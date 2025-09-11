सुनने में बेहद क्यूट हैं ये पंजाबी बेबी बॉय नेम्स, मतलब जानकर लिस्ट को तुंरत करेंगे सेव

Punjabi Baby Boy Names : इस पंजाबी बेबी बॉय नेम लिस्ट में शामिल अधिकांश नाम गुरबाणी के शब्द हैं, जिनका साथ में मतलब भी बताया गया है। बेबी नेम लिस्ट में शामिल ज्यादातर हर नाम में ईश्वर, प्रेम, साहस और विजय का भाव झलकता है।

अगर आप पंजाबी परिवार से हैं और आपके घर पर चांद से बेटे ने जन्म लिया है तो यकीनन आप उसके लिए कोई प्यारा सा नाम भी ढूंढ रहे होंगे। जो सुनने में थोड़ा मॉर्डन हो लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ा हुआ हो तो ये बेबी नेम लिस्ट आपको जरूर पसंद आने वाली है। इस पंजाबी बेबी बॉय नेम लिस्ट में शामिल अधिकांश नाम गुरबाणी के शब्द हैं, जिनका साथ में मतलब भी बताया गया है। बेबी नेम लिस्ट में शामिल ज्यादातर हर नाम में ईश्वर, प्रेम, साहस और विजय का भाव झलकता है।

पंजाबी बेबी बॉय नेम लिस्ट ओंकार – इस शब्द का मतलब ‘ॐ’ का स्वरूप, सृष्टि का आधार होता है।

प्रभजोत– इस नाम का मतलब ईश्वर की ज्योति होता है।

तरन- तरन शब्द लड़का और लड़की, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इस शब्द का अर्थ सब का रक्षक या स्वर्ग होता है।

रणदीप– बेटे को दिए गए इस नाम का मतलब युद्ध का दीपक, बहादुरी का प्रतीक होता है।

सुखविंदर– सुखविंदर नाम का मतलब सुख और आनंद देने वाला होता है।

हरप्रीत – लड़कों को दिया जाने वाला यह बहुत प्यारा नाम है, जिसका मतलब भगवान का प्यारा होता है।

गुरनूर – इस नाम का मतलब ईश्वर की रौशनी होता है।

हरजीत – बेटे के लिए पसंद किए गए इस नाम का मतलब ईश्वर की विजय है।

रौशन- रौशन का अर्थ प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित व्यक्ति या श्रेष्ठ होता है ।

मनप्रीत – दिल से प्यार करने वाला

सरबजीत – हर क्षेत्र में जीतने वाला

रौनक- इस नाम का अर्थ है शानदार जीवन जीना।

जसबीर – ईश्वर की महिमा गाने वाला

लवप्रीत– प्रेम से भरा हुआ

तेजिंदर – तेज और शक्ति का स्वामी