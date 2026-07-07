पढ़ाई के बहाने, फोन में कुछ गलत तो नहीं देखता आपका बच्चा? 5 संकेत, जो जरूर जानने चाहिए!

Parenting Tips: कई बार बच्चे फोन में कुछ ऐसा देख रहे होते हैं, तो उनके लिए सही नहीं होता। कम उम्र होती है, इसलिए वो समझ भी नहीं पाते कि क्या ठीक है क्या नहीं। ऐसे में पैरेंट्स को कोच की ये बातें जरूर सुननी चाहिए।

आज के समय में बच्चों के हाथ में मोबाइल होना आम बात है। वे पढ़ाई, गेम, वीडियो और सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हर ऑनलाइन कंटेंट बच्चों के लिए सही नहीं होता। कई बार वे ऐसी चीजें देख लेते हैं जो उनकी सोच, बिहेवियर, और इमोशन पर गलत असर डाल सकती हैं। पेरेंटिंग कोच गुरप्रीत कौर के अनुसार, बच्चों के अंदर कुछ छोटे-छोटे बदलाव इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बच्चा ऑनलाइन नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट देख रहा है। ऐसे समय में डांटने या डराने की जगह समझदारी से कदम उठाना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से संकेत हैं, जिन्हें हर माता-पिता को जरूर समझना चाहिए।

अगर आपके आने पर बच्चा तुरंत स्क्रीन छिपाने लगे कोच गुरप्रीत कौर के मुताबिक अगर आपका बच्चा आपको देखते ही मोबाइल की स्क्रीन दूसरी तरफ कर देता है या कोई ऐप तुरंत बंद कर देता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। हर बच्चे को अपनी थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहिए होती है, लेकिन अगर वह किसी एक खास चीज को बार-बार छिपाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसे समय में गुस्सा करने की बजाय शांति से उससे बात करें और समझने की कोशिश करें कि वह क्या देख रहा है।

अगर बच्चे की भाषा और मजाक करने का तरीका अचानक बदल जाए कोच कहती हैं कि बच्चे अक्सर वही बोलते और दोहराते हैं जो वे देखते और सुनते हैं। अगर अचानक बच्चे की लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव हो जाए, वो वल्गर बातें करने लगे या ऐसे मजाक करे जो पहले कभी नहीं करता था, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह ऑनलाइन गलत तरह का कंटेंट देख रहा है। ऐसे बदलाव को नजरअंदाज बिल्कुल न करें, और बच्चे पर ध्यान दें।

अगर मोबाइल चलाने के बाद उसका मूड पूरी तरह बदल जाए अगर बच्चा फोन इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में रहने लगे या बिल्कुल चुप और उदास हो जाए, तो इस बदलाव पर ध्यान दें। एक्सपर्ट के अनुसार, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि ऑनलाइन देखा गया कंटेंट उसके मन और इमोशन पर असर डाल रहा है। ऐसे समय में उससे प्यार से बात करें और यह जानने की कोशिश करें कि उसे कौन सी बात परेशान कर रही है।

अगर बच्चा ऐसी बातें कहने लगे जो आपके लिए शॉकिंग हो अगर बच्चा अचानक ऐसी राय रखने लगे जिसमें नफरत, बहुत ज्यादा गुस्सा या ऐसी सोच हो जो आपने उसे कभी नहीं सिखाई, तो भी ध्यान देने की जरूरत है। कोच का कहना है कि ऐसे बदलाव दिखें तो यह समझने की कोशिश करें कि वह यह बातें कहां से सीख रहा है। सही समय पर बात करना और सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है।

अगर फोन इस्तेमाल करने के बाद बच्चा शर्मिंदा नजर आए अगर मोबाइल चलाने के बाद बच्चा आपसे नजरें चुराने लगे, आंखों में आंखें डालकर बात न करे या बहुत असहज लगे, तो हो सकता है उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वह परेशान हो। कई बार बच्चे डर या शर्म की वजह से अपने माता-पिता को कुछ बता नहीं पाते। इसलिए उसके बिहेवियर को ध्यान से देखें और उसे भरोसा दिलाएं कि वह आपसे खुलकर बात कर सकता है।