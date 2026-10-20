प्रेग्नेंसी में करवाचौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं? डॉक्टर से जानें कब हो सकती है परेशानी

प्रेग्नेंसी में मां और बच्चे का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। ऐसे में करवाचौथ पर व्रत रखना है या नहीं, ये बड़ी कन्फ्यूजन का विषय होता है। अगर आप भी प्रेगनेंट हैं और समझ नहीं पा रही हैं कि व्रत रखें या नहीं, तो डॉक्टर की ये सलाह आपको जरूर सुननी चाहिए।

29 अक्टूबर को करवा चौथ का त्योहार है। इस दिन सुहागिन महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और रात में चांद देखकर अपना व्रत खोलती हैं। हर साल की तरह इस बार भी महिलाएं करवाचौथ को ले कर बहुत ही एक्साइटेड हैं। लेकिन उन महिलाओं के मन में थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, जो इन दिनों प्रेग्नेंट हैं और करवा चौथ का व्रत रखने की सोच रही हैं। आखिर प्रेग्नेंसी के दौरान व्रत रखना कितना सही है? क्या इस दौरान दिनभर भूखे-प्यासे रहना मां और बच्चे की सेहत पर असर डाल सकता है? एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉ ईशा नंदल ने ऐसे तमाम सवालों का जवाब दिया है।

प्रेग्नेंसी में करवाचौथ का व्रत रखने से पहले जान लें ये बातें डॉक्टर के अनुसार, प्रेगनेंसी के दौरान पूरा दिन बिना कुछ खाए-पिए रहना मां और बच्चे के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। इस समय शरीर को सही मात्रा में पोषण और पानी की जरूरत होती है। इसलिए व्रत रखने का फैसला करने से पहले अपनी गाइनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपकी सेहत और प्रेग्नेंसी की स्थिति के हिसाब से बता सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा।

प्रेग्नेंसी में निर्जला व्रत रखने से हो सकती है परेशानी करवाचौथ पर कई महिलाएं दिनभर ना तो कुछ खाती हैं और ना ही पानी पीती हैं। इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। लेकिन प्रेग्नेंसी में लंबे समय तक पानी ना पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। डॉक्टर के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। शरीर में पानी की कमी होने पर कमजोरी और चक्कर आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए व्रत के दौरान पानी पीना और शरीर को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। अगर आप करवा चौथ मनाना चाहती हैं, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर के ऐसा तरीका अपनाएं, जिससे आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। खासकर पूरी तरह से निर्जला व्रत तो आपको हर हाल में रखने से बचना चाहिए।

व्रत के दौरान बच्चे की मूवमेंट और ग्लूकोज लेवल का रखें ध्यान प्रेग्नेंसी में मां के खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक कुछ ना खाने से शरीर में एनर्जी की कमी हो सकती है। डॉ ईशा के अनुसार, प्रेग्नेंसी में बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान देना भी जरूरी है। व्रत के दौरान या उसके बाद अगर आपको बच्चे की मूवमेंट नॉर्मल से कम महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चे की मूवमेंट कम होना या बंद होना ऐसी स्थिति है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा देने के लिए समय पर खाना खाना जरूरी है। इसलिए प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहने से बचें।

प्रेग्नेंसी में करवाचौथ के दौरान खानपान और सेहत का रखें ध्यान अगर आप प्रेग्नेंट हैं और करवाचौथ मनाना चाहती हैं, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी डाइट और पानी पीने का खास ध्यान रखें। फल, दूध, मेवे और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और जूस लेना चाहें, तो कम चीनी वाला जूस चुनें। व्रत के दौरान अगर चक्कर आए, बहुत कमजोरी महसूस हो या मितली आने लगे, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। बच्चे की मूवमेंट कम होने या बंद होने पर तुरंत मेडिकल मदद लें। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछकर ही व्रत रखने का फैसला करें, ताकि आप त्योहार के साथ अपनी और बच्चे की सेहत का भी ध्यान रख सकें।