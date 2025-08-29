बच्चों के लिए कितनी और क्यों जरूरी है पॉकेट मनी? जानिए किस उम्र से होनी चाहिए शुरुआत

Why Pocket Money Is Important For Kids : बच्चों को पॉकेट मनी देने का मतलब उनकी जरूरत का ध्यान रखना या लाड़-दुलार ही नहीं होता। यह उन्हें पैसों के बारे में जरूरी सीख देना भी है। परवरिश में पॉकेट मनी की भूमिका पर रोशनी डाल रही हैं स्वाति शर्मा

हम उस पीढ़ी से हैं, जो परवरिश के पुराने तरीकों को पीछे छोड़ अपने बच्चों को बड़ा करने के क्रम में नए प्रयोग करने लगे हैं। परवरिश का एक अहम हिस्सा है अपने बच्चों को पैसों के बारे में जरूरी सीख देना। इसीलिए अब हर माह बच्चों को पॉकेट मनी मिलना आम बात हो गई है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बच्चे की परवरिश और आर्थिक साक्षरता को बढ़ाने का एक जरिया बन चुका है। बस जरूरत है पॉकेट मनी के लिए सही उम्र को भांपकर उसकी सीमाओं को तय करने की। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है कि मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए आप बच्चे को जो आजादी दे रही हैं, कहीं वह जाने-अनजाने में आपकी गलती तो साबित नहीं हो रही।

क्यों है जरूरी पॉकेट मनी? सबसे पहला सवाल उठता है कि भला बच्चों के हाथों में पैसे देने ही क्यों हैं? जवाब एकदम साफ है, किसी भी काम को सीखने के लिए उसे करना जरूरी है। यह बात पॉकेट मनी के मामले में भी लागू होती है। जब तक बच्चा पैसे के महत्व, उसे खर्च करने और जोड़ने के लिए खुद से प्रयास नहीं करेगा, तब तक वह सही मायने में पैसे की अहमियत समझ नहीं सकेगा। इस बाबत मनोचिकित्सक डॉ़ उन्नति कुमार कहते हैं, ‘पॉकेट मनी बच्चों को पैसे की अहमियत, बजट बनाना, बचत और जिम्मेदारी से पैसे खर्च करना सिखाती है।’ इस बात से आज के माता-पिता भी इत्तेफाक रखते हैं। एक शोध में पाया गया कि 95 फीसदी माता-पिता मानते हैं कि बच्चों को पैसे का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है।

किस उम्र से हो शुरुआत आमतौर पर भारतीय माता-पिता किशोरावस्था या कॉलेज पहुंचने के बाद ही बच्चे को नियमित रूप से पॉकेट मनी देना शुरू करते हैं। उनका मानना होता है कि इस उम्र तक बच्चा पैसे का समझदारी से प्रयोग करना जान जाता है। बच्चे को पॉकेट मनी किस उम्र से देना है, यह पूरी तरह से अभिभावक के विवेक पर निर्भर करता है। आप चाहें तो बच्चे को पॉकेट मनी देने की शुरुआत आठ से नौ साल की उम्र में कर सकती हैं। उनके लिए इस उम्र में पैसों की कीमत को समझना, वित्तीय साक्षरता को विकसित करना आसान हो सकता है।

अब बात आती है कि पॉकेट मनी कितनी दी जाए? इसके लिए कोई भी तय मानक नहीं हैं। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति, बच्चे की वित्तीय समझ से लेकर आप कितने अंतराल पर उसे पैसे देती हैं, यह भी निर्भर करता है। हां, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉकेट मनी की शुरुआत कम पैसों से की जाए।

न करें ये गलतियां बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा आर्थिक आजादी: हर चीज की एक सीमा तय होनी चाहिए। समय से पहले, जरूरत से ज्यादा और बिना किसी मार्गदर्शन के बच्चे को पॉकेट मनी देना आपकी गलती हो सकती है। बच्चे को बचत सिखाने की भावना से दी गई यह छूट उसमें फिजूलखर्ची की आदत डाल सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि सिर्फ 37% माता-पिता परिवार की वित्तीय स्थिति पर बच्चों से बात करते हैं और केवल 31% उन्हें बचत के लिए प्रेरित करते हैं ।

