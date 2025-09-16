नवजात बच्चों को हल्दी या दूध से नहलाना सही है? बरतें ये सावधानियां

माना जाता है कि हल्दी त्वचा को इंफेक्शन से बचाती है और दूध त्वचा को मुलायम और कोमल बनाता है। लेकिन आज के समय में जब बच्चों में एलर्जी और स्किन सेंसिटिविटी की समस्या लगातार बढ़ रही हैं, तब यह नुस्खे हर बच्चे के लिए क्या बराबर सुरक्षित है? आइए जानते हैं।

नवजात शिशु की परवरिश चुनौतीपूर्ण और कई अनिश्चितताओं से भरा सफर होता है। यही वजह है कि माता-पिता उनकी देखभाल करते समय हर चीज का बेहद ख्याल रखते हैं। छोटे बच्चों की स्किन बेहद संवेदनशील होने की वजह से ज्यादातर पेरेंट्स उन्हें नहलाने के लिए नेचुरल चीजों का ही यूज करना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को हल्दी के उपटन और दूध से नहलाने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, जिसे कई लोग आज भी फॉलो करते हैं। माना जाता है कि हल्दी त्वचा को इंफेक्शन से बचाती है और दूध त्वचा को मुलायम और कोमल बनाता है। लेकिन आज के समय में जब बच्चों में एलर्जी और स्किन सेंसिटिविटी की समस्या लगातार बढ़ रही हैं, तब यह नुस्खे हर बच्चे के लिए क्या बराबर सुरक्षित है? आइए जानते हैं।

हल्दी हल्दी में मौजूद करक्यूमिन में सूजन-रोधी और एंटीऑक्सिडेंट गुण भरपूर मात्रा में होते हैं। जो त्वचा की जलन और लालिमा को कम कर सकते हैं। हल्दी त्वचा की चमक और स्वस्थ को अच्छा बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन कुछ बच्चों को हल्दी लगाने से एलर्जिक रिएक्शन जैसे त्वचा पर लाल दाने या जलन की समस्या भी हो सकती है।

दूध दूध त्वचा को मॉइस्चराइज करके शिशुओं की नाजुक त्वचा को कोमल बनाए रखता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा को सॉफ्ट बनाए रखता है। लेकिन कुछ शिशुओं को कच्चे दूध से समस्या हो सकती है।

नवजात की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये उपाय शिशु की त्वचा वयस्कों की तुलना में बेहद संवेदनशील होती है। जो दूध या हल्दी से नहलाने पर आसानी से जलन या एलर्जी का शिकार हो सकती है। ऐसे में बच्चे के नहलाने के लिए दूध और हल्दी का उपयोग करने से पहले इन खास बातों का ध्यान जरूर रखें।

पैच टेस्ट हल्दी और दूध कुछ शिशुओं के लिए त्वचा पर जलन या एलर्जी का कारण बन सकते हैं। ऐसे में स्नान से पहले, दूध और हल्दी का मिश्रण शिशु की त्वचा के थोड़े से हिस्से (जैसे बांह या जांघ के छोटे हिस्से) पर लगाकर 24 घंटे तक देखें। अगर लालिमा, खुजली या रैशेज न हों, तो यह सुरक्षित हो सकता है।

सही मात्रा बच्चे को नहलाने के लिए हल्दी की बहुत कम मात्रा का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, एक चुटकी हल्दी को गुनगुने दूध या पानी में मिलाकर नहलाएं। अत्यधिक मात्रा में हल्दी त्वचा पर लगाने से स्किन रूखी या संवेदनशील बना सकती है।

दूध का प्रकार शिशुओं के लिए कच्चा दूध या पाश्चुरीकृत दूध ही उपयोग करें। अगर शिशु को लैक्टोज से एलर्जी है, तो नारियल दूध या बादाम दूध जैसे विकल्पों पर विचार करें, लेकिन पहले डॉक्टर से सलाह लें।

नहाने का समय स्नान का समय 5-10 मिनट से अधिक न रखें, क्योंकि लंबे समय तक पानी में रहने से शिशु की त्वचा रूखी हो सकती है।