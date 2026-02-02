Hindustan Hindi News
'तारीफों का शोर और पहचान का खो जाना', जानें क्या होता है 'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' और इसके नुकसान

'तारीफों का शोर और पहचान का खो जाना', जानें क्या होता है 'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' और इसके नुकसान

संक्षेप:

क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान की दुनिया में यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है। जिसे'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' (Golden Child Syndrome) के नाम से पहचाना जाता है। आइए, जानते हैं आखिर क्यों 'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम'इतना खतरनाक है और क्या हैं इसके लक्षण और नुकसान।

Feb 02, 2026 10:47 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
परिवार में कोई एक बच्चा माता-पिता का सबसे लाड़ला होता है। हर महफिल में तारीफें बटोरना और घर का सबसे 'आदर्श' बच्चा कहलाना किसी भी दूसरे बच्चे को पहली नजर में किसी वरदान जैसा लग सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं मनोविज्ञान की दुनिया में यह एक खतरनाक संकेत हो सकता है। जिसे'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' (Golden Child Syndrome) के नाम से पहचाना जाता है। आइए, जानते हैं आखिर क्यों 'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम'इतना खतरनाक है और क्या हैं इसके लक्षण और नुकसान।

क्या होता है 'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' ?

'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' की स्थिति आमतौर पर उन परिवारों में देखी जाती है जहां माता-पिता अपने बच्चों के बीच भेदभाव करते हैं। आसान शब्दों में समझें तो परिवार का वह बच्चा जिसे 'परफेक्ट' मानकर सारी उपलब्धियों का श्रेय देने के साथ कभी ना गलती करने वाले आदर्श बच्चे के रूप में बाकी बच्चों के सामने पेश किया जाता है। इस बच्चे को माता-पिता अपनी खुद की छवि का विस्तार मानते हैं। यह बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं होता, बल्कि माता-पिता का 'ईगो' बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे ने क्लास में टॉप किया, तो माता-पिता को लगता है कि उन्होंने खुद टॉप किया है।

'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम' के लक्षण

-बच्चे पर हमेशा 'परफेक्ट' बने रहने का प्रेशर बना हुआ रहता है। उसे वही करना पड़ता है जिससे माता-पिता खुश हों। वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता।

-गलती करने से डरता है बच्चा।

-बच्चा अपनी असली पसंद भूलकर वही करने लगता है जो उसके माता-पिता को पसंद हो। जिससे अपनी कोई छवि नहीं बना पाता बच्चा।

-भविष्य में असफलता के डर से डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं बच्चे

-गोल्डन चाइल्ड अपने भाई या बहन को कॉम्पटीटर की तरह देखते हैं

-गोल्डन चाइल्ड अपनी आलोचना कभी नहीं सुन पाते

'गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम'के साइड इफेक्ट्स

भाई-बहन में पनपने लगती है जलन-जब एक ही परिवार में एक बच्चे को दूसरे बच्चों से ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है तो अकसर भाई-बहन एक दूसरे से नफरत या जलन महसूस करने लगते हैं। जिसे अंग्रेजी में 'Sibling Rivalry' कहते हैं, जो ताउम्र खत्म नहीं होती।

आत्मविश्वास होता है कम- जब परिवार के दूसरे बच्चों को एक बच्चे की तुलना में कमतर आंका जाता है तो उपेक्षित बच्चे खुद को बेकार समझने लगते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है।

रिश्तों में दिखावा- जब प्यार 'शर्तों' पर मिलता है। जैसे 'तुम अच्छा करोगे, तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे'- यह सोच रिश्तों की गर्माहट को खत्म कर देती है।

लो कॉन्फिडेंस फील करता है बच्चा-जब पेरेंट्स घर के किसी एक बच्चे पर ही ज्यादा फोकस करते हैं तो दूसरा बच्चा लो कॉन्फिडेंस फील करता है और अपने मुश्किल समय में भी पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता।

उपाय-

माता-पिता को यह समझना होगा कि बच्चे उनकी ट्रॉफी नहीं हैं। हर बच्चे की अपनी खूबी और खामी होती है। गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम से निपटने के लिए बच्चों को उनकी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि उनके 'होने' के लिए प्यार करें। पेरेंट्स को अपने सभी बच्चों पर समान रूप से फोकस करना चाहिए। उसके लिए माता-पिता को अपनी उम्मीदों और अपनी इच्छाओं के बीच एक रेखा खींचनी सीखनी चाहिए। इसे अलावा किसी विशेषज्ञ से बात करके बच्चा अपनी खोई हुई पहचान को वापस पा सकता है।

