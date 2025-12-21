Hindustan Hindi News
यूपीएससी के मेंटर ने बताया बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखाने का बहुत ही पॉजिटिव तरीका

संक्षेप:

Helping to manage time for studies in positive approach: बच्चा स्टडी के लिए सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो पॉजिटिव तरीके से सिखाने के लिए सोशियोलॉजिस्ट की इस अप्रोच को फॉलो करें। थोड़े समय में दिखने लगेगा असर।

Dec 21, 2025 02:00 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
बच्चों का रूटीन अगर सेट नहीं होता तो सही तरीके से पढ़ाई का समय नहीं मिलता। लेकिन जब बच्चों को समझाया जाता है कि वो रूटीन सेट करके पढ़े तो ज्यादातर बच्चे पैरेंट्स की बातों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में पैरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है बच्चों को किस तरह से समझाया जाए कि वो बात को सुनें और समझें। अगर आपका बच्चा भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा और उसकी स्टडी पर असर पड़ रहा तो सोशियोलॉजिस्ट की बताए इस तरीके को अपनाएं। कुछ ही समय में बच्चा सीख जाएगा टाइम मैनेजमेंट।

यूपीएससी के मेंटर और सोशियोलॉजिस्ट धर्मेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। और बताया है कि यंग जनरेशन के बच्चों को आखिर किस तरह से पॉजिटिव अप्रोच के जरिए टाइम मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है।

  • यूपीएससी के मेंटर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चे को अगर पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट सिखाना है तो बस इस एक तरीके को फॉलो करें। अपने बच्चे को एक पेपर दें और दूसरा खुद लें। अब बच्चे को उस पेपर पर दिनभर का रूटीन लिखने के लिए कि वो दिनभर में क्या-क्या करना चाहता है। साथ ही बता दें कि वो इस पेज पर दिनभर के रूटीन को कितने बजे स्कूल, ट्यूशन जाते हैं,खेलने जाते हैं, कब होमवर्क करते हैं ये सारी बातें बेझिझक लिख दें क्योंकि आप उस रूटीन को देखकर उसे जज नहीं करेंगे और ना ही लेक्चर देंगे। जब बच्चा रूटीन को लिख दें तो बस पढ़कर छोड़ दें।
  • फिर 15-20 दिन बाद एक बार फिर से रूटीन लिखने को बोलें और पूछे कि उसने अब तक लिखे रूटीन में किस-किस चीज को फॉलो किया। आमतौर पर बच्चे की मैंटेलिटी के हिसाब से वो पेपर पर ज्यादा अच्छा रूटीन बनाकर पहली बार में देगा, जिससे कि पैरेंट्स इंप्रेस हो जाए।
  • अगली बार फिर बच्चे को रूटीन लिखने को बोलें और पूछे कि कितना रूटीन उसने फॉलो किया। बच्चा अबकी बार आपको थोड़ी कम चीजें गिनाएगा क्योंकि वो सारे रूटीन नहीं फॉलो कर पाएगा। लेकिन हर 15-20 दिन में जब आप उसके रूटीन के बारे में ऐसी जानकारी लेंगे तो तीन से चार बार के बाद बच्चा जिम्मेदार हो जाएगा और अपने लिखे रूटीन को लगभग फॉलो करने लगेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
