बच्चे के लिए प्ले स्कूल चुनते वक्त पेरेंट्स ध्यान में रखें ये 5 बातें, बाद में नहीं पड़ेगा पछताना
बच्चों के लिए प्ले स्कूल सिर्फ खेलकूद की जगह ही नहीं बल्कि उनके बेहतर भविष्य की सुरक्षित नींव भी होती है। इसलिए जरूरी है कि उनके लिए सही प्ले स्कूल चुना जाए, चलिए बताते हैं कैसे चुनें सही स्कूल?
बच्चों के लिए प्ले स्कूल सिर्फ खेलकूद की जगह ही नहीं बल्कि उनके बेहतर भविष्य की सुरक्षित नींव भी होती है। अगर प्ले स्कूल में बच्चा बेसिक चीजों को सीख लेता है, तो उसे आगे पढ़ाई में समस्या नहीं होती। हालांकि, आजकल एक से बढ़कर एक प्ले स्कूल खुल चुके हैं, जो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं। लेकिन माता-पिता के लिए जरूरी सवाल ये होता है कि वह बच्चे के अच्छा प्ले स्कूल कैसे चुनें? अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि जो स्कूल ज्यादा महंगा है, देखने में अच्छा है वही बेस्ट होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई बार महंगे-बड़े स्कूलों में बच्चा कुछ नहीं सीख पाता और पेरेंट्स को भी पछताना पड़ जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बच्चे के लिए अच्छा प्ले स्कूल कैसे चुनें और पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
कैसे चुनें अच्छा प्ले स्कूल?
1- स्कूल कितनी दूर या पास है
सबसे पहले तो आप ये देख लें कि बच्चे का प्ले स्कूल आपके घर से कितना दूर है। प्ले स्कूल वाले बच्चे छोटे ही होते हैं, घर से करीब वाला स्कूल सहूलियत देगा। बच्चे को भेजने-लाने में आसानी होगी और कभी किसी भी तरह की परेशानी होने पर और फौरन पहुंच सकते हैं या टीचर घर पर आकर बच्चे को छोड़ सकते हैं। आप बीच में जाकर अपने बच्चे को चेक भी कर सकते हैं।
2- हाइजीन और माहौल
स्कूल में दाखिला दिलाने से पहले आप जाकर देख लें कि क्या स्कूल साफ सुथरा है, वहां का माहौल कैसा है। बच्चे कैसे पढ़ या खेल रहे हैं? जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए प्ले स्कूल चुनते समय चेक किया कि वहां खाने-पिलाने के लिए कौन सी जगह है, टॉयलेट कैसा है, बच्चे को गेम कहां खिलाया जाता है। इन जगहों पर ज्यादा समय बच्चा बिताएगा, तो इन्हें जरूर चेक करें।
3- कैमरा एक्सेस
आजकल बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ज्यादातर प्ले स्कूल पेरेंट्स को कैमरा एक्सेस फोन में दे देते हैं। इससे आप अपने बच्चे को हर पल मॉनिटर कर सकते हैं। स्कूल की टीचर से बात करें और इस बारे में पूछ लें कि क्या आपको कैमरा का एक्सेस मिलेगा।
4- एक्टिविटीज से जुड़े तीम-झाम
स्कूल के टीचर से एडमिशन से पहले पूरी जानकारी पूछ लें कि सालभर कैसा हो सकता है। जैसे कई स्कूल एक्टिविटीज या ड्रेस या अन्य किसी कारण से पैसे जमा कराते रहते हैं। प्ले स्कूल की फीस के अलावा बाकि के खर्च माता-पिता की जेब पर भारी पड़ जाते हैं। इसलिए ये सवाल पहले पूछ लें। अगर टीचर कुछ न बताए तो आप वहां पढ़ रहे बच्चे के पेरेंट्स से बात करें।
5- लर्निंग स्टाइल
स्कूल में टीचर बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं और बच्चा कितना सीखता है, इसके बारे में भी जानकारी लें। ऐसा न हो कि आप स्कूल की बिल्डिंग, रेपुटेशन देखकर एडमिशन करा दें और बाद में वहां की पढ़ाई आपको समझ ही न आए। ऐसे में बच्चे का साल बर्बाद होगा और आपका पैसा भी।
किस उम्र में प्ले स्कूल में कराएं एडमिशन?
प्ले स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र ढाई से 3 साल की होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर पेरेंटिंग कोच 3 साल में बच्चे का एडमिशन कराने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि 3 साल से छोटे बच्चे स्कूल की चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते और उनके दिमाग पर प्रेशर पड़ने लगता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 3 साल में बच्चा स्कूल जाए। अगर पहले भेज रहे हैं, तो उस पर आप भी ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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