फोन में घंटों शॉर्ट्स देखता है बच्चा? डांटे नहीं, चुपचाप कर दें ये 1 सेटिंग, छूट जाएगी आदत
क्या आपके बच्चे को भी फोन में यू ट्यूब शॉर्ट्स देखने की लत लग चुकी है? अगर बच्चे के घंटों फोन में लगे रहने से परेशान हो चुके हैं, तो ये छोटी सी सेटिंग कर लें। बच्चे का शॉर्ट्स देखना अपने आप कम हो जाएगा। इससे आप बच्चे का टाइम बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे।
आजकल बच्चों को फोन से दूर रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। खासकर यू ट्यूब शॉर्ट्स की आदत बच्चों को जल्दी लग जाती है। एक के बाद एक छोटे वीडियो देखते हुए बच्चे कब घंटे बिता देते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे की इस आदत से परेशान हैं, तो हर बार उसके हाथ से फोन छीनने या उसे डांटने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझदारी से इस परेशानी को कम कर सकते हैं। यूट्यूब में बच्चों के शॉर्ट्स देखने के समय को कंट्रोल करने का एक आसान तरीका मौजूद है। आइए जानते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है।
यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत बच्चों के लिए क्यों बन रही है परेशानी?
आजकल बच्चे फोन पर गेम खेलने के साथ-साथ वीडियो देखना भी काफी पसंद करते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स में छोटे-छोटे वीडियो लगातार आते रहते हैं। बच्चा एक वीडियो देखता है और फिर दूसरा वीडियो अपने आप सामने आ जाता है। इसी तरह वीडियो देखते-देखते काफी समय निकल जाता है। कई बार बच्चे पढ़ाई, होमवर्क या दूसरे जरूरी काम छोड़कर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में लगे रहते हैं।
यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए ऐसे सेट करें टाइम लिमिट
यूट्यूब में एक ऐसा फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से आप शार्ट्स देखने के लिए रोजाना की टाइम लिमिट तय कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी अलग ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यूट्यूब की सेटिंग में जाकर यह काम कर सकते हैं।
- सबसे पहले यूट्यूब ऐप खोलें
इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में यूट्यूब ऐप खोलें। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रही अपनी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां आपको सेटिंग के ऑप्शन पर जाना है।
- सेटिंग में जा कर टाइम मैनेजमेंट पर करें क्लिक
यूट्यूब की सेटिंग खुलने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के ऑप्शन पर जाना होगा। यहां आपको वीडियो देखने के समय को मैनेज करने से जुड़े कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं की मदद से आप शार्ट्स देखने की टाइम लिमिट तय कर सकते हैं।
- डेली लिमिट में जा कर सेट करें शॉर्ट्स की लिमिट
अब आपको डेली लिमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद शॉर्ट्स देखने के समय से जुड़ा लिमिट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आप अपनी जरूरत के हिसाब से समय चुन सकते हैं। इस सेटिंग में जीरो मिनट से लेकर 2 घंटे तक की लिमिट दी गई है। यानी आप तय कर सकते हैं कि आपका बच्चा रोज कितनी देर तक शॉर्ट्स देख सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि बच्चा शॉर्ट्स देखने में बहुत ज्यादा समय ना बिताए, तो अपनी सुविधा के अनुसार कम समय की लिमिट सेट कर दें। समय चुनने के बाद आपकी सेटिंग लागू हो जाएगी। इस तरह आपको बार-बार बच्चे को फोन रखने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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