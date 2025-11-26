Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़पेरेंट्स गाइडhow to estimate kids height in future pediatric doctor explain simple method to calculate
बच्चे की फ्यूचर में कितनी होगी हाइट? इस सवाल का जवाब दे रहे ये डॉक्टर

बच्चे की फ्यूचर में कितनी होगी हाइट? इस सवाल का जवाब दे रहे ये डॉक्टर

संक्षेप:

How to estimate future of your kid: बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा होगा, इस बात का अंदाजा अभी से लगाना चाहते हैं तो पीडियाट्रिशन ने बहुत ही सिंपल सा उपाय बता दिया। जिसे आप भी आजमाकर फ्यूचर हाइट के बारे में अभी से पता लगा सकते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 04:08 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए पैरेंट्स हमेशा मेहनत करते हैं। हेल्दी फूड्स और सारे न्यूट्रिशन बच्चे को मिले, इसका जरूर ख्याल रखते हैं। क्योंकि सही न्यूट्रिशन केवल हेल्दी रखने और दिमाग को शार्प और तेज बनाने में ही मदद नहीं करता बल्कि ये बच्चे के शारीरिक विकास के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन बच्चे की हाइट केवल अच्छे न्यूट्रिशन पर निर्भर नहीं करती। बल्कि ये माता-पिता के जीन्स पर भी निर्भर होती है। पीडियाट्रिशन डॉक्टर निहार पारेख ने बच्चे की हाइट के बारे में बताया है कि आखिर कैसे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे के बड़े होने पर उसकी हाइट कितनी होगी?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपका बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा होगा, जानें कैसे

पीडियाट्रिशन डॉक्टर निहार पारेख ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया है कि बच्चे की फ्यूचर हाइट का अंदाजा में बचपन में ही लगाया जा सकता है। जिससे आप समझ सकेंगे कि बच्चा बड़ा होकर कितना लंबा होगा।

बच्चा कितना लंबा होगा इस तरीके से करें पता

बच्चा की फाइनल हाइट बड़े होकर कितनी होगी। इसका एक एवरेज आइडिया निकाला जा सकता है। हाइट पता करने के लिए बस पिता की हाइट इंच में और माता की करेंट हाइट इंच में लेकर दोनों का टोटल कर लें।

अब अगर बेटे की हाइट पता करनी है तो इस टोटल इंच में 5 इंच और जोड़ लें और फिर 2 से डिवाइड कर लें। जो, नंबर निकलेगा उसी के आसपास बच्चे ही हाइट होगी। इससे बच्चे की इस्टीमेटेड फ्यूचर हाइट मिल जाएगी।

और, अगर बेटी है और उसकी हाइट पता करनी है तो माता-पिता की करेंट हाइट को इंच में जोड़कर उसमे 5 इंच को घटा दें। फिर इसमे 2 से डिवाइड कर दे और जो नंबर निकलेगा उसी के आसपास बच्चे की हाइट होगी ।

बच्चे की हाइट पर इन बातों का भी होता है असर

लेकिन ये तो कॉमन इस्टीमेट मेथड है जिससे बच्चे की हाइट का पता लगाया जाता है लेकिन कुछ चीजों का असर बच्चे की हाइट पर पड़ सकता है। जैसे कुछ मेडिकल कंडीशन जिनकी वजह से बच्चे हाइट प्रभावित होती है। वहीं आमतौर पर एस्ट्रोजन के ज्यादा एक्सपोजर से बेटा पिता से ज्यादा लंबा और बेटी मां से ज्यादा लंबी होती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Parenting Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।