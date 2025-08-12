जन्माष्टमी पर बेबी को बाल गोपाल की तरह करें तैयार, रूप में यकीनन दिखेगी कान्हा की झलक

जन्माष्टमी के पावन त्योहार को भारत के अलग-अलग कोनों में मनाया जाता है। इस खास दिन पर अपने बेटे को कान्हा की तरह तैयार करना चाहती हैं तो यहां कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपके जरूर काम आएंगी।

भारत समेत विदेश मे खूब कृष्ण भक्त हैं, यही वजह है कि जन्माष्टमी का त्योहार सभी जगहों पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कृष्ण भक्तों को इस त्योहार का इंतजार बेसब्री से रहता है। इस दिन जगह-जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और स्कूलों में भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। इस खास मौके पर बच्चों को राधा-कृष्ण की तरह तैयार किया जाता है। अगर आप भी इस पावन त्योहार पर बच्चे को श्रीकृष्ण की तरह तैयार करना चाहते हैं तो यहां कुछ टिप्स बता रहे हैं।

पहनाएं धोती बेटे को कान्हा की तरह तैयार करने के लिए धोती पहनाएं। श्रीकृष्ण के लुक के लिए आप पीले या फिर लाल रंग की धोती का चुनाव कर सकती हैं। अगर धोती न हो तो आप दुपट्टे को धोती की तरह पहना सकती हैं।

मोतियों की माला इस लुक के लिए बच्चे को गले में मोतियों को माला जरूर पहनाएं। इसके अलावा कमरबंद और बाजूबंज भी पहनाएं। अगर बच्चा 2 या 3 साल का है तो उसे पायल भी पहना सकती हैं। अगर कमरबंद और बाजूबंद न हो तो आप एक चमकती लेस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

मुकुट पहनाएं श्रीकृष्ण का लुक मुकुट के बिना अधूरा है। अगर आपके पास कोई मुकुट है तो उसमें मोर पंख लगाकर बच्चे को पहनाएं। यदि मुकुट न हो तो आप एक दुपट्टे या चमकती लेस को सिर पर बांध और साइड से एक मोर पंख लगाएं।

शृंगार अपने बाल गोपाल का शृंगार करने के लिए लाल और सफेद रंग के कुमकुम या फिर पेंट का इस्तेमाल करें। आईब्रो के बीच में यू शेप के तिलक को लगाएं और फिर साइड में लाल और सफेद रंग की डोट बनाएं। आंखों के साइड में लाल-सफेद बिंदू वाले छोटे-छोटे फूल बनाएं।