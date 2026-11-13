छोटी उम्र में इतने हिसंक क्यों हो रहे बच्चे? डॉक्टर बोलीं ये 4 बातें सिखाना है जरूरी!
पंचकुला में हुई घटना के बाद पैरेंट्स के बीच यही चिंता है कि आखिर इतनी सी उम्र में बच्चे इतने हिंसक कैसे हो रहे हैं। ऐसे में सही परवरिश को ले कर कन्फ्यूजन होना तय है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की मानें तो बच्चे को कम उम्र में ही ये 4 बातें बताना जरूरी है।
बीते दिनों हरियाणा के पंचकुला में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। यहां एक 8 साल के बच्चे ने क्लासरूम में 6 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी के साथ पीटा और उसके चेहरे पर ईंट से कई वार भी किए, जिसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इतने छोटे बच्चे इतने हिसंक कैसे हो सकते हैं। ऐसे में पैरेंट्स के मन में अपनी परिवरिश को ले कर तमाम तरह के सवाल उठना लाजमी है। दरअसल, बच्चों की अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ उन्हें अपनी सुरक्षा करना सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने गुस्से और भावनाओं को सही तरीके से संभालना भी सिखाना है। पीडियाट्रिशियन डॉ नेहा ने ऐसी ही 4 बातों के बारे में बताया हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं।
गुस्सा होना गलत नहीं, लेकिन किसी को चोट पहुंचाना गलत है
बच्चों को सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना सिखाएं। उन्हें बताएं कि गुस्सा आना, किसी बात से परेशान होना या अपनी नाराजगी जाहिर करना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे किसी को मारें, धक्का दें या चोट पहुंचाएं। जब भी बच्चा गुस्से में हो, उसे शांत होकर अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करें। उसे समझाएं कि वह किसी बात के लिए मना कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है।
बच्चों को अपनी बात कहना सिखाएं
कई बार बच्चे अपनी परेशानी ठीक से बता नहीं पाते और गुस्से में मारपीट करने लगते हैं। इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही ऐसे शब्द और वाक्य सिखाएं, जिनकी मदद से वे अपनी बात साफ तरीके से कह सकें। जैसे- 'स्टॉप, मुझे यह पसंद नहीं है', 'मुझे परेशान मत करो' या 'मैं यह बात मम्मी-पापा को बताऊंगा।' बच्चे को समझाएं कि अगर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो वह चुपचाप सहने के बजाय किसी भरोसेमंद बड़े को अपनी परेशानी बता सकता है।
खतरा महसूस होने पर मदद मांगना सिखाएं
बच्चों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि अगर कोई उन्हें मार रहा है, धमका रहा है या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां रुककर मुकाबला करना जरूरी नहीं है। उन्हें ऐसी सिचुएशन में उस जगह से दूर जाने और तुरंत किसी टीचर, माता-पिता या भरोसेमंद बड़े से मदद मांगने के लिए कहें। यह भी बताएं कि किसी बड़े को अपनी परेशानी बताना चुगली करना नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांगना समझदारी है और इसमें शर्म महसूस करने की कोई बात नहीं है।
बच्चों के सामने अपने व्यवहार का भी ध्यान रखें
बच्चे वही ज्यादा सीखते हैं, जो वे अपने घर में रोज देखते हैं। अगर माता-पिता छोटी-छोटी बातों पर चिल्लाते हैं, मारपीट करते हैं या धमकी देकर अपनी बात मनवाते हैं, तो बच्चा भी इसे समस्या सुलझाने का तरीका समझ सकता है। इसलिए बच्चे के सामने अपने गुस्से को संभालने की कोशिश करें। असहमति होने पर शांति से बात करें और अपनी गलती होने पर माफी भी मांगें। याद रखें, बच्चों को समझाने से ज्यादा असर उन पर हमारे अपने व्यवहार का पड़ता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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