बिना उद्देश्य के पॉकेट मनी देना: जब बच्चों को बिना किसी कारण, अनियमित पैसा मिलता है, तो वे उसका मूल्य नहीं समझते। पॉकेट मनी देने वाले 50 फीसदी माता-पिता यह गलती कर जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 50 प्रतिशत माता-पिता ही पॉकेट मनी का उपयोग अच्छे नंबर या जिम्मेदारी सिखाने के लिए करते हैं ।

बचत की आदत न सिखाना: बच्चों को पॉकेट मनी देने के पहले उनकी पहचान 50:30:20 के नियम से करवाइए। जिसमें उन्हें बताइए पॉकेट मनी का 50 फीसदी हिस्सा जरूरतों पर और 30 फीसदी इच्छाओं पर खर्च करना चाहिए। वहीं, 20 फीसदी हिस्सा बचत करना चाहिए। यह फॉर्मूला अभी से सिखाना उनमें भविष्य के लिए भी अपने पैसे को मैनेज करने की प्रेरणा बनेगा।

इन बातों का रखें ध्यान -पॉकेट मनी की शुरुआत कम पैसों से करें। जैसे सात से दस वर्ष की उम्र में 100 रुपए प्रति सप्ताह से आरंभ करें और धीरे-धीरे मात्रा बढ़ाएं।

-बच्चे को पॉकेट मनी उसके अच्छे व्यवहार और अच्छे काम पर दें। यानी बच्चे को अहसास कराएं कि यह पैसा उसका उपहार नहीं, बल्कि उसका ईनाम है।

-बच्चे को वास्तविक बजट बनाना सिखाएं यानी कम राशि में मनोरंजन, भोजन और जरूरतों के बीच वरीयता क्रम और संतुलन बनाना सिखाएं।

-बच्चे से उनके खर्च, अपनी बचत और निवेश पर खुल कर बात करें, ताकि उनमें आर्थिक समझ विकसित हो।

-बच्चे माता-पिता से ही सीखते हैं। लिहाजा, आप खुद उनके सामने जिम्मेदारी से खर्च और बचत करें।

-पॉकेट मनी की रकम को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। बच्चे को अतिरिक्त पैसे चाहिए भी तो उसके पीछे कोई तार्किक कारण होना चाहिए। आप उसे घर के किसी काम में मदद करने के एवज में रिवॉर्ड के तौर पर पैसे कमाने का विकल्प भी दे सकती हैं।

-उन्हें समय-समय पर अहसास करवाते रहें कि आप उनके खर्चों पर नजर रखती हैं, ताकि वह पैसों का दुरुपयोग न कर सकें।

बदलते वक्त से कदमताल समय बदला और बदला पॉकेट मनी का स्वरूप। एक अध्ययन के मुताबिक जहां 1998 में 10 से 17 साल के बच्चों को औसतन 125 रुपए प्रतिमाह पॉकेट मनी मिलती थी। वह 2005 में बढ़कर 500 रुपए और 2011 में 1500 रुपए हो गई। आजकल 16 से 21 साल के युवा केवल विलासिताओं पर यानी कॉस्मेटिक्स, मोबाइल, कपड़ों वगैरह पर 6 हजार रुपए तक खर्च कर जाते हैं।

पॉकेट मनी की खूबियां -बच्चे खेल-खेल में खुद का बजट बनाना सीख जाते हैं।

-वे संंतुष्ट जीवन के लिए पैसों के सही प्रबंधन की अहमियत समझ पाते हैं। आर्थिक दायित्व उठाना सीखते हैं।

-किसी अहम निर्णय में भावुकता और व्यावहारिकता के सही संतुलन को सीखते हैं।