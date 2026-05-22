बच्चे को सही से बात करना कैसे सिखाएं? तमीज और संस्कारों से जुड़ी ये 6 बातें हर पैरेंट्स जानें!
Parenting Tips: बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी मायने रखती हैं। कई बार बच्चे घर में ही या दूसरों से तमीज से बात नहीं करते, ऐसे में उन्हें डांटकर नहीं बल्कि इस तरीके से समझाने की जरूरत होती है।
बच्चों की बोलने की आदत उनकी पूरी पर्सनैलिटी को शो करती है। कई बार बच्चे गुस्से में ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं या ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरे लग सकते हैं। ऐसे में बच्चे के ऊपर चिल्लाने या उसे डांटने से सिचुएशन और भी खराब हो सकती है। बच्चों को सही तरीके से बात करना सिखाने के लिए सबसे पहले माता-पिता को खुद शांत होकर रिस्पेक्ट वाला बिहेवियर शो करना होगा। जब बच्चा घर में प्यार, सम्मान और समझदारी वाला माहौल देखता है, तो वह भी धीरे-धीरे उसी तरह बात करना सीखता है। आइए इसी से जुड़ी कुछ जरूरी टिप्स जानते हैं।
प्यार से समझाना ज्यादा असर करता है
जब बच्चा गलत तरीके से बात करे तो तुरंत डांटने के बजाय उसे प्यार से समझाएं। आप बच्चे से आराम से कह सकते हैं कि देखो, मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करता/करती हूं और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। इस तरह की बातें बच्चे को यह एहसास दिलाती हैं कि घर में सम्मान बहुत जरूरी है। इससे बच्चा खुद अपनी भाषा पर ध्यान देना शुरू करता है।
बच्चे को सही तरीका बताना भी जरूरी है
सिर्फ यह कहना काफी नहीं होता कि गलत बात मत करो। बच्चे को यह भी बताना जरूरी है कि सही तरीके से कैसे बात करनी चाहिए। अगर बच्चा गुस्से में कुछ गलत बोल दे, तो उससे कहें कि इस तरह से बात करना ठीक नहीं है, चलो इसे अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से बच्चा धीरे-धीरे अपनी बात शांत तरीके से रखना सीखता है।
सम्मान की आदत बचपन से डालें
बच्चों को छोटी उम्र से ही यह समझाना चाहिए कि हर रिश्ते में सम्मान जरूरी होता है। घर में यह माहौल बनाएं कि सभी लोग एक-दूसरे की बात ध्यान से सुनें और प्यार से जवाब दें। जब बच्चा देखता है कि उसकी बात को भी सम्मान मिल रहा है, तो वह दूसरों से भी उसी तरह व्यवहार करना सीखता है।
अलग सोच होना गलत नहीं है
कई बार बच्चे अपनी राय खुलकर रखते हैं और माता-पिता से बहस करने लगते हैं। ऐसे समय में उन्हें यह समझाना जरूरी है कि अलग सोच होना गलत नहीं है, लेकिन बात हमेशा सम्मान के साथ होनी चाहिए। बच्चे को शांत तरीके से समझाएं कि अपनी बात कहना अच्छी बात है, लेकिन शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए।
शब्दों की ताकत बच्चे को समझाएं
बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि उनके शब्द किसी को खुश भी कर सकते हैं और दुखी भी। उन्हें बताएं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाले को अच्छा महसूस हो। जब बच्चा यह समझने लगता है कि उसके शब्दों का असर दूसरों पर पड़ता है तो वह सोच-समझकर बोलना शुरू करता है।
हर बात में धैर्य रखना जरूरी है
बच्चों की आदतें एक दिन में नहीं बदलतीं। माता-पिता को धैर्य रखना चाहिए और बार-बार प्यार से समझाना चाहिए। लगातार सही माहौल और सही उदाहरण मिलने पर बच्चा धीरे-धीरे अच्छी भाषा और सम्मान से बात करना सीख जाता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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