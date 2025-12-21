यूपीएससी के मेंटर ने बताया बच्चे को टाइम मैनेजमेंट सिखाने का बहुत ही पॉजिटिव तरीका
Helping to manage time for studies in positive approach: बच्चा स्टडी के लिए सही से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है तो पॉजिटिव तरीके से सिखाने के लिए सोशियोलॉजिस्ट की इस अप्रोच को फॉलो करें। थोड़े समय में दिखने लगेगा असर।
बच्चों का रूटीन अगर सेट नहीं होता तो सही तरीके से पढ़ाई का समय नहीं मिलता। लेकिन जब बच्चों को समझाया जाता है कि वो रूटीन सेट करके पढ़े तो ज्यादातर बच्चे पैरेंट्स की बातों को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में पैरेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है बच्चों को किस तरह से समझाया जाए कि वो बात को सुनें और समझें। अगर आपका बच्चा भी टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा और उसकी स्टडी पर असर पड़ रहा तो सोशियोलॉजिस्ट की बताए इस तरीके को अपनाएं। कुछ ही समय में बच्चा सीख जाएगा टाइम मैनेजमेंट।
यूपीएससी के मेंटर और सोशियोलॉजिस्ट धर्मेंद्र कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। और बताया है कि यंग जनरेशन के बच्चों को आखिर किस तरह से पॉजिटिव अप्रोच के जरिए टाइम मैनेजमेंट सिखाया जा सकता है।
- यूपीएससी के मेंटर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि बच्चे को अगर पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट सिखाना है तो बस इस एक तरीके को फॉलो करें। अपने बच्चे को एक पेपर दें और दूसरा खुद लें। अब बच्चे को उस पेपर पर दिनभर का रूटीन लिखने के लिए कि वो दिनभर में क्या-क्या करना चाहता है। साथ ही बता दें कि वो इस पेज पर दिनभर के रूटीन को कितने बजे स्कूल, ट्यूशन जाते हैं,खेलने जाते हैं, कब होमवर्क करते हैं ये सारी बातें बेझिझक लिख दें क्योंकि आप उस रूटीन को देखकर उसे जज नहीं करेंगे और ना ही लेक्चर देंगे। जब बच्चा रूटीन को लिख दें तो बस पढ़कर छोड़ दें।
- फिर 15-20 दिन बाद एक बार फिर से रूटीन लिखने को बोलें और पूछे कि उसने अब तक लिखे रूटीन में किस-किस चीज को फॉलो किया। आमतौर पर बच्चे की मैंटेलिटी के हिसाब से वो पेपर पर ज्यादा अच्छा रूटीन बनाकर पहली बार में देगा, जिससे कि पैरेंट्स इंप्रेस हो जाए।
- अगली बार फिर बच्चे को रूटीन लिखने को बोलें और पूछे कि कितना रूटीन उसने फॉलो किया। बच्चा अबकी बार आपको थोड़ी कम चीजें गिनाएगा क्योंकि वो सारे रूटीन नहीं फॉलो कर पाएगा। लेकिन हर 15-20 दिन में जब आप उसके रूटीन के बारे में ऐसी जानकारी लेंगे तो तीन से चार बार के बाद बच्चा जिम्मेदार हो जाएगा और अपने लिखे रूटीन को लगभग फॉलो करने लगेगा।
