आम बात है। वहीं बड़ों के सिर में भी कई बार ये पड़ जाती हैं। जूं का नाम सुनते ही सिर में खुजली महसूस होने लगती है। ये जुएं बालों में रहकर खून चूसती हैं बड़ी ही तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं। एक बार में एक जूं करीब 5 अंडे देती है। और हर दिन अपनी संख्या बढ़ाती चली जाती हैं। ऐसे में बालों में पनपते ही इनका सफाया सही समय पर करना जरूरी है। नहीं तो ये एक से दूसरे सिर में भी चढ़ना शुरू कर देती हैं। बालों में जुएं हो गई हैं तो इनसे निपटने के लिए बाजार में केमिकल वाले शैंपू और तेल लगाना बच्चों की स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में ये घर में बने हेयर ऑयल का इस्तेमाल करें। जो तेजी से बालों की जूं और लीखों ( अंडे के बच्चों) दोनों का सफाया करता है।