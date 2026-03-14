स्टार्ट हो गई हैं गर्मी की छुट्टियां, ये हैं बच्चों से कराने के लिए 5 बेस्ट एक्टीविटी
5 Summer Activities for kids in summer vacation at home: बच्चों के एक्जाम खत्म और छुट्टियां शुरू, पूरे दिन मोबाइल-टीवी में बच्चे का दिन बीत रहा तो ये 5 सिंपल एक्टीविटी को बच्चे को कराएं। सीखने के साथ बच्चे का दिन भी रहेगा बिजी।
मार्च के बीतने के साथ ही बच्चों के स्कूल में फाइनल एक्जाम में भी ओवर हो रहे। साथ ही बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी स्टार्ट हो रही। अब नये सेशन स्टार्ट होने, स्कूल खुलने और स्टडी शुरू होने तक बच्चे पूरी तरह फ्री होते हैं और पूरा टाइम गेम खेलते हैं और मोबाइल चलाते हैं। जिससे ना केवल फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। बच्चों को इन गर्मी की छुट्टियों में कुछ प्रोडक्टिव करवाना चाहते हैं, जिससे वो बेसिक काम की चीजें सीख सकें और उनके बिहेवियर में भी कुछ अच्छी चीजें ऐड हो सकें। पैरेंट्स होकर आप भी परेशान हैं तो ये कुछ एक्टीविटी आपके काम आ सकती हैं।
रूम रिऑर्गनाइज्ड
अपने बच्चे को रूम ऑर्गनाइज्ड करने को बोलें। उससे कहें कि वो अपने रूम को डेकोरेट करके दिखाएं। सेपरेट रूम नहीं है तो जहां पर वो स्टडी करता है उससे बोलें कि वो कमरे में अपने लिए नया स्टडी कॉर्नर सेलेक्ट कर उसे ऑर्गनाइज करें, डेकोरेट करें। ऐसा करने से बच्चे का ना केवल टाइम क्रिएटिविटी में स्पेंड होगा बल्कि वो ओनरशिप फील करेगा और डिसीजन मेकिंग डेवलप कर पाएगा।
10 मिनट फिटनेस चैलेंज
बच्चा अगर घर के बाहर खेलने नहीं जाता तो रोजाना उसे घर में ही 10 मिनट का फिटनेस चैलेंज दें। स्किपिंग, पुशअप्स, सिटअप्स या फिर कोई गेम से जुड़ी एक्टीविटी। इस फिटनेस चैलेंज की मदद से बच्चे को किसी भी गेम को खेलने के लिए उत्साहित करें। बच्चे का माइंड मोबाइल-टीवी से डायवर्ट होगा और वो इन गेम्स को खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा।
फैमिली मेंबर के साथ मिलकर एक स्किल सीखना
बच्चे को बोलें कि वो हर दिन घर के फैमिली मेंबर से एक गुड स्किल सीखना। मम्मी से कोई डिश सीखें या जो भी मम्मी की स्किल हो उसे सीखें। साथ ही पापा, भाई-बहन, दादी, दादा हर फेमिली मेंबर से किसी ना किसी स्किल को हर दिन सीखने के लिए बोलें।
बच्चे से मेमोरी बुक बनाने को बोलें
बच्चे को बोलें कि वो हर दिन जो कुछ भी स्किल सीखता है, एक्टीविटी करता है उसको अपनी पर्सनल मेमोरी बुक में लिखें। जिससे बच्चे को एक्सप्रेशन और रिफ्लेक्शन दोनों सीखने का मौका मिलेगा।
DIY प्रोजेक्ट
बच्चे को कोई DIY प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलें। इससे जुड़ी जरूरी चीजें उसे लाकर दें या मार्केट से लाने को बोलें। इससे बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।