बच्चे की फ्यूचर में कितनी होगी हाइट? इस सवाल का जवाब दे रहे ये डॉक्टर

संक्षेप: How to estimate future of your kid: बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा होगा, इस बात का अंदाजा अभी से लगाना चाहते हैं तो पीडियाट्रिशन ने बहुत ही सिंपल सा उपाय बता दिया। जिसे आप भी आजमाकर फ्यूचर हाइट के बारे में अभी से पता लगा सकते हैं।

बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए पैरेंट्स हमेशा मेहनत करते हैं। हेल्दी फूड्स और सारे न्यूट्रिशन बच्चे को मिले, इसका जरूर ख्याल रखते हैं। क्योंकि सही न्यूट्रिशन केवल हेल्दी रखने और दिमाग को शार्प और तेज बनाने में ही मदद नहीं करता बल्कि ये बच्चे के शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन बच्चे की हाइट केवल अच्छे न्यूट्रिशन पर निर्भर नहीं करती। बल्कि ये माता-पिता के जीन्स पर भी निर्भर होती है। पीडियाट्रिशन डॉक्टर निहार पारेख ने बच्चे की हाइट के बारे में बताया है कि आखिर कैसे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे के बड़े होने पर उसकी हाइट कितनी होगी?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपका बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा होगा, जानें कैसे पीडियाट्रिशन डॉक्टर निहार पारेख ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है कि बच्चे की फ्यूचर हाइट का अंदाजा में बचपन में ही लगाया जा सकता है। जिससे आप समझ सकेंगे कि बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा होगा।

बच्चा कितना लंबा होगा इस तरीके से करें पता बच्चा की फाइनल हाइट बड़े होकर कितनी होगी। इसका एक एवरेज आइडिया निकाला जा सकता है। हाइट पता करने के लिए बस पिता की हाइट इंच में और माता की करेंट हाइट इंच में लेकर दोनों का टोटल कर लें।

अब अगर बेटे की हाइट पता करनी है तो इस टोटल इंच में 5 इंच और जोड़ लें और फिर 2 से डिवाइड कर लें। जो, नंबर निकलेगा उसी के आसपास बच्चे ही हाइट होगी। इससे बच्चे की इस्टीमेटेड फ्यूचर हाइट मिल जाएगी।

और, अगर बेटी है और उसकी हाइट पता करनी है तो माता-पिता की करेंट हाइट को इंच में जोड़कर उसमे 5 इंच को घटा दें। फिर इसमे 2 से डिवाइड कर दे और जो नंबर निकलेगा उसी के आसपास बच्चे की हाइट होगी ।