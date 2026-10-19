बच्चों का स्क्रीन टाइम या लोगों की सलाह- पेरेंट्स को किससे ज्यादा परेशानी होती है?
बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर पेरेंट्स अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं। मोबाइल और टीवी से जुड़ी अलग-अलग सलाह उनकी टेंशन बढ़ा सकती हैं। डीकिन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी इस परेशानी को सामने लाया गया है।
बच्चे कितनी देर मोबाइल या टीवी देखें? किस उम्र में उन्हें स्क्रीन दिखानी चाहिए और क्या सोने से पहले मोबाइल देना सही है? ऐसे सवाल अक्सर पेरेंट्स के मन में आते हैं। बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर उन्हें कई तरह की सलाह मिलती हैं। कोई मोबाइल से दूर रखने को कहता है, तो कोई बच्चों के साथ बैठकर सही कंटेंट देखने की सलाह देता है। लेकिन हर सलाह पर अमल करना आसान नहीं होता। डीकिन यूनिवर्सिटी की डॉ. केट मेनेल की रिसर्च के अनुसार, स्क्रीन टाइम को लेकर अलग-अलग सलाह पेरेंट्स की टेंशन और कन्फ्यूजन बढ़ा सकती हैं। अब सिर्फ यह नहीं देखा जा रहा कि बच्चा कितनी देर स्क्रीन देखता है, बल्कि यह भी जरूरी माना जा रहा है कि वह स्क्रीन का इस्तेमाल कब और कैसे करता है।
बच्चों को कितनी देर स्क्रीन देखने दें?
पहले पेरेंट्स को सलाह दी जाती थी कि दो साल तक के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। इसके बाद भी स्क्रीन देखने का समय सीमित रखने को कहा जाता था। लेकिन अब सिर्फ समय तय करना ही काफी नहीं माना जा रहा। डॉ. केट मेनेल की रिसर्च में बताया गया है कि अब इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा कब स्क्रीन देखता है, क्या देखता है और उस समय क्या कर रहा होता है। यानी बच्चे की स्क्रीन की आदतों को समझना भी जरूरी है।
खाने और सोने के समय मोबाइल से बनाएं दूरी
पेरेंट्स को सलाह दी जाती है कि बच्चों को खाना खाते समय और सोने से पहले मोबाइल या टीवी न देखने दें। बच्चों के खेलने या कोई दूसरी एक्टिविटी करने के दौरान भी टीवी को पीछे चालू रखने से बचने को कहा जाता है। इसके अलावा, बच्चों को ऐसे कार्यक्रम दिखाने की सलाह दी जाती है, जिनमें बहुत तेजी से चीजें न बदलती हों। लेकिन पेरेंट्स के लिए यह समझना आसान नहीं होता कि कौन-सा कार्यक्रम बच्चे के लिए सही है। ऐसे में उन्हें स्क्रीन टाइम के साथ कंटेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है।
बच्चों के साथ बैठकर देखें मोबाइल या टीवी
अब पेरेंट्स को यह भी सलाह दी जाती है कि बच्चों को अकेले मोबाइल या टीवी देखने देने के बजाय उनके साथ बैठें। इस दौरान उनसे सवाल पूछें, कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली चीजों के बारे में समझाएं और गानों में उनका साथ दें। इससे बच्चे को स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीजों को समझने में मदद मिल सकती है। लेकिन घर और ऑफिस के काम के बीच हर बार बच्चों के साथ बैठकर टीवी देखना आसान नहीं होता। ऐसे में पेरेंट्स पर हर सलाह को मानने का दबाव बढ़ सकता है।
स्क्रीन टाइम को लेकर क्यों बढ़ती है पेरेंट्स की टेंशन?
- डॉ. केट मेनेल की रिसर्च के अनुसार, बच्चों की स्क्रीन की आदतों को लेकर मिलने वाली अलग-अलग सलाह पेरेंट्स को परेशान कर सकती हैं। एक तरफ उन्हें लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल या टीवी देखने देना ठीक है, तो दूसरी तरफ उन्हें इसके नुकसान की चिंता होती है।
- बच्चों के लिए सही कंटेंट चुनना भी एक चुनौती है। पेरेंट्स को यह देखना पड़ता है कि बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है और क्या उसके पास खेलने या दूसरी एक्टिविटी करने का समय बच रहा है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए कई बार उन्हें लग सकता है कि वे बच्चे की परवरिश में कुछ गलत कर रहे हैं।
स्क्रीन टाइम के साथ इन बातों पर भी दें ध्यान
बच्चे को कितनी देर स्क्रीन देखने दे रहे हैं, इसके साथ यह देखना भी जरूरी है कि उसकी बाकी दिनचर्या कैसी है। क्या वह ठीक से खेल रहा है? क्या उसे पर्याप्त नींद मिल रही है? क्या वह परिवार के साथ समय बिताता है और दूसरी एक्टिविटी में भी हिस्सा लेता है?
डॉ. केट मेनेल की रिसर्च का मुख्य संदेश है कि पेरेंट्स को स्क्रीन टाइम से जुड़ी हर सलाह को लेकर परेशान होने के बजाय यह समझना चाहिए कि स्क्रीन का उनके बच्चे पर क्या असर पड़ रहा है। बच्चे की जरूरतों और परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए नियम ज्यादा काम के हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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