सर्दियों में कितने महीने के बच्चे को कैसे नहलाएं , ठंड से बचाने के लिए बरतें ये सावधानी

Dec 15, 2025 10:32 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियां शुरू होते ही नवजात शिशु की मांएं अकसर परेशान रहती हैं। यही वजह है कि इस मौसम में घर के बड़े-बुजुर्ग नवजात बच्चे को नहलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह अकसर नई माओं को देते रहते हैं। बावजूद इसके नई मांएं यह शिकायत करती हैं कि बच्चे को नहलाने के बाद उन्हें सर्दी-जुकाम की शिकायत हो जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान रहती हैं तो बच्चों की डॉक्टर श्रेया दुबे ने आपकी परेशानी को दूर करने के लिए एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। डॉक्टर श्रेया दुबे ने अपने इस वीडियो में बताया है कि कैसे आप नवजात बच्चे को नहलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखकर उनकी सेहत और हाइजीन दोनों बनाए रख सकती हैं।

सर्दियों में नवजात बच्चों को नहलाते समय रखें इन बातों का ध्यान

सही समय

डॉ. श्रेया दुबे कहती हैं कि ठंड के मौसम में बच्चों को नहलाने का सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होता है। इस दौरान धूप निकलने से वातावरण अपेक्षाकृत गर्म बना रहता है। यह दिन का सबसे गर्म समय होता है, जिसमें बच्चे को ठंड लगने का खतरा सबसे कम बना रहता है। इसके विपरीत बच्चे को सुबह जल्दी या देर शाम नहलाने से उनके लिए संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

कमरे को करें प्रीहीट

बच्चे को नहलाने से 5 से 10 मिनट पहले हीटर या रूम हीटर चलाकर कमरे का तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। खिड़की-दरवाजे बंद करें ताकि बच्चे को हवा न लगे।

नहाने के समय का रखें ख्याल

डॉक्टर कहती हैं कि बच्चों को ठंड के मौसम में ज्यादा देर तक पानी में नहीं रखना चाहिए। 0 से 1 साल के बच्चे को केवल 5 से 7 मिनट तक ही नहलाएं। 1 से 3 साल के बच्चों को 10 से 12 मिनट से ज्यादा न नहलाएं। इससे ज्यादा समय तक नहलाने से बच्चे के लिए सर्दी-जुकाम होने का खतरा बढ़ सकता है।

मॉइश्चराइज करना ना भूलें

बच्चे को नहलाने के बाद उसके शरीर को तौलिए से अच्छी तरह पोंछकर सुखाने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर उसकी त्वचा पर थिक मॉइश्चराइजर लगाएं। इससे उनकी त्वचा में नमी बनी रहने के साथ सर्दियों की शुष्क हवा से बचाव भी होगा।

किस उम्र में कैसे नहलाएं

-नवजात (0-3 महीना) के लिए स्पंज बाथ बेहतर रहती है।

-3 महीने से बड़े बच्चे को टब में नहलाएं

बरतें ये सावधानियां

-बच्चे को नहलाते समय कभी भी पानी में अकेला न छोड़ें।

-अगर बच्चा रो रहा हो या बुखार हो तो न नहलाएं, सिर्फ स्पंज से साफ करें।

-बेबी प्रोडक्ट्स हमेशा पैराबीन, सल्फेट फ्री होने के साथ डॉक्टर की सलाह से ही चुनें।

-नहलाने के बाद बच्चे को अच्छे से मॉइश्चराइज करें क्योंकि सर्दी में त्वचा रूखी हो जाती है।

-अगर बच्चे को ठंड लगने के लक्षण दिखें (ठंडे हाथ-पैर, छींकें) तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

