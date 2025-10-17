Hindustan Hindi News
क्या बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी होना संभव है? जानें डॉक्टर की राय

संक्षेप: एक महिला की लाइफ में डिलीवरी सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस होता हैं। ऐसे में क्या नॉर्मल डिलीवरी बिना दर्द के संभव है, ये सवाल अक्सर महिलाएं करती हैं। आइए इसपर डॉक्टर की राय जानते हैं।

Fri, 17 Oct 2025 05:27 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
मां बनना हर औरत के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है, लेकिन डिलीवरी के दर्द का डर कई बार इस अनुभव को चिंता में बदल देता है। लेकिन आज की एडवांस मेडिकल साइंस ने इस डर को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी दर्द को बहुत कम किया जा सकता है, वो भी बिना किसी सर्जरी के। गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ मोबिन के मुताबिक अब महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी का सुख बिना ज्यादा दर्द सहे पा सकती हैं, क्योंकि आज कई ऐसी सुरक्षित तकनीकें मौजूद हैं जो मां को आराम और बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षा देती हैं। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

डिलीवरी के समय दर्द क्यों होता है?

डॉक्टर के अनुसार, डिलीवरी का दर्द शरीर की नेचुरल प्रक्रिया का हिस्सा है। जब गर्भाशय (यूटरस) की मांसपेशियाँ संकुचित होती हैं, तो बच्चेदानी का मुंह फैलने लगता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। इसी दौरान शरीर की पेल्विक हड्डियों पर दबाव पड़ता है और मांसपेशियाँ खिंचती हैं, जिससे दर्द महसूस होता है। इसके अलावा, कई बार मानसिक तनाव और डर भी दर्द को बढ़ा देता है।

बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी कैसे संभव है?

गाइनेकोलॉजिस्ट बताती हैं कि अब 'पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी' पूरी तरह संभव है। इसके लिए सबसे असरदार तरीका है एपिड्यूरल एनाल्जीसिया (Epidural Analgesia)। इस तकनीक में मां की पीठ में एक छोटी सी सुई के जरिए दवा दी जाती है। यह दवा नसों के सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, जिससे दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन मां पूरी तरह होश में रहती है और बच्चे के जन्म के हर पल को महसूस कर सकती है।

डॉक्टर की मानें तो एपिड्यूरल के कई फायदे हैं। जैसे- दर्द से राहत मिलना, डिलीवरी के समय शांत रहना और सिजेरियन की संभावना कम होना। हालांकि, कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर हल्का गिर सकता है या पीठ में हल्की असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन ये असर अस्थायी होते हैं और डॉक्टर की निगरानी में सब कुछ सुरक्षित रहता है।

अन्य तरीके जो दर्द कम करने में करते हैं मदद

एपिड्यूरल के अलावा कुछ और प्राकृतिक तरीके भी हैं जो दर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर बताती हैं कि लैमाज क्लासेज (Lamaze Classes) में सिखाई जाने वाली सांस लेने की एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन तकनीकें डिलीवरी के दौरान तनाव और दर्द को काफी घटा देती हैं। इसके अलावा वॉटर बर्थ (Water Birth) में गुनगुने पानी में डिलीवरी कराई जाती है, जिससे शरीर रिलैक्स रहता है और दर्द में राहत मिलती है। हिप्नोबर्थिंग (Hypnobirthing) और TENS मशीन जैसी तकनीकें भी दर्द को नियंत्रित करने में मदद करती हैं।

किन महिलाओं के लिए उपयुक्त है ये टेक्नीक?

ये तकनीकें उन महिलाओं के लिए सबसे अच्छी होती हैं जो पहली बार मां बनने जा रही हैं या जिनकी डिलीवरी में कोई मेडिकल जटिलता नहीं है। अगर मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, तो पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

क्या यह पूरी तरह से पेनलेस होती है?

डॉक्टर के मुताबिक डिलीवरी को पूरी तरह बिना दर्द के बनाना संभव नहीं है, लेकिन 90 से 95 प्रतिशत तक दर्द को कम किया जा सकता है। यानी मां को हल्का दबाव महसूस हो सकता है, पर तेज दर्द नहीं होता। इससे डिलीवरी का अनुभव आसान और सुरक्षित बन जाता है।

क्या इसका बच्चे पर असर पड़ता है?

एपिड्यूरल और बाकी तकनीकों का बच्चे पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता। पूरी प्रक्रिया के दौरान डॉक्टर मां और बच्चे दोनों की निगरानी करते हैं। अगर यह सब किसी अनुभवी डॉक्टर की देखरेख में किया जाए, तो यह पूरी तरह सुरक्षित होता है।

