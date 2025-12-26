डांटने पर भी रोज फास्ट फूड खाता है बच्चा? पेरेंटिंग कोच ने बताया कैसे रोकें उनकी ये आदत

संक्षेप: पेरेंटिंग कोच बताती हैं कि रोज फास्ट फूड खाने की आदत बच्चे में अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे-धीरे रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। सही तरीके और सही नियम अपनाकर उनकी इस आदत को बदला जा सकता है।

आज के समय में टीनएज बच्चों का हर दिन फास्ट फूड मांगना एक आम समस्या बन चुकी है। पेरेंटिंग कोच पुष्पा शर्मा बताती हैं कि यह आदत अचानक नहीं बनती, बल्कि धीरे-धीरे रोजमर्रा का हिस्सा बन जाती है। जब बच्चा घर का खाना मना करने लगे और बाहर का खाना ही उसकी पहली पसंद बन जाए, तब पेरेंट्स अक्सर डर जाते हैं कि बच्चा भूखा ना रह जाए। इसी डर में वे वही खाना दे देते हैं जो बच्चा मांगता है। लेकिन एक्सपर्ट साफ कहती हैं कि पेरेंट्स की यही सबसे बड़ी गलती है। सही तरीके और सही नियम अपनाकर बिना बच्चे पर कोई दबाव डाले उनकी इस आदत को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

फास्ट फूड की आदत कैसे बन जाती है कोच समझाती हैं कि जब बच्चे को बार-बार फास्ट फूड दिया जाता है, तो उसका दिमाग उसे कंफर्ट फूड मान लेता है। फिर घर का सादा और हेल्दी खाना उसे बेकार लगने लगता है। ऐसे बच्चे हेल्दी खाने से तुरंत मना कर देते हैं और कई बार खाना छोड़ भी देते हैं। पेरेंट्स यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि बच्चा भूखा रह जाएगा, इसलिए मजबूरी में फास्ट फूड दे देते हैं। लेकिन इससे आदत और मजबूत हो जाती है।

सीधा मना करने की बजाय स्मार्ट तरीका अपनाएं एक्सपर्ट कहती हैं कि टीनएज बच्चों को फास्ट फूड के लिए सीधा मना करना अक्सर उल्टा असर करता है। इससे बच्चे को लगता है कि उसकी पसंद पर कंट्रोल किया जा रहा है। बेहतर तरीका यह है कि घर में उसी फूड के हेल्दी वर्जन लाए जाएं। जैसे बाहर के फ्राइज की जगह एयर फ्राइड पोटैटो या रोस्टेड मखाना दिया जाए। जब बच्चे को ऑप्शन मिलता है, तो उसका विरोध अपने आप कम हो जाता है और वो बिना गुस्से के नया खाना ट्राई करने लगता है।

फास्ट फूड को रोज का नहीं, खास दिन का हिस्सा बनाएं पुष्पा शर्मा बताती हैं कि अगर फास्ट फूड रोज मिलने लगे, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है और क्रेविंग बढ़ती जाती है। इसलिए पेरेंट्स को साफ तय करना चाहिए कि फास्ट फूड सिर्फ हफ्ते में एक या दो दिन ही मिलेगा। जब कोई चीज रोज नहीं मिलती और थोड़ी रेयर हो जाती है, तो धीरे-धीरे उसकी चाह भी कम होने लगती है। बच्चा खुद समझने लगता है कि बाकी दिनों में घर का खाना ही खाना है।