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बच्चों को इन 5 मौकों पर 'झूठ' बोलना जरूर सिखाएं, अनजान लोगों से सुरक्षा के लिए है जरूरी!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Parenting Tips: हर पैरेंट्स बच्चों को सच बोलना सिखाते हैं। लेकिन कुछ मौके ऐसे हैं जब बच्चे को झूठ बोलना भी आना चाहिए। उसकी सेफ्टी के लिए ये बहुत जरूरी है। एक जिम्मेदार पैरेंट होने के नाते आपका फर्ज है कि उन्हें ये बातें जरूर समझा दें।

बच्चों को इन 5 मौकों पर 'झूठ' बोलना जरूर सिखाएं, अनजान लोगों से सुरक्षा के लिए है जरूरी!

बचपन से बच्चों को सच बोलने की सीख दी जाती है, और यह बिल्कुल सही भी है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां सच बोलना समझदारी नहीं माना जाता। खासकर जब बात बच्चे की सुरक्षा की हो, तब कुछ छोटे-छोटे झूठ उसे किसी बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। ये झूठ किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए सिखाए जाते हैं। इसलिए हर माता-पिता को अपने बच्चों को ऐसे कुछ जरूरी सुरक्षा वाले झूठ जरूर सिखाने चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर उनकी रक्षा की ढाल बन सकें। आइए जानते हैं वो क्या हैं-

जब कोई पूछे कि मम्मी-पापा घर पर हैं या नहीं

बच्चों को हमेशा यह सिखाएं कि अगर घर का दरवाजा कोई अनजान व्यक्ति खटखटाए और पूछे कि मम्मी-पापा घर पर हैं या नहीं, तो वे कभी यह ना कहें कि वे घर पर अकेले हैं। बच्चे को जवाब देना चाहिए कि हां, मम्मी-पापा घर पर हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं। ऐसा कहने से सामने वाले को लगेगा कि घर में बड़े लोग मौजूद हैं। इससे किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति का हौसला कम हो सकता है और बच्चा सुरक्षित रह सकता है।

अनजान व्यक्ति से कुछ लेने से मना करना

बच्चों को चॉकलेट, खिलौने या दूसरी चीजें बहुत जल्दी आकर्षित कर सकती हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग बच्चों को बहलाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें साफ-साफ समझाएं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई चीज नहीं लेनी है। अगर कोई कुछ देने की कोशिश करे तो बच्चा आराम से कह सकता है कि नहीं चाहिए, मेरे मम्मी-पापा पास में हैं। यह छोटा-सा जवाब बच्चे की सेफ्टी बनाए रखने के लिए जरूरी।

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कोई लिफ्ट ऑफर करे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं

पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल, ट्यूशन या पार्क भेजते समय इस बात की चिंता करते हैं कि कहीं कोई अनजान व्यक्ति उनसे बात ना करे। ऐसे में बच्चों को पहले से तैयार करना जरूरी है। उन्हें बताएं कि अगर कोई उन्हें गाड़ी में बैठाने या कहीं छोड़ने की बात करे, तो वे तुरंत वहां से दूर हट जाएं और साफ कहें कि मेरे पापा या मम्मी मुझे लेने आ रहे हैं। अगर स्थिति अजीब लगे तो बच्चे को चिल्ला कर आसपास के लोगों को बुलाना भी सिखाएं।

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अपनी पर्सनल जानकारी किसी को ना बताएं

कई बार लोग बातचीत के बहाने बच्चों से उनका नाम, स्कूल, घर का पता या फोन नंबर पूछ लेते हैं। बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि ऐसी जानकारी हर किसी को नहीं बताई जाती। उन्हें सिखाएं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति ऐसी जानकारी पूछे तो वे विनम्रता से बात टाल दें। यह आदत बच्चों को सुरक्षित रखने में बहुत मदद कर सकती है और उनकी निजी जानकारी गलत हाथों में जाने से बचा सकती है।

जो बात छिपाने को कहा जाए, वह घर आ कर जरूर बताएं

यह नियम हर बच्चे को जरूर पता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बच्चे से कहे कि यह बात मम्मी-पापा को मत बताना, तो बच्चे को उस समय बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन घर पहुंचकर उसे पूरी बात अपने माता-पिता को जरूर बतानी चाहिए। बच्चों को यह भरोसा दिलाएं कि वे किसी भी बात के लिए अपने माता-पिता से खुलकर बात कर सकते हैं। जब बच्चे यह विश्वास महसूस करते हैं, तब वे मुश्किल या असहज परिस्थितियों को छिपाने के बजाय से शेयर करेंगे, जो उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है।

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नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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