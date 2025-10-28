बच्चा बोलने लगेगा फर्राटेदार इंग्लिश, रोजाना करें ये 4 काम
संक्षेप: बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए माता-पिता खूब पैसा खर्च करते हैं। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलें और उसमें बात करें। बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बताते हैं कैसे सिखाएं।
हर मां-बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में तेज हो। पैरेंट्स बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए महंगे से महंगे स्कूल में डालते हैं। अब इंग्लिश का जमाना ज्यादा चल रहा है। बच्चे को हिंदी भले ही न आए लेकिन पैरेंट्स चाहते हैं कि उसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो। उनका बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलें, जिससे उनका और बच्चे का नाम हो। रिश्तेदारों के बीच भी इंग्लिश बोलने वाले का औरा रहता है। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तो कुछ चीजें आपको भी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए। इससे आपका बच्चा इंग्लिश में तेज होगा और उसके वर्ड्स भी साफ हो जाएंगे।
बात करें
आप बच्चे से इंग्लिश में बात करना शुरू करें। अगर आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उससे सिंपल चीजें ही बोलना शुरू करें। आप कही से पढ़कर भी उससे कुछ बोल सकते हैं। इससे बच्चा बोलने में कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। पहले अपने घर से शुरुआत होगी, तभी वह सबसे अच्छे से बात कर पायेगा।
शब्द का अर्थ
बच्चे को हर शब्द का मतलब समझाने के लिए आप डिक्शनरी या फिर गूगल बाबा की शरण लें। इंग्लिश तब ज्यादा बेहतर होगी, जब बच्चे को हर शब्द का सही मीनिंग पता होगा। वरना इंग्लिश के अर्थ का अनर्थ हो सकता है।
ग्रामर सिखाएं
बच्चा स्कूल में पढ़ेगा ही लेकिन अगर आप उसे बेसिक ग्रामर सिखा सकते हैं। तो खेल-खेल में उसे ग्रामर पढ़ाएं। ग्रामर अच्छी होने पर इंग्लिश खुद समझ आ जाएगी और ये कठिन नहीं लगेगा। फिर बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ इसे बोलने लगेगा।
शीशे के आगे प्रैक्टिस
अगर बच्चा इंग्लिश बोलने में कतराता है, तो उसे शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करने को कहें। इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ने को कहें, इससे नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। पहले बच्चे को छोटे वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें और फिर लंबे सेंटेंस दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।