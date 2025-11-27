Hindustan Hindi News
क्या बच्चे को भूख बढ़ाने की दवा देना सही है? पीडियाट्रिशियन डॉ रवि ने बताए साइड इफेक्ट्स!

क्या बच्चे को भूख बढ़ाने की दवा देना सही है? पीडियाट्रिशियन डॉ रवि ने बताए साइड इफेक्ट्स!

संक्षेप:

कई बार बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं, जिस वजह से पैरेंट्स उन्हें भूख बढ़ाने वाली दवा देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये वाकई सेफ है? जानें पीडियाट्रिशियन की इसपर क्या राय है।

Thu, 27 Nov 2025 03:12 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
बच्चों के खानपान को ले कर पैरेंट्स अक्सर चिंता में रहते हैं। एक तो बच्चे कुछ भी हेल्दी देखकर मुंह बनाते हैं और जो थोड़ा बहुत खाते भी हैं, वो भी बड़े नखरे करने के बाद। यही वजह है कि कई बच्चों का वजन बढ़ता ही नहीं और शरीर में हड्डियां अलग दिखती हैं। ऐसे में कई पैरेंट्स कोई शॉर्ट कट ढूंढते हैं, जिससे बच्चे की भूख बढ़ जाए। इसलिए कई बार भूख बढ़ाने वाली दवा भी बच्चे को देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ये सिरप वाकई देना सही है? पीडियाट्रिशियन डॉ रवि मलिक गुप्ता एक वीडियो पोस्ट के जरिए बताते हैं कि बच्चों को भूख बढ़ने वाली दवाइयां देना काफी नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए डिटेल में जानते हैं उनका इसपर क्या कहना है।

क्या बच्चों को भूख लगने की दवा देना सही है?

डॉ रवि मलिक कहते हैं कि 'इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स' और 'अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स' दोनों ही बच्चों को भूख लगने वाली दवा देने की सलाह नहीं देते हैं। इन्हें देने का कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि कई साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी बच्चे को कोई भूख लगने वाला सिरप या टॉनिक बिल्कुल नहीं देना चाहिए।

क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?

पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि भूख लगने वाली दवाओं में अक्सर 'साइप्रोहेप्टाडिन' नाम की एक दवा मौजूद होती है। इसे बच्चों को देने पर उन्हें सिरदर्द, झुंझलाहट, कन्फ्यूजन और हल्के चक्कर आना भी महसूस हो सकता है। इसके अलावा कई बार कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं। ऐसी दवाइयां लॉन्ग टर्म में लिवर पर भी बुरा असर डालती हैं।

नेचुरल तरीके से बढ़ाएं भूख

ऐसी दवाएं देने से बेहतर है कि आप नेचुरल तरीके से बच्चे का ईटिंग पैटर्न ठीक करें। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप अलग-अलग मेन्यू ट्राई कर सकते हैं, जिसमें हेल्दी खाने को टेस्टी तरीके से बच्चे को खिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चे का फूड के साथ रिलेशन बेहतर बनाने पर जोर दें। उसे जबरदस्ती खाना ना खिलाएं, हमेशा खाना ले कर पीछे ना भागते रहें या किसी चीज का लालच दे कर खाना ना खिलाएं। साथ ही ध्यान रखें कि जब बच्चा खाना खाए तो उसे फोन या टीवी से दूर रखें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
