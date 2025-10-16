अगर आपके पापा भी करते हैं ये 4 चीजें, तो वो हैं दुनिया के सबसे बेस्ट फादर!

संक्षेप: पिता का व्यवहार बच्चे की सोच और पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालता है। अगर पिता कुछ खास बातें अपनाएं, तो वे अपने बच्चों के लिए सच में 'वर्ल्ड्स बेस्ट फादर' बन सकते हैं। आइए जानते हैं-

पिता और बच्चे का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है। एक पिता सिर्फ बच्चे का सहारा नहीं होते, बल्कि उनके पहले टीचर, पहले हीरो और सबसे बड़े गाइड होते हैं। बच्चे जैसा अपने पिता को देखते हैं, वैसा ही बनना चाहते हैं। अगर पिता बच्चों को प्यार, समझ और आजादी देते हैं, तो बच्चे आत्मविश्वासी और मजबूत बनते हैं। पडॉ नेहा मेहता के मुताबिक पिता का व्यवहार बच्चे की सोच और पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालता है। अगर पिता कुछ खास बातें अपनाएं, तो वे अपने बच्चों के लिए सच में 'वर्ल्ड्स बेस्ट फादर' बन सकते हैं। आइए जानते हैं वे चार बातें जो एक पिता को सबसे खास बनाती हैं।

जब पिता बच्चों को फैमिली डिसीजन में शामिल करते हैं अगर पिता हर फैमिली डिसीजन में अपने बच्चे की राय पूछते हैं, तो यह बच्चे के आत्मविश्वास की सबसे मजबूत नींव है। डॉ नेहा मेहता के मुताबिक, जब बच्चे को लगता है कि उसकी बात भी फैमिली के लिए मायने रखती है, तो वह खुद पर भरोसा करना सीखता है। ऐसे पिता अपने बच्चों को सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। इस तरह के बच्चे बड़े होकर हर परिस्थिति में अपनी राय बेझिझक रख पाते हैं।

जो बच्चों के फैसलों की करें इज्जत हर बच्चे के अपने ड्रीम्स और इंटरेस्ट होते हैं। जब पिता इन बातों को समझते हुए उनका साथ देते हैं, तो बच्चों में आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। चाहे करियर का चुनाव हो या किसी हॉबी को अपनाने का फैसला, अगर पिता अपने बच्चे के फैसले का कद्र करते हुए, उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो यह बात बच्चे के दिल में गहरी छाप छोड़ देती है। डॉक्टर के मुताबिक ऐसे बच्चे समाज का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पिता हर कदम पर उनके साथ हैं।

जो बच्चों को खुलकर बात करने का हौसला दें कई बार गलती हो जाने पर बच्चे इसे घर में बताने से डरते हैं। लेकिन अगर पिता बच्चों को यह भरोसा देता हैं कि कोई भी परेशानी होने पर, या कोई भी गलती हो जाने पर निडर होकर मुझे जाकर बताना, तो ऐसे बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंट और ईमानदार बनते हैं। उन्हें पता होता है कि किसी भी सिचुएशन में उनके पिता हमेशा उनके साथ है और इसी विश्वास से उनके अंदर अटूट कॉन्फिडेंस आता है।