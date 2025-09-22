बच्चे में दिख रहीं ये 4 आदतें, तो समझ लें लाइफ में जरूर करेगा कुछ बड़ा If Your Child Have These four Habit, They are Likely to Be Successful in life, पेरेंटिंग टिप्स - Hindustan
पेरेंट्स गाइड

बच्चे में दिख रहीं ये 4 आदतें, तो समझ लें लाइफ में जरूर करेगा कुछ बड़ा

कई बार बचपन से ही बच्चों में कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो बताती हैं कि ये आगे चलकर आम नहीं रहने वाले। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जो अक्सर सक्सेसफुल होने वाले बच्चों में नजर आती है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:41 PM
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ बच्चे औरों से अलग होते हैं। ये हर चीज में आगे होते हैं, पढ़ाई-लिखाई से ले कर खेलखुद तक। यहां तक कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है, कब कैसा बिहेव करना है, बहुत छोटी उम्र से ही ये सीख जाते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर हर कोई समझ जाता है कि ये आगे चलकर कुछ तो बड़ा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जो इन बच्चों को अलग बनाती हैं। जेनेटिक्स भी एक फैक्टर है लेकिन कई बार बचपन से ही इनमें कुछ ऐसी आदतें होती हैं, जो बताती हैं कि ये आगे चलकर आम नहीं रहने वाले। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जो अक्सर सक्सेसफुल होने वाले बच्चों में नजर आती है।

सबसे जरूरी है जिज्ञासा

हर बच्चे में बहुत जिज्ञासा होती है, तभी वो हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर बच्चों में ये समय के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन जिन बच्चों में ये कायम रहती है, वो जरा स्पेशल होते हैं। ये हर चीज जानना चाहता है, कुछ नया सीखने की ललक इनमें हमेशा रहती है। ऐसे बच्चे स्कूली ज्ञान से इतर भी कई चीजों में अपना इंटरेस्ट रखते हैं और इनकी एक हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। इनकी यही एक आदत इन्हें बहुत आगे ले कर जाती है।

लीड करना जानते हैं

कुछ बच्चों में आप बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटी देखेंगे। किसी गेम में या स्कूल प्रोजेक्ट में ये हमेशा एक मुख्य भूमिका में रहते हैं। इन्हें ग्रुप के बाकी सदस्यों से कैसे डील करना है, ये बहुत अच्छी तरह आता है। ये अपनी बात बड़े आत्मविश्वास के साथ सामने रखते हैं और नई-नई जिम्मेदारियां लेने से पीछे नहीं हटते। यकीन मानिए लोगों से डील करना एक सबसे इंपोर्टेंट स्किल है, जो इन्हें फ्यूचर में बहुत आगे ले कर जाती है।

टाइम मैनेजमेंट जानते हैं

अगर आपका बच्चे बचपन से खेल, स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन और हॉबी क्लास को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, तो यकीन मानिए ये स्किल उसे बहुत आगे ले कर जा सकती है। टाइम मैनेजमेंट आजकल सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बच्चा बचपन में ही डिसिप्लिन के साथ चीजें कर रहा है और उसे पता है कि कब किस चीज को कितना समय देना है, तो ये एक जीनियस बच्चे की पहचान है।

दूसरों की मदद करना

सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना काफी नहीं है, बल्कि इमोशनली इंटेलीजेंट होना भी जरूरी है। जो बच्चे बचपन से ही इस चीज में अच्छे होते हैं, वो काफी आगे जाते हैं। ये लोगों के इमोशन समझते हैं, दूसरों की मदद करना जानते हैं, इन्हें बेहतर आता है कि लोगों से कैसे डील किया जाए। जो बच्चे बचपन से ही दूसरों की भावनाएं सुनने और समझने में अच्छे होते हैं, वो आगे चलकर जीवन में जरूर कुछ अच्छा करते हैं।

Parenting Tips

