Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडIs It Safe to Keep Your Baby in Diapers All Day During Winters? Pediatrician shares 5 essential tips
सर्दियों में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाना सेफ है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताई 5 जरूरी बातें

सर्दियों में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाना सेफ है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताई 5 जरूरी बातें

संक्षेप: ज्यादातर मदर्स का सवाल होता है कि क्या ठंड में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाकर रख सकते हैं। डॉ निमिषा कहती हैं कि आप ऐसा कर सकती हैं लेकिन ये 5 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए।

Wed, 12 Nov 2025 02:07 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को खास देखभाल की जरूरत होती है।इसलिए मम्मियों के कई सवाल होते हैं, जो वो किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं। इन्हीं में से एक कॉमन सवाल है कि क्या सर्दियों में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाकर रखा जा सकता है? ये कन्फ्यूजन होना आम है क्योंकि सर्दियों में अगर डायपर ना पहनाकर रखें, तो बच्चे के कपड़े गीले होना का डर बना रहता है, जिससे ठंड भी लग सकती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ निमिषा अरोड़ा कहती हैं कि सर्दियों में आप बच्चे को सारा दिन डायपर पहना सकती हैं, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर 5 टिप्स शेयर करती हैं, जिनका ध्यान रखकर आप बच्चे को ठंड में पूरे दिन डायबपर पहनाकर रख सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टिप 1: डायपर को समय पर बदलती रहें

डॉ निमिषा कहती हैं कि सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है डायपर को समय पर बदलते रहना। हर 3 से 4 घंटे में आपको बच्चे का डायपर चेंज करते रहना है। आप विटनेस इंडिकेटर से भी पता कर सकती हैं कि डायपर फुल हो गया है या नहीं। इसके अलावा अगर बच्चा पॉटी कर देता है, तो डायपर को तुरंत चेंज कर दें।

टिप 2: वाइप्स का इस्तेमाल ना करें

पीडियाट्रिशियन सलाह देती हैं कि वाइप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खासतौर से अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर रैशेज हों तो। सबसे अच्छा है कि आप बच्चे के पार्ट्स को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें, फिर उसे हवा में सूखने दें या पैट ड्राई कर लें। आप बच्चे का डायपर चेंज करते हुए 5-10 मिनट यूं ही खुला छोड़ सकती हैं, ताकि बच्चे को डायपर फ्री टाइम मिल सके।

टिप 3: एक अच्छा बैरियर क्रीम या नारियल तेल इस्तेमाल करें

डॉ निमिषा कहती हैं कि जब भी आप डायपर बच्चे का चेंज करती हैं, तो ध्यान रखें कि वो एरिया एकदम ड्राई होना चाहिए। साथ ही उसके ऊपर नारियल का तेल या बैरियर क्रीम की एक थिक लेयर अप्लाई कर दें। इससे डाइपर और बेबी की स्किन के बीच का फ्रिक्शन नहीं होगा, जिससे खुजली और रैशेज की समस्या भी नहीं होगी।

टिप 4: हमेशा अच्छी क्वालिटी के डायपर इस्तेमाल करें

बेबी के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के डायपर ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर कहती हैं कि डायपर हमेशा लाइट वेट, ज्यादा सोखने वाले और सॉफ्ट मैटेरियल के बने हुए होने चाहिए।

टिप 5: टेलकम पाउडर का इस्तेमाल ना करें

पीडियाट्रिशियन सलाह देती हैं कि डायपर के नीचे कभी भी टेलकम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बेबी की सॉफ्ट और सेंसेटिव स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देता है, जिससे रैशेज होने का खतरा और बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें:क्या ठंड में बच्चों को थोड़ी चाय दे सकते हैं? जानें पीडियाट्रिशियन की सलाह
ये भी पढ़ें:पीडियाट्रिशियन की सलाह- बढ़ते प्रदूषण से बच्चों को बचाने के लिए कर लें ये काम!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।