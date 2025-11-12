सर्दियों में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाना सेफ है? चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बताई 5 जरूरी बातें

संक्षेप: ज्यादातर मदर्स का सवाल होता है कि क्या ठंड में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाकर रख सकते हैं। डॉ निमिषा कहती हैं कि आप ऐसा कर सकती हैं लेकिन ये 5 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए।

सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को खास देखभाल की जरूरत होती है।इसलिए मम्मियों के कई सवाल होते हैं, जो वो किसी एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं। इन्हीं में से एक कॉमन सवाल है कि क्या सर्दियों में बच्चे को सारा दिन डायपर पहनाकर रखा जा सकता है? ये कन्फ्यूजन होना आम है क्योंकि सर्दियों में अगर डायपर ना पहनाकर रखें, तो बच्चे के कपड़े गीले होना का डर बना रहता है, जिससे ठंड भी लग सकती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ निमिषा अरोड़ा कहती हैं कि सर्दियों में आप बच्चे को सारा दिन डायपर पहना सकती हैं, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। डॉक्टर 5 टिप्स शेयर करती हैं, जिनका ध्यान रखकर आप बच्चे को ठंड में पूरे दिन डायबपर पहनाकर रख सकती हैं।

टिप 1: डायपर को समय पर बदलती रहें डॉ निमिषा कहती हैं कि सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो है डायपर को समय पर बदलते रहना। हर 3 से 4 घंटे में आपको बच्चे का डायपर चेंज करते रहना है। आप विटनेस इंडिकेटर से भी पता कर सकती हैं कि डायपर फुल हो गया है या नहीं। इसके अलावा अगर बच्चा पॉटी कर देता है, तो डायपर को तुरंत चेंज कर दें।

टिप 2: वाइप्स का इस्तेमाल ना करें पीडियाट्रिशियन सलाह देती हैं कि वाइप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खासतौर से अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर रैशेज हों तो। सबसे अच्छा है कि आप बच्चे के पार्ट्स को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें, फिर उसे हवा में सूखने दें या पैट ड्राई कर लें। आप बच्चे का डायपर चेंज करते हुए 5-10 मिनट यूं ही खुला छोड़ सकती हैं, ताकि बच्चे को डायपर फ्री टाइम मिल सके।

टिप 3: एक अच्छा बैरियर क्रीम या नारियल तेल इस्तेमाल करें डॉ निमिषा कहती हैं कि जब भी आप डायपर बच्चे का चेंज करती हैं, तो ध्यान रखें कि वो एरिया एकदम ड्राई होना चाहिए। साथ ही उसके ऊपर नारियल का तेल या बैरियर क्रीम की एक थिक लेयर अप्लाई कर दें। इससे डाइपर और बेबी की स्किन के बीच का फ्रिक्शन नहीं होगा, जिससे खुजली और रैशेज की समस्या भी नहीं होगी।

टिप 4: हमेशा अच्छी क्वालिटी के डायपर इस्तेमाल करें बेबी के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के डायपर ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर कहती हैं कि डायपर हमेशा लाइट वेट, ज्यादा सोखने वाले और सॉफ्ट मैटेरियल के बने हुए होने चाहिए।