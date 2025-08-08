कब दोगी खुशखबरी? बच्चे पैदा करने का दवाब ऐसे करें हैंडल

शादी हुई नहीं कि अक्सर लोग अगली मंजिल तय कर देते हैं। मंजिल है, बच्चा। यह फैसला दो लोगों को लेना है, पर कई लोग इससे जुड़े सवालों की झड़ी लगा देते हैं। कैसे करें इस दबाव का सामना, बता रही हैं स्वाति शर्मा

अब तुम भी खुशखबरी सुना दो। अब और कितने दिन इंतजार करवाओगी। कोई समस्या हो तो एक बार जांच करवा लो। ये हमारे-आपके घरों की बेहद आम-सी बातें हैं, लेकिन कई बार सुनने वाले के दिल के आर-पार चली जाती हैं। कभी झुंझलाहट, तो कभी खिसियाहट ही ऐसे सवालों का जवाब होता है। अभी सोचा नहीं, कहकर अक्सर बात टालने की कोशिश होती है। पुरुषों को इसका सामना कम ही करना पड़ता है। ऐसे आड़े-तिरछे सवाल मानो खास महिलाओं के लिए ही बने हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या सामने वाला बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी तैयार है भी या नहीं। और तो और, जब शादी में समस्या हो तब भी यही सुझाव आता है कि बच्चा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जवाब क्या दिया जाए?

आप दोनों का तालमेल जरूरी एक बात तो साफ है, यह बच्चा आपका और आपके जीवनासाथी का है। तो निर्णय भी आप दोनों की आपसी सहमती से होना चाहिए। अगर बच्चा न करने का कोई अहम कारण है, तो उसे आपस में साझा करें। मनोचिकित्सक और वैवाहिक सलाहकार डॉक्टर निशा खन्ना कहती हैं कि पति-पत्नी का इस मसले में एकमत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर आगे के पूरे सफर पर पड़ता है। यह पूरी तरह से निजी निर्णय होना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप का प्रभाव इस निर्णय पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर दोनों में से एक साथी की भी इस मामले में सहमति नहीं है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखना होगा। ऐसा न करने पर और बाहरी दबाव बढ़ने पर आपसी कलेश की स्थिति खड़ी हो सकती है। वहीं, अगर बेमन से बच्चे को जन्म दिया जाए, तो उसकी परवरिश पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।

सलीके से दीजिए जवाब किसी भी मामले में दखलंदाजी की स्थिति तब पैदा होती है, जब रिश्तों में किसी तरह की सीमा रेखा नहीं होती। भारतीय परिवारों में महिलाओं को खासतौर पर इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाहिर है कि बच्चे का दबाव भी आप पर इसके चलते ही ज्यादा पड़ रहा हो, इसलिए घर-परिवार और अन्य रिश्तेदारों के साथ एक ऐसा दायरा कायम करते हुए चलें, जिससे रिश्तों में खटास भी न आए और आपकी निजता भी भंग न हो। जब परिवार को बच्चा न करने या देर से करने का कारण बताना हो, तब अपनी आवाज में आत्मविश्वास रखें और सामने वाले व्यक्ति का सम्मान भी बरकरार रखते हुए मजबूती से अपनी बात कहें। इसमें दोनों साथी का सुर एक जैसा होगा, तो बात में और भी दम पड़ेगा। संभव है कि इसमें आपको परिवार की तमाम भावनात्मक बातों या स्थितियों का सामना करना पड़े। ऐसे में आप उन्हें यकीन दिलाएं कि आप उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती हैं, साथ ही उन्हें आज की परिस्थितियों से रूबरू करवाएं, जो शायद तब नहीं थीं, जब पिछली पीढ़ी ने बच्चों को जन्म दिया था।

आप भी समझें दबाव के कारण बिना सोचे-समझे प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। यह सिर्फ रिश्तों को बिगाड़ ही सकता है। अपने रिश्तों को संभालते हुए आपको अपने निर्णय का मान रखना होगा। पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आप पर बच्चे को जन्म देने का दबाव इतना क्यों पड़ता है। इसका एक बड़ा कारण है, सामाजिक संरचना। यहां आज भी संतान से जीवन को पूर्ण माना जाता है। यहां तक कि मोक्ष के लिए भी संतान को अहम माना गया है। बहस करने से इस सोच में बदलाव नहीं आएगा। हां, सोच बदल रही है, पर अभी इस बदलाव की गति बहुत धीमी है। इसके अलावा जिम्मेदारियों या संपत्ति स्थानांतरण भी अहम भूमिका निभाता है। बुजुुर्ग यह मान लेते हैं कि अब घर की अगली पीढ़ी तैयार होनी चाहिए, जिससे वे अपनी जिम्मेदारी पूरी मान सकें। साथ ही उन्हें यह लगता है कि उनकी कमाई संपत्ति आगे की पीढ़ी को जाए। तीसरा बड़ा कारण है, खुद माता-पिता का अपने जीवन का अनुभव। वह नहीं चाहते कि जो गलतियां उन्होंने की या जो परेशानी उन्होंने देखी, आपको भी उसका सामना करना पड़े, इसलिए वे आपकी परिस्थिति को समझे बिना आप पर बच्चे पैदा करने का दबाव डालने लगते हैं। सामाजिक तुलना भी अहम भूमिका निभाती है। चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए इससे बच नहीं सकते। पड़ोस, रिश्तेदारी और सहेलियों से तुलना अनजाने में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है।