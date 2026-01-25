बच्चे फटाफट सीख जाएंगे अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला, याद कराने के लिए मॉम अपनाएं ये टिप्स

संक्षेप: बच्चे को अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला सिखाने के लिए मॉम कुछ टिप्स अपना सकती हैं। इन टिप्स की मदद से बच्चा हर चीज जल्दी सीख और याद कर लेगा।

आजकल बच्चों को कोई भी चीज याद कराना या पढ़ाना पेरेंट्स के लिए किसी मिशन से कम नहीं होता। फिर चाहे वो ए,बी,सी,डी हो या अ,आ,इ,ई। बच्चे को प्ले स्कूल में डालने से पहले उसे थोड़ा तैयार करना पड़ता है। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को घर पर ही थोड़ा पढ़ाना-लिखाना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा ABCD सीख गया है, तो अब उसे अ से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला भी सिखा दें। माता-पिता बच्चे को एबीसीडी तो आसानी से सिखा देते हैं लेकिन हिंदी के अक्षर सिखाने में मशक्कत करनी पड़ती है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा हिंदी-इंग्लिश दोनों में परफेक्ट हो जाए, तो उसे हिंदी वर्णमाला सिखाने के लिए कुछ टिप्स अपनाएं। यहां पर जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूं, वो मैंने अपने बच्चे के साथ अपनाएं हैं और उससे मेरी ढाई साल की बेटी को हिंदी वर्णमाला याद हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या हैं सिखाने के लिए टिप्स- 1- बच्चे के साथ पहले खेल-खेल में अ,आ,इ,ई बोलना शुरू करें। शुरू में टारगेट सिर्फ अ: तक का रखें। साथ में बच्चों को बताएं अ से अनार, आ से आम, इ से इटली। ऐसे बच्चा आपके साथ रिपीट करते हुए शुरुआती अक्षर सीख लेगा।

2- फिर क,ख,ग,घ वाली लाइन बोलना शुरू करें। इसके बाद आगे की लाइनें भी बोलें। ध्यान रखें कि पहले 3 दिन एक लाइन की प्रैक्टिस करें और फिर चौथे दिन से दूसरी लाइन की। बच्चे के साथ आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। हिंदी के अक्षर बोलने में थोड़े कठिन भी होते हैं।

3- आप अ,आ,इ,ई वाला चार्ट लेकर भी बच्चे को सिखा सकते हैं। चार्ट को कमरे में टांग दें और आते-जाते बच्चे को प्वॉइंट करते हुए अक्षर पढ़ाएं। ऐसे बच्चे को समझ आ जाएगा कि छोटा अ कैसे बनता है और बड़ा आ कैसे बनाया जाएगा।

4- बच्चा जब भी कुछ खेलने बैठे, तब उसे अक्षर याद कराने की कोशिश करें। जैसे सीढ़ी चढ़ते वक्त, झूला झूलते वक्त, बच्चे को अ,आ,इ,ई बोलने को कहें। ये प्रैक्टिस डेली करें, बच्चा याद कर लेगा। ये तरीका काफी कारगर है, मैंने बेटी को ऐसे ही लेटर्स, अक्षर, नंबर्स याद करा दिए हैं।