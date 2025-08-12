स्टेज पर बोलने से घबराता है बच्चा? आत्मविश्वास बढ़ा देंगे ये 5 टिप्स

पब्लिक स्पीकिंग बच्चों का आत्मविश्वास, सोचने की शक्ति और कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाती है। तो आइए जान लेते हैं कैसे आप भी बड़े आसान तरीकों को फॉलो करके अपने बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा बना सकते हैं।

अगर आपकी अपने बच्चे से यह शिकायत हमेशा बनी रहती है कि उसे लोगों से बात करने में झिझक महसूस होती है या स्टेज पर पहुंचते ही उसे याद की हुई स्पीज याद नहीं रहती तो टेंशन छोड़ आत्मविश्वास को बढ़ाकर पब्लिक स्पीकिंग अच्छा बनाने वाले इन टिप्स की मदद लें। बता दें, पब्लिक स्पीकिंग बच्चों का आत्मविश्वास, सोचने की शक्ति और कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाती है। तो आइए जान लेते हैं कैसे आप भी बड़े आसान तरीकों को फॉलो करके अपने बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा बना सकते हैं।

घर से शुरू करें बच्चों का स्टेज का डर निकालने से लेकर पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा बनाने तक के लिए, शुरूआत घर से करें। बच्चे को परिवार के सदस्यों के सामने छोटी-छोटी कहानियां, कविताएं सुनाने के लिए कहें। ऐसा करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके भीतर लोगों के सामने भी बोलने का कॉन्फिडेंस आता है।

ईजी विषय चुनें शुरुआत में बच्चों को उनके पसंदीदा खेल, कार्टून, पालतू जानवर जैसे आसान विषय पर बोलने के लिए कहें। इस तरह के विषय पर बच्चे आसानी से बिना घबराए बोल पाते हैं।

पॉजिटिव रहें जब बच्चा बोलने की कोशिश करे तो उसकी गलती निकालने की जगह उसे मोटिवेट करें। गलतियों पर तुरंत टोकने की जगह, प्यार से सुधार करें। याद रखें, बच्चा पॉजिटिव माहौल में जल्दी सीखता है।

बॉडी लैंग्वेज भी है जरूरी बच्चों को समझाएं कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान शब्दों पर ही नहीं बल्कि अपने खड़े होने के तरीके, आई कॉन्टैक्ट और अभिव्यक्ति भी जरूरी हैं। लोगों से बात करते समय इन सब बातों का भी खास ख्याल रखें।