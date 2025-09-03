बेबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बच्चों पर कब तक करें? जानें डॉक्टर की सलाह

बढ़ती उम्र के साथ बच्चों पर एडल्ट स्किनकेयर का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि किस उम्र से बच्चों पर बेबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

बचपन से लेकर टीनएज तक बच्चों की स्किन और हेयर केयर की जरूरतें बदलती रहती हैं। छोटे बच्चों के लिए बने प्रोडक्ट्स बेहद हल्के और सॉफ्ट होते हैं, जो उनकी नाजुक स्किन के लिए परफेक्ट होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है, वैसे-वैसे उसके शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। यही वह समय है जब पसीना बढ़ता है, सीबम (तेल) प्रोडक्शन ज्यादा होता है और कई बार पिंपल्स, डैंड्रफ और बॉडी ओडर जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में बेबी प्रोडक्ट उनकी स्किन पर ठीक तरह से वर्क नहीं करते। ऐसे में जरूरत पड़ती है एडल्ट स्किनकेयर पर शिफ्ट करने की। तो आइए जानते हैं कि किस उम्र से बच्चों के लिए बेबी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए।

स्किन केयर की जरूरतें क्यों बदलती हैं? डॉ गारेकर के मुताबिक 12 से 13 साल की उम्र को ट्रांजिशन एज कहा जाता है। इस समय हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। इसके कारण चेहरे पर तेल ज्यादा निकलने लगता है और पसीना भी बढ़ जाता है। छोटी उम्र के बच्चों के प्रोडक्ट्स इतने माइल्ड होते हैं कि वे इस स्टेज की स्किन प्रॉब्लम्स पर असरदार नहीं रहते। इसी वजह से बच्चों को बेसिक एड्ल्ट स्किनकेयर रूटीन से जोड़ना ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चे को विटामिन सी, रेटिनॉल या अंडर-आई क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि यहाँ बात सिर्फ बेसिक क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन की है।

फेस वॉश और क्लेंजिंग की अहमियत डॉक्टर बताती हैं कि 12-13 साल की उम्र में बच्चों को दिन में दो बार फेस वॉश करना चाहिए। ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन वाले बच्चे जेंटल क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर स्किन ऑयली है या पिंपल्स की समस्या शुरू हो गई है, तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश बेहतर रहते हैं। इससे चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होता है और पिंपल्स की संभावना कम होती है।

हेयरकेयर में भी बदलाव जरूरी 12 से 13 साल की उम्र में बच्चों की स्कैल्प भी ऑयली हो जाती है और डैंड्रफ की समस्या शुरू हो सकती है। डॉक्टर सलाह देती हैं कि इस उम्र में बच्चों को हफ्ते में कम से कम तीन बार शैम्पू करना चाहिए। अगर स्कैल्प ऑयली है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो एंटी-डैंड्रफ या एंटी-फंगल शैम्पू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें स्कैल्प पर 2-3 मिनट लगाकर छोड़ें और फिर धो लें। इससे डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प पर कंट्रोल मिलता है।

डेली बाथ और बॉडी केयर करना जरूरी 12 से 13 साल की उम्र में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, ऐसे में इस उम्र में बॉडी ओडर और एक्सेसिव स्वेटिंग की समस्या भी आम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर बच्चों को डेली बाथ की सलाह देती हैं। उनका कहना है कि अगर पसीना या स्मेली अंडरआर्म्स की समस्या ज्यादा है, तो Benzoyl Peroxide बेस्ड सोप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बैक्टीरिया को खत्म करने और बॉडी फ्रेशनैस बनाए रखने में मदद करते हैं।