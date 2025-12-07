Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडinfluencer teaches 5 safety rules smartly said kids never play 5 game with anyone
इंफ्लूएंसर ने अपने बच्चों को दिए ये 5 सेफ्टी रूल्स, हर पैरेंट्स को सिखाना चाहिए

इंफ्लूएंसर ने अपने बच्चों को दिए ये 5 सेफ्टी रूल्स, हर पैरेंट्स को सिखाना चाहिए

संक्षेप:

Must Teaches 5 Safety Rules To Kids: बढ़ते बच्चों को गलत संगत और चाइल्ड एब्यूज जैसे खतरनाक ट्रामा से बचाने के लिए जरूरी है कि उन्हें सेफ्टी के बारे में बताया जाए। इस इंफ्लूएंसर ने स्मार्ट तरीके से बच्चों के साथ ये 5 सेफ्टी रूल शेयर किए हैं। जिन्हें हर पैरेंट्स को जानना चाहिए।

Dec 07, 2025 05:13 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बच्चों को गलत रास्ते पर जाने और गलत संगत से बचाने के लिए सेफ्टी रूल्स के बारे में जानकारी देना जरूरी होता है। खासतौर पर चाइल्ड एब्यूज से बचाने के लिए कुछ बातों की जानकारी बच्चों को स्मार्टली दी जानी चाहिए। जैसे इंफ्लूएंसर एंड एंटरप्रेन्योर देव सर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है। जिसमे वो अपने बच्चों को 5 सेफ्टी रूल के बारे में स्मार्टली बता रहे हैं। इंफ्लूएंसर ने अपने दोनों बच्चों को बड़े ही सिंपल और स्मार्ट तरीके से बच्चों को सेफ्टी के 5 रूल के बारे में 5 गेम में कन्वर्ट करके बताया कि उन्हें ये गेम किसी के साथ भी नहीं खेलना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बच्चों को सेफ्टी के सिखाए 5 रूल

1) बहादुरी वाला गेम ना खेलें

इंफ्लूएंसर ने बच्चों को सिखाया कि उन्हें किसी के साथ ही बहादुरी का गेम नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बोले कि तुम यहां चढ़ के दिखाओ या फिर बोले कि तुम मुझे ये कर के दिखाओ। तो ऐसे काम को नहीं करना है। और बोलना है कि बहादुरी दिखाने का मतलब बेवकूफी दिखाना नही है।

2) सीक्रेट वाला गेम किसी के साथ नहीं खेलना

इंफ्लूएंसर और एंटरप्रेन्योर देव सर ने बच्चों को सिखाया कि कभी भी किसी के साथ सीक्रेट वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई बोले कि ये सीक्रेट है और इसे मम्मी-पापा को नहीं बताना, तो ऐसा काम नहीं करना है और सीक्रेट मम्मी-पापा को जरूर बताना है।

3) सोने की एक्टिंग करने वाला गेम किसी के साथ ना खेलें

तीसरे सेफ्टी रूल में इंफ्लूएंसर ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से चाइल्ड एब्यूज से बचने का टिप्स बच्चों को दिया है और सिखाया कि कभी भी किसी के साथ सोने की एक्टिंग करने वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को सिखाया कि सोते वक्त मम्मी-पापा बच्चों की केयर करते हैं। इसलिए बाहर नहीं सोना चाहिए।

4) बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना

बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बेहद जरूरी है। इस सेफ्टी रूल को बताने के लिए बच्चों को सिखाया कि कैसे इनरवियर के बॉडी पार्ट्स को किसी को भी टच नहीं करने देना चाहिए। किसी के साथ टचिंग गेम नहीं खेलना चाहिए।

5) बच्चों को ट्रस्ट के बारे में बताना

बच्चों के अंदर पैरेंट्स के लिए ट्रस्ट पैदा करना जरूरी होता है। काफी बच्चे पैरेंट्स से डरकर उन्हें सही बात नहीं बताते। ऐसे में सेफ्टी रूल में बच्चों को सिखाना कि उन्हें अपने पैरेट्स को सारी बात बतानी चाहिए और वो आप पर ट्रस्ट करेंगे। ये 5 सेफ्टी रूल हर पैरेंट्स को स्मार्ट तरीके से बच्चों को जरूर बताना चाहिए। जिससे कि बच्चे किसी गलत रास्ते पर ना जाएं और ना ही किसी गलत संगत में फंसे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
parenting tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।