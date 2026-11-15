क्या बच्चों के लिए दूध-बिस्कुटऔर ब्रेड का कॉम्बिनेशन सही है? पीडियाट्रिशियन ने बताया सच

छोटे बच्चों को अक्सर पेरेंट्स दूध-बिस्कुट या फिर दूध-ब्रेड खिलाते हैं। लेकिन क्या वाकई ये कॉम्बिनेशन बच्चों के लिए पौष्टिक होता है? आइए, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर माधवी भारद्वाज से जानते हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन सही है।

पैरेंट्स अक्सर बच्चों को नाश्ते या खाने में दूध के साथ बिस्कुट या ब्रेड देते हैं। कई घरों में दूध में बिस्कुट मिलाकर खिलाने की आदत भी होती है। लेकिन क्या बच्चों को दूध-बिस्कुट या दूध-ब्रेड देना सही है? क्या इन दोनों चीजों को साथ खाने से बच्चों को पर्याप्त पोषण मिलता है या इससे उनकी सेहत पर कोई निगेटिव असर पड़ सकता है? इसको लेकर पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं। इंस्टाग्राम पर बच्चों की डॉक्टर माधवी भारद्वाज ने बताया है कि आखिर बच्चों के लिए दूध-बिस्कुट और ब्रेड का कॉम्बिनेशन सही है या नहीं।

क्या कहती हैं बच्चों की डॉक्टर? एक्सपर्ट कहती हैं कि ब्रेड और बिस्कुट मैदा और पाम ऑयल जैसे तेल से बने होते हैं जो बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। अगर आप दूध रोटी बच्चे को खिलाते हैं तो उसे मीठा करने के लिए गुड़ और खजूर मिलाते हैं। कई बार चीनी भी डालते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा ब्रेड या दूध की वजह से खाना नहीं खा रहा है बल्कि मीठे की वजह से खा रहा है।

बच्चे को होने लगती है मीठा खाने की क्रेविंग इससे आप बच्चे के टेस्ट बड को इंफ्लूएंस करते है और आप बच्चे के मीठे खाने की इच्छा को बढ़ा रहे होते हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में भी बच्चे को मीठा खाने की क्रेविंग होती हैं। ऐसे में बच्चे का न्यूट्रल टेस्ट डेवलप नहीं होता।

डायट में शामिल नहीं होती वैरायटी कभी-कभार आप बच्चे को ये खिला रहे हैं तो चलता है। लेकिन हर दिन ये खिलाना बच्चे की डायट में वैरायटी शामिल नहीं करता है। इस तरह के खाने की वजह से बच्चे के खाने में फाइबर, फ्रूट और सब्जियां और अच्छा प्रोटीन सोर्स तो शामिल ही नहीं हो पाता है।

खाने को लेकर चूजी हो जाते हैं बच्चे अगर बच्चे के खाने में शुरुआत से वैरायटी नहीं होती है तो टोडलर फेज में ही बच्चा खाने को लेकर चूजी हो जाता है। जिसकी वजह से बच्चे का नॉर्मल डेवलपमेंट फेज खराब हो जाता है। ऐसे में फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा जो चीजें रोजाना अच्छे से खुशी-खुशी खा रहा होता है उन्हें भी कुछ टाइम के बाद ढंग से खाना बंद कर देता है।