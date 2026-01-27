Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडknow why maternal health care should not end at childbirth Experts explain why
डिलीवरी के बाद बच्चे की नहीं मां की देखभाल भी है जरूरी? एक्सपर्ट ने बताएं कारण

डिलीवरी के बाद बच्चे की नहीं मां की देखभाल भी है जरूरी? एक्सपर्ट ने बताएं कारण

संक्षेप:

प्रसव के बाद का समय (Postpartum) केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि उस स्त्री के शरीर और मन के लिए भी पुनर्निर्माण का दौर होता है। वह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों-रात ठीक हो जाएगी; वह एक घाव है जिसे भरने के लिए वक्त, पोषण और अपार संवेदनशीलता की जरूरत होती है।

Jan 27, 2026 04:54 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आपने अकसर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एक बच्चे के जन्म के साथ मां का भी दूसरा जन्म होता है। लेकिन कई बार बच्चे के पैदा होते ही मां की देखभाल और इलाज में लापरवाही होने लगती है। पूरा ध्यान सिर्फ नवजात की देखभाल पर केंद्रित होकर रह जाता है। मां से उम्मीद की जाती है कि वह अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि डिलीवरी के बाद का समय महिला की जिंदगी का सबसे नाजुक दौर होता है। हम भूल जाते हैं कि प्रसव के बाद का समय (Postpartum) केवल बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि उस स्त्री के शरीर और मन के लिए भी पुनर्निर्माण का दौर होता है। वह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों-रात ठीक हो जाएगी; वह एक घाव है जिसे भरने के लिए वक्त, पोषण और अपार संवेदनशीलता की जरूरत होती है। सीके बिरला अस्पताल की स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. तृप्ति रहेजा कहती हैं कि डिलीवरी के बाद के पहले छह हफ्तों में शरीर, हार्मोन और मन, तीनों में तेजी से बदलाव होते हैं। इस दौरान इंफेक्शन, ज्यादा खून बहना, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉइड की दिक्कत और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का खतरा बना रहता है। कई बार ये परेशानियां अस्पताल से घर आने के बाद शुरू होती हैं, इसलिए फॉलो-अप बेहद जरूरी होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नॉर्मल नहीं हैं डिलीवरी के बाद के 5 संकेत, कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं नजरअंदाज?

शुरुआत में हल्की लगती हैं ये समस्याएं

डिलीवरी के बाद होने वाली कई दिक्कतें शुरुआत में हल्की लगती हैं, इसलिए नजरअंदाज हो जाती हैं। लगातार थकान, चक्कर आना, दर्द, असामान्य डिस्चार्ज या मन का भारी रहना, इन सबको अक्सर नॉर्मल मान लिया जाता है। अगर समय पर डॉक्टर को न दिखाया जाए, तो ये छोटी समस्याएं आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं।

मानसिक सेहत

डिलीवरी के बाद महिला की मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। डिलीवरी के कई हफ्तों या महीनों बाद भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन या एंग्जायटी हो सकती है। समाज का दबाव, शर्म और जानकारी की कमी की वजह से कई महिलाएं मदद नहीं ले पातीं। सही समय पर पहचान और भावनात्मक सहारा मां और बच्चे, दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है।

स्तनपान में परेशानी

स्तनपान में परेशानी, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, वजन में बदलाव और पेट व पेल्विक मांसपेशियों की कमजोरी जैसी दिक्कतों के लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। नियमित पोस्ट-डिलीवरी चेकअप से डॉक्टर यह देख पाते हैं कि शरीर ठीक से रिकवर कर रहा है या नहीं। साथ ही गर्भनिरोध, शारीरिक संबंधों से जुड़ी बातें और धीरे-धीरे एक्सरसाइज शुरू करने की सही जानकारी भी मिलती है।

डायबिटीज-बीपी का बढ़ सकता है खतरा

मां की सेहत का असर आगे की जिंदगी पर भी पड़ता है। अगर डिलीवरी के बाद सही देखभाल न मिले, तो भविष्य में डायबिटीज, हाई बीपी, मोटापा और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बच्चे के जन्म के बाद मां की देखभाल में निवेश करना, असल में उसकी पूरी जिंदगी की सेहत में निवेश है।

सलाह- डिलीवरी के साथ इलाज खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि वहीं से सही देखभाल की शुरुआत होनी चाहिए। एक स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ मां पर टिकी होती है, और पोस्टपार्टम देखभाल को मजबूत करना महिलाओं की सेहत सुधारने की सबसे अहम कड़ी है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।