Baby Names: नवंबर में जन्मे बच्चों पर खूब फबेंगे ये यूनिक नाम, मतलब जानकर खूब लुटाएंगे प्यार

संक्षेप: November Born Baby Names : अगर आप भी अपने कार्तिक माह में जन्मे बच्चे के लिए कोई प्यारा सा यूनिक बेबी नेम ढूंढ रहे हैं तो यह दिए गए नाम आपकी मदद कर सकते हैं।

Thu, 30 Oct 2025 09:26 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में नवंबर का महीना बेहद खास और पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस महीने को कार्तिक माह के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर जिन बच्चों का जन्म नवंबर में होता है उनका नाम न, ने, नो, तो, य, ये और यु से रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये अक्षर 24 अक्टूबर -21 नवंबर के बीच जन्में बच्चों के लिए होते हैं। अगर आप भी अपने कार्तिक माह में जन्मे बच्चे के लिए कोई प्यारा सा यूनिक बेबी नेम ढूंढ रहे हैं तो यह दिए गए नाम आपकी मदद कर सकते हैं।

नवंबर महीने में जन्मे बच्चों के नाम

नंदिनी- खुशी देने वाली

कार्तिक-कार्तिक महीने के नाम पर, जो पूजनीय है और साहस व आनंद का प्रतीक है।

केवल- संस्कृत से आया यह नाम 'पवित्र' या 'शुद्ध' व्यक्ति को दर्शाता है।

नेवान- 'पवित्र' अर्थ वाला, यह नाम भी संस्कृत से है और एक अनोखा विकल्प है।

आव्या- 'सूर्य की पहली किरण

आरव- एक ट्रेंडिंग नाम जिसका अर्थ 'शांत' या 'मधुर ध्वनि' हो सकता है।

अमलेश-यह संस्कृत से उत्पन्न नाम है जिसका अर्थ होता है शुद्ध।

अमीश-संस्कृत भाषा से निकला इस हिंदु नाम का मतलब ईमानदार और शुद्ध होता है।

नायला- अरबी मूल का एक सुंदर स्त्री नाम है, जिसका मतलब है सफल और दयालु। यह नाम उपलब्धि, उदारता और सफलता का प्रतीक है।

निमेष- निमेष नाम का मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय, एक क्षण या आंख की चमक होता है, और यह भगवान विष्णु तथा भगवान शिव से भी जुड़ा है, जो आंतरिक चमक या प्रबुद्ध आत्मा का प्रतीक है।

रितिका- रितिका नाम का मतलब एक छोटी बहती नदी या धारा, आनंद का रूप, सच्चाई, गति, और प्रकृति की सुंदरता शामिल हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
