Janmashtami 2025 : कान्हा जी जैसा नटखट है बेटा तो उसे दें श्री कृष्ण के टॉप 10 यूनिक नाम, देखें पूरी लिस्ट

Baby Names On Lord Krishna : इस कृष्ण जन्माष्टमी 2025 श्री कृष्ण क नामों में से कोई एक नाम अपने लाड़ले के लिए पसंद कर सकते हैं। बेबी नेम लिस्ट में दिए गए श्री कृष्ण के ये सभी नाम ना सिर्फ सुनने में बेहद यूनिक और मॉर्डन हैं बल्कि इनका सीधा संबंध कान्हा जी से जुड़ा हुआ है।

सनातन धर्म में माना जाता है कि व्यक्ति के नाम का उसके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि पेरेंट्स अपने बच्चे का नाम बेहद सोच-समझकर रखना पसंद करते हैं। अगर आपके घर पर भी एक प्यारा सा बाल गोपाल है, जिसके लिए आप एक क्यूट सा मीनिंगफुल नाम ढूंढ रहे हैं तो इस कृष्ण जन्माष्टमी 2025 श्री कृष्ण क नामों में से कोई एक नाम अपने लाड़ले के लिए पसंद कर सकते हैं। बेबी नेम लिस्ट में दिए गए श्री कृष्ण के ये सभी नाम ना सिर्फ सुनने में बेहद यूनिक और मॉर्डन हैं बल्कि इनका सीधा संबंध कान्हा जी से जुड़ा हुआ है।

कृष्ण जन्माष्टमी 2025 पर बेटे को दें कान्हा जी के ये 10 नाम अनिरुद्ध - आप अपने बेटे को भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा ये नाम अनिरुद्ध दे सकते हैं। अनिरुद्ध नाम का अर्थ अजय या अपराजेय होता है।

त्रिविक्रम - इस नाम का अर्थ है तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला। ऐसे में यह नाम आपके लाडले बेटे के लिए बेस्ट हो सकता है।

प्रद्युम्न - प्रद्युम्न का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। अपने बेटे के लिए आप यह नाम चुन सकते हैं।

केयूर - बेटे के लिए कोई अलग नाम देख रहे हैं, तो केयूर नाम आपको पसंद आ सकता है। भगवान कृष्‍ण के आभूषणों को केयूर कहा जाता है। केयूर एक फूल का भी नाम है।

अनघ - जो पापों से रहित है, उसे अनघ कहा जाता है। ऐसे में आप कृष्ण जी का यह नाम अपने बेटे को दे सकते हैं।

करनीश - श्री कृष्‍ण के इस नाम का मतलब होता है दया और प्रेम के भगवान। कृष्ण जी अपने भक्‍तों के लिए प्रेम का स्रोत और दया के सागर हैं इसलिए उन्‍हें करनीश भी कहा जाता है।

कनन - अगर आप अपने बेटे के लिए कोई मॉडर्न और यूनीक नाम ढूंढ रहे हैं, तो बेटे को कनन नाम दे सकते हैं। कृष्‍ण भगवान को कनन भी कहा जाता है।

हृषीकेश - इंद्रियों का स्वामी को हृषीकेश कहा जाता है। आप अपने बेटे के लिए यह नाम भी पसंद कर सकते हैं।

प्रद्युम्न - प्रद्युम्न का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। अपने बेटे के लिए आप यह नाम चुन सकते हैं।