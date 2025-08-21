बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनते समय ध्यान रखें ये 5 बातें, हमेशा रहेंगे आगे Keep these 5 things in mind while choosing a best school for your children will always be ahead among classmates, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
Things to Consider While Choosing Best School for Kids : आखिर कैसे पता करें कि यह स्कूल आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं। क्या सिर्फ मोटी फीस अच्छे स्कूल की पहचान होती है? तो जवाब है नहीं। आइए जानते हैं आखिर कैसे सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल का पता लगा सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 11:51 PM
हर बच्चे के लिए उसका स्कूल उसकी बुनियादी शिक्षा का पहला कदम होता है, जहां पहुंचकर ना सिर्फ वो किताबी ज्ञान लेता है बल्कि एक अच्छे जीवन की नींव भी रखता है। यही वजह है कि सभी माता-पिता अपने बच्चे को अपने सामर्थ्य के अनुसार एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे का स्कूल में दाखिला करवाते समय एक सवाल जो ज्यादातर पेरेंट्स के मन को परेशान करता है कि आखिर कैसे पता करें कि यह स्कूल आपके बच्चे के लिए ठीक है या नहीं। क्या सिर्फ मोटी फीस अच्छे स्कूल की पहचान होती है? तो जवाब है नहीं। आइए जानते हैं आखिर कैसे सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल का पता लगा सकते हैं।

बच्चे के लिए स्कूल चुनते समय ध्यान रखें ये 5 बातें

क्लास साइज और छात्र-शिक्षक का अनुपात

छोटी कक्षाओं में बच्चों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। यह समय बच्चों के नई-नई चीजों का सीखने का होता है। ऐसे में आपको बच्चे के लिए स्कूल पसंद करते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि एक कक्षा में कितने बच्चे और टीचर हैं। क्या टीचर स्कूल में हर बच्चे पर पूरा ध्यान दे पाएगी कि नहीं।

शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद

बच्चे के लिए स्कूल चुनते समय इस बात का भी पता लगाएं कि स्कूल बच्चों के अभिभावकों के साथ कैसे जुड़ा रहता है। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच क्या खुला संवाद बना रहता है, क्या स्कूल गतिविधियों, आयोजनों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है? शिक्षक और अभिभावक के बीच का सहयोग आपके बच्चे के अनुभव को बेहतर बना सकता है।

एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज

एक अच्छे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि बच्चे के विकास के लिए कई अन्य चीजें भी मौजूद होती हैं। बच्चे के लिए स्कूल चुनते समय इस बात का पता लगाएं कि क्या स्कूल पढ़ाई के अलावा आपके बच्चे की रुचियों के अनुसार खेल, संगीत और कला जैसी चीजों पर भी ध्यान देता है कि नहीं। ये सभी एक्टिविटीज बच्चे के सामाजिक, भावनात्मक विकास के साथ लीडरशिप क्वालिटी को भी विकसित करने में मदद करती हैं।

फीस

बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल पसंद करते समय अपने बजट का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी होता है। बच्चे के लिए हमेशा ऐसा स्कूल चुने जो आपके बजट में फिट हो। बच्चे को स्कूल में भर्ती करवाते समय उससे जुड़े सभी खर्च जैसे ट्यूशन फीस, एक्स्ट्रा करिकुलर फीस, यूनिफॉर्म, परिवहन आदि जैसे खर्चों को भी अच्छी तरह समझ लें। ऐसा स्कूल चुनें जो आपके बच्चे की शिक्षा से समझौता किए बिना आपके बजट में उसे शिक्षा दे सके।

घर से स्कूल की दूरी

स्कूल की लंबी यात्रा बच्चों को थका सकती है, जिसका सीधा असर उनकी एनर्जी और पढ़ाई पर पड़ेगा। बच्चे के लिए स्कूल हमेशा घर के पास ही चुनें।

Parenting Tips

