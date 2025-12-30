क्या आपका बच्चा तनाव में है ? इन 15 शुरुआती लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज
आज के दौर में बच्चों का बचपन खेल-कूद से ज्यादा 'चिंता'(एंग्जायटी) की गिरफ्त में है। कभी पढ़ाई का भारी बोझ, तो कभी सोशल मीडिया पर खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़- इन सब बातों ने आज के दौर में बच्चों की मासूमियत को तनाव में बदलकर रख दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी हमारी 'ओवर-पैरेंटिंग' भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है? सीके बिरला अस्पताल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पूनम सिदाना, कहती हैं कि जब हम बच्चों को हर छोटी समस्या से बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसे खुद से मुश्किलें संभालने और सीखने का अवसर नहीं मिलता, जिससे उनके भीतर मुकाबला करने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक मजबूती विकसित नहीं हो पाती। इसके अलावा, बच्चे माता-पिता के तनाव और समाज में फैली अस्थिरता को भी बहुत गहराई से महसूस करते हैं, जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है।
बच्चों में चिंता के शुरुआती लक्षण
बच्चों में चिंता के शुरुआती लक्षण हमेशा सीधे डर या घबराहट के रूप में सामने नहीं आते। कई मामलों में पहले कुछ संकेत दिखाई देते हैं जैसे-
शारीरिक लक्षण
-बार-बार पेट दर्द होना
-बिना किसी स्पष्ट कारण के सिरदर्द
-लगातार थकान
-नींद में परेशानी
-डरावने सपने आना
-दोबारा बिस्तर गीला करने जैसी समस्या
व्यवहार में बदलाव
-बार-बार आश्वासन मांगना
-जरूरत से ज्यादा चिपकना
-चिड़चिड़ापन
-अचानक तेज भावनात्मक प्रतिक्रियाएं
-स्कूल और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से इंकार करना।
-उन गतिविधियों से दूरी बना लेना जो उन्हें पहले पसंद थीं।
-छोटी उम्र के बच्चों जैसा व्यवहार करना
एकाग्रता में कमी
-पढ़ाई में ध्यान न लगा पाना
-स्कूल के प्रदर्शन में अचानक गिरावट आना।
माता-पिता क्या कर सकते हैं?
मधुकर रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मेधा कहती हैं कि बच्चों में नजर आने वाले इन बदलावों को पहचानने के लिए सिर्फ निगरानी ही नहीं, बल्कि बच्चे से जुड़ाव भी जरूरी है। माता-पिता को चाहिए कि भले ही कुछ देर के लिए लेकिन रोजाना कुछ समय मिलकर बच्चे को दें। इस दौरान बिना टोके, बिना जज किए बच्चे की बात सुनना उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कराता है। कई बार बच्चे खुद यह नहीं बता पाते कि वे किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप बच्चे के शिक्षक, दोस्त या अन्य अभिभावक से मिल सकते हैं। माता-पिता का अपने बच्चे के सामाजिक दायरे से जुड़े रहना भी बेहद जरूरी है।
सिर्फ निगरानी नहीं भावनात्मक जुड़ाव भी है जरूरी
चाहे माता-पिता हों, दादा-दादी हों या कोई और भरोसेमंद देखभाल करने वाला व्यक्ति, बच्चे को उसके साथ यह महसूस होना चाहिए कि कोई हमेशा उसकी बात सुनने और उसका साथ देने के लिए मौजूद है। बच्चे के भीतर यह भरोसा होना चाहिए कि अगर वह असफल भी हो जाए, गलती भी कर दे या किसी कठिन दौर से गुजरे, तब भी उसके माता-पिता उसे प्यार करना और उसका साथ देना नहीं छोड़ेंगे। बिना शर्त और गैर-आलोचनात्मक समर्थन बच्चों को लंबे समय तक चिंता से बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है।
सलाह- जब माता-पिता शुरुआती संकेतों को समय पर पहचानते हैं, बच्चे की भावनाओं को महत्व देते हैं और घर में खुला व संवेदनशील संवाद बनाए रखते हैं, तो बच्चे को सही समय पर मदद मिल पाती है और उसका भावनात्मक विकास बेहतर होता है। माता-पिता बच्चों की मदद खुली बातचीत करके, तुलना से बचकर, बिना संरचना वाले खेल (free play) को बढ़ावा देकर और स्क्रीन टाइम सीमित करके कर सकते हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास, चित्रकारी, कहानी सुनाना और आउटडोर खेल बच्चों को तनाव से प्राकृतिक रूप से बाहर निकलने में मदद करते हैं। यदि चिंता बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी, पढ़ाई, दोस्ती या नींद को प्रभावित करने लगे, तो किसी बाल मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना बेहद फायदेमंद हो सकता है। समय पर पहचान से बच्चे भावनात्मक रूप से संतुलित व आत्मनिर्भर वयस्क बनते हैं।
