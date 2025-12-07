इंफ्लूएंसर ने अपने बच्चों को दिए ये 5 सेफ्टी रूल्स, हर पैरेंट्स को सिखाना चाहिए

संक्षेप: Must Teaches 5 Safety Rules To Kids: बढ़ते बच्चों को गलत संगत और चाइल्ड एब्यूज जैसे खतरनाक ट्रामा से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें सेफ्टी के बारे में बताया जाए। इस इंफ्लूएंसर ने स्मार्ट तरीके से बच्चों के साथ ये 5 सेफ्टी रूल शेयर किए हैं। जिन्हें हर पैरेंट्स को जानना चाहिए।

बच्चों को गलत रास्ते पर जाने और गलत संगत से बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स के बारे में जानकारी देना जरूरी होता है। खासतौर पर चाइल्ड एब्यूज से बचाने के लिए कुछ बातों की जानकारी बच्चों को स्मार्टली दी जानी चाहिए। जैसे इंफ्लूएंसर एंड एंटरप्रेन्योर देव सर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। जिसमे वो अपने बच्चों को 5 सेफ्टी रूल के बारे में स्मार्टली बता रहे हैं। इंफ्लूएंसर ने अपने दोनों बच्चों को बड़े ही सिंपल और स्मार्ट तरीके से बच्चों को सेफ्टी के 5 रूल के बारे में 5 गेम में कन्वर्ट करके बताया कि उन्हें ये गेम किसी के साथ भी नहीं खेलना चाहिए।

बच्चों को सेफ्टी के सिखाए 5 रूल 1) बहादुरी वाला गेम ना खेलें इंफ्लूएंसर ने बच्चों को सिखाया कि उन्हें किसी के साथ ही बहादुरी का गेम नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बोले कि तुम यहां चढ़ के दिखाओ या फिर बोले कि तुम मुझे ये कर के दिखाओ। तो ऐसे काम को नहीं करना है। और बोलना है कि बहादुरी दिखाने का मतलब बेवकूफी दिखाना नही है।

2) सीक्रेट वाला गेम किसी के साथ नहीं खेलना इंफ्लूएंसर और एंटरप्रेन्योर देव सर ने बच्चों को सिखाया कि कभी भी किसी के साथ सीक्रेट वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई बोले कि ये सीक्रेट है और इसे मम्मी-पापा को नहीं बताना, तो ऐसा काम नहीं करना है और सीक्रेट मम्मी-पापा को जरूर बताना है।

3) सोने की एक्टिंग करने वाला गेम किसी के साथ ना खेलें तीसरे सेफ्टी रूल में इंफ्लूएंसर ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से चाइल्ड एब्यूज से बचने का टिप्स बच्चों को दिया है और सिखाया कि कभी भी किसी के साथ सोने की एक्टिंग करने वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को सिखाया कि सोते वक्त मम्मी-पापा बच्चों की केयर करते हैं। इसलिए बाहर नहीं सोना चाहिए।

4) बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बेहद जरूरी है। इस सेफ्टी रूल को बताने के लिए बच्चों को सिखाया कि कैसे इनरवियर के बॉडी पार्ट्स को किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए। किसी के साथ टचिंग गेम नहीं खेलना चाहिए।