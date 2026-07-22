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बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता था मेरा बच्चा, स्क्रीन की लत छुड़वाने के लिए मैंने अपनाए ये 4 तरीके

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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आजकल बच्चे स्क्रीन लत का शिकार बचपन से ही हो जाते हैं और फिर बिना मोबाइल या टीवी के खाना भी नहीं खाते। ऐसे में सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ता बल्कि माता-पिता के लिए भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आपका बच्चा भी स्क्रीनिंग का शिकार हो चुका है, तो कुछ तरीकों से उसे छुड़वा सकते हैं।

बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता था मेरा बच्चा, स्क्रीन की लत छुड़वाने के लिए मैंने अपनाए ये 4 तरीके

आजकल बच्चे 1-2 साल होते हैं और उन्हें मोबाइल-टीवी में कार्टून देखने की उन्हें लत लग जाती है। हालत ये हो जाती है कि बच्चा बिना मोबाइल या टीवी देखे खाने का एक कौर तक नहीं लेता। स्क्रीन दिखाते हुए बच्चे को पूरा खाना आसानी से खिला देना काफी सिंपल है लेकिन ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बुरा है। स्क्रीन की लत से न सिर्फ बच्चे की आंखों पर बुरा असर होता है, बल्कि उसके मानसिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हम आएदिन मामले सुनते हैं कि बच्चे ने मोबाइल न देने पर मां को मारा या फिर स्क्रीन न मिलने पर बच्चा जोर-जोर से रोने लगा। ये सभी मामले हमें सावधान करते हैं कि हमें अपने बच्चे की इस लत को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी बेटी 3 साल की हो चुकी है और उसे भी मोबाइल-टीवी में कार्टून देखने की आदत हो गई थी। आलम ये था कि मोबाइल चलाने पर ही वह खाना खाती थीं, लेकिन मैंने 4 तरीकों को अपनाकर उसकी इस आदत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब वह बिना स्क्रीन के खाना खा लेती हैं और दिनभर में सिर्फ आधे घंटे टीवी देखती हैं। मोबाइल देने की जिद नहीं करती है, चलिए बताते हैं पेरेंट्स को क्या तरीके अपनाने चाहिए।

स्क्रीन की लत छुड़वाने के लिए क्या हैं ये 4 तरीके

बच्चे की स्क्रीन की लत छुड़वाने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को धैर्य रखना होगा। अगर आप दोनों वर्किंग हैं और किसी के भरोसे अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं। तो उन्हें भी सख्त निर्देश दें और इन तरीकों के बारे में बता सकते हैं। इससे आप बच्चे को बाकि चीजों में इंगेज कर सकती हैं और स्क्रीन से दूर रखना आसान हो जाएगा।

1- कलर, स्लाइम, क्ले क्रिएटिव चीजें करने दें

अगर आप ये सोचेंगे कि बच्चा शांति से एक जगह बैठा रहे और घर साफ बना रहें, तो बच्चा बचपन नहीं जी पाएगा और फिर वह स्क्रीन ही देखेगा। ऐसे में मैंने अपनी बेटी को कलर, क्ले, स्लाइम जैसे क्रिएटिव चीजें करने के लिए दी। इन चीजों में बच्चे घंटों तक इंगेज रहते हैं। अगर आपके पास समय है, तो आप भी इनसे कुछ चीजें बनाकर बच्चे को दिखाएं।

2- खाने के साथ कहानियां सुनाओ

बच्चे रात को सोने से पहले नानी-दादी से कहानियां सुनते थे लेकिन अब आपको ये तरीका उसके खाना खाते समय अपनाना होगा। जैसे मैं अपनी बेटी को मेरे बचपन की बातें, यादें सुनाती हूं, कभी-कभार जंगल, शेर, खरगोश या फिर किसी देवी-देवता की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वह कहानी में दिलचस्पी लेते हुए सुनती रहती है और खाना फिनिश कर देती है। इसके साथ ही खाने की प्लेट को थोड़ा सा मजेदार और कलरफुल भी रखें। दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ सलाद भी रखें। बच्चा कई चीजें देखता है, तो वह खुद खाने लगता है।

3- आउटडोर एक्टिविटीज पर किया फोकस

मैंने बेटी की आउटडोर एक्टिविटीज पर फोकस बढ़ाया और उसे स्वीमिंग कराने के लिए लेकर गईं, तो कभी बॉल खेलने के लिए, साथ ही शाम को रोजाना आधे घंटे साइकिलिंग कराती हूं। घर में बंद बच्चे बोर हो जाते हैं और बाहर उन्हें मजा आती है। बच्चे को स्क्रीन से दूर रखना है, तो ये तरीका भी अपनाएं।

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4- दिमाग लगाने वाले टैकल गेम्स दिए

मैंने अपनी बेटी को ब्लॉक, अल्फाबेट्स, नंबर्स लगाने वाले ब्रेन गेम्स देने शुरू किए। शुरुआत में मैं खुद उसके साथ बैठकर सब लगाती थीं, जब उसने सीख लिया तो खुद ही लगाने लगीं और इसमें उसे मजा आने लगा। इन चीजों को ट्राई करके मैंने अपनी बेटी की मोबाइल की लत बिल्कुल छुड़वा दी है। अब वह पूरे दिन में सिर्फ आधे घंटे टीवी देखती हैं। एक जरूरी बात ये भी है कि हम खुद भी उसके आगे फोन नहीं चलाते हैं। बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि शायद वह मोबाइल में कार्टून देखना पूरी तरह से भूल चुकी है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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