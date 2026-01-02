Hindustan Hindi News
Baby Names 2026: नए साल पर जन्में बच्चों को दें खूबसूरत यूनिक नाम, हर शब्द का एक खास अलग मतलब

हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी में जन्में बच्चों के नाम की ऐसी बेबी नेम लिस्ट, जिसमें आधुनिकता की चमक के साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें भी जुड़ी हुई हैं। बच्चों के ऐसे नाम जो पुकारने में मधुर, अर्थ में सकारात्मक और स्वभाव में बिल्कुल यूनिक है।

Jan 02, 2026 09:12 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Unique Baby Names For 2026 Babies : यूं तो नया साल 2026 अपने साथ ढेर सारी खुशियां, उमंग और सपने लेकर आता है। लेकिन नए साल पर परिवार में अगर कोई नन्हा मेहमान घर पर आ जाए तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। घर पर नन्हे मेहमान की किलकारी के गूंजते ही माता-पिता को सबसे पहली टेंशन नन्हे फरिश्ते के लिए कोई यूनिक ट्रेंडिग मॉर्डन बेबी नेम रखने की होने लगता है। जो उम्र भर उसकी शख्सियत में चार चांद लगाने के साथ सुनने में अच्छा और मीनिंगफुल भी हो। अगर आप भी ऐसे ही किसी भारतीय संस्कृति से जुड़े मॉडर्न नाम की तलाश में हैं तो आपकी तलाश पुरी हो चुकी है। इस लेख के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी में जन्में बच्चों के नाम की ऐसी बेबी नेम लिस्ट, जिसमें आधुनिकता की चमक के साथ समृद्ध भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ें भी जुड़ी हुई हैं। बच्चों के ऐसे नाम जो पुकारने में मधुर, अर्थ में सकारात्मक और स्वभाव में बिल्कुल यूनिक है।

लड़कों की बेबी नेम्स 2026 लिस्ट (यूनिक बेबी बॅाय नेम्स)

आरव– शांत और समझदार

ईवान – ईश्वर का उपहार

रेयांश – सूर्य की पहली किरण

तविश – साहसी और मजबूत

ओजस – तेज, शक्ति

अयांश – प्रकाश की पहली किरण

ऋधान – खोज करने वाला, दुर्लभ और खास

वेदांत – इसका अर्थ है वेदों का सार या परम ज्ञान

अद्विक – अनोखा, अद्वितीय

विहान – सुबह, नई शुरुआत

लड़कियों के लिए बेबी नेम्स 2026 लिस्ट

अद्विका – इसका अर्थ है अनूठी या अनोखी

मिषिका – ईश्वर का प्रेम

वामिका – देवी दुर्गा का नाम

आन्या – जिसका कोई अंत न हो

इनाया – ईश्वर का उपहार

इरा – ज्ञान की देवी सरस्वती या पृथ्वी

न्यासा – पवित्र, आसान और खास

कायरा – सूर्य, सुंदर और सरल

सानवी – देवी लक्ष्मी, लोकप्रिय

मायरा – प्रिय, शहद

