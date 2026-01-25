Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडHow to teach hindi varnamala to kids in easy way
बच्चे फटाफट सीख जाएंगे अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला, याद कराने के लिए मॉम अपनाएं ये टिप्स

बच्चे फटाफट सीख जाएंगे अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला, याद कराने के लिए मॉम अपनाएं ये टिप्स

संक्षेप:

बच्चे को अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला सिखाने के लिए मॉम कुछ टिप्स अपना सकती हैं। इन टिप्स की मदद से बच्चा हर चीज जल्दी सीख और याद कर लेगा। 

Jan 25, 2026 03:35 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल बच्चों को कोई भी चीज याद कराना या पढ़ाना पेरेंट्स के लिए किसी मिशन से कम नहीं होता। फिर चाहे वो ए,बी,सी,डी हो या अ,आ,इ,ई। बच्चे को प्ले स्कूल में डालने से पहले उसे थोड़ा तैयार करना पड़ता है। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को घर पर ही थोड़ा पढ़ाना-लिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा ABCD सीख गया है, तो अब उसे अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला भी सिखा दें। माता-पिता बच्चे को एबीसीडी तो आसानी से सिखा देते हैं लेकिन हिंदी के अक्षर सिखाने में मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा हिंदी-इंग्लिश दोनों में परफेक्ट हो जाए, तो उसे हिंदी वर्णमाला सिखाने के लिए कुछ टिप्स अपनाएं। यहां पर जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूं, वो मैंने अपने बच्चे के साथ अपनाएं हैं और उससे मेरी ढाई साल की बेटी को हिंदी वर्णमाला याद हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या हैं सिखाने के लिए टिप्स-

1- बच्चे के साथ पहले खेल-खेल में अ,आ,इ,ई बोलना शुरू करें। शुरू में टारगेट सिर्फ अ: तक का रखें। साथ में बच्चों को बताएं अ से अनार, आ से आम, इ से इटली। ऐसे बच्चा आपके साथ रिपीट करते हुए शुरुआती अक्षर सीख लेगा।

2- फिर क,ख,ग,घ वाली लाइन बोलना शुरू करें। इसके बाद आगे की लाइनें भी बोलें। ध्यान रखें कि पहले 3 दिन एक लाइन की प्रैक्टिस करें और फिर चौथे दिन से दूसरी लाइन की। बच्चे के साथ आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। हिंदी के अक्षर बोलने में थोड़े कठिन भी होते हैं।

3- आप अ,आ,इ,ई वाला चार्ट लेकर भी बच्चे को सिखा सकते हैं। चार्ट को कमरे में टांग दें और आते-जाते बच्चे को प्वॉइंट करते हुए अक्षर पढ़ाएं। ऐसे बच्चे को समझ आ जाएगा कि छोटा अ कैसे बनता है और बड़ा आ कैसे बनाया जाएगा।

4- बच्चा जब भी कुछ खेलने बैठे, तब उसे अक्षर याद कराने की कोशिश करें। जैसे सीढ़ी चढ़ते वक्त, झूला झूलते वक्त, बच्चे को अ,आ,इ,ई बोलने को कहें। ये प्रैक्टिस डेली करें, बच्चा याद कर लेगा। ये तरीका काफी कारगर है, मैंने बेटी को ऐसे ही लेटर्स, अक्षर, नंबर्स याद करा दिए हैं।

खास टिप्स- बच्चा हर चीज धीरे-धीरे सीखता है, ऐसे में आपको धैर्य रखना होगा और रोजाना प्रैक्टिस करानी होगी। इसके अलावा आप वर्णमाला, नंबर्स, लेटर्स वाला गेम भी ले सकते हैं। बच्चे खेलते हुए सीख सकते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।