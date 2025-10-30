Baby Names: नवंबर में जन्मे बच्चों पर खूब फबेंगे ये यूनिक नाम, मतलब जानकर खूब लुटाएंगे प्यार

संक्षेप: November Born Baby Names : अगर आप भी अपने कार्तिक माह में जन्मे बच्चे के लिए कोई प्यारा सा यूनिक बेबी नेम ढूंढ रहे हैं तो यह दिए गए नाम आपकी मदद कर सकते हैं।

हिंदू धर्म में नवंबर का महीना बेहद खास और पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस महीने को कार्तिक माह के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर जिन बच्चों का जन्म नवंबर में होता है उनका नाम न, ने, नो, तो, य, ये और यु से रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये अक्षर 24 अक्टूबर -21 नवंबर के बीच जन्में बच्चों के लिए होते हैं। अगर आप भी अपने कार्तिक माह में जन्मे बच्चे के लिए कोई प्यारा सा यूनिक बेबी नेम ढूंढ रहे हैं तो यह दिए गए नाम आपकी मदद कर सकते हैं।

नवंबर महीने में जन्मे बच्चों के नाम नंदिनी- खुशी देने वाली

कार्तिक-कार्तिक महीने के नाम पर, जो पूजनीय है और साहस व आनंद का प्रतीक है।

केवल- संस्कृत से आया यह नाम 'पवित्र' या 'शुद्ध' व्यक्ति को दर्शाता है।

नेवान- 'पवित्र' अर्थ वाला, यह नाम भी संस्कृत से है और एक अनोखा विकल्प है।

आव्या- 'सूर्य की पहली किरण

आरव- एक ट्रेंडिंग नाम जिसका अर्थ 'शांत' या 'मधुर ध्वनि' हो सकता है।

अमलेश-यह संस्कृत से उत्पन्न नाम है जिसका अर्थ होता है शुद्ध।

अमीश-संस्कृत भाषा से निकला इस हिंदु नाम का मतलब ईमानदार और शुद्ध होता है।

नायला- अरबी मूल का एक सुंदर स्त्री नाम है, जिसका मतलब है सफल और दयालु। यह नाम उपलब्धि, उदारता और सफलता का प्रतीक है।

निमेष- निमेष नाम का मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय, एक क्षण या आंख की चमक होता है, और यह भगवान विष्णु तथा भगवान शिव से भी जुड़ा है, जो आंतरिक चमक या प्रबुद्ध आत्मा का प्रतीक है।