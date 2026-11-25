ब्रेस्ट मिल्क पंप करके कितने घंटे रखें, जानें गर्म करके पिलाना सही या गलत?
नवजात शिशु के लिए पहला आहार मां का दूध ही बेस्ट होता है। अगर किसी कारण से बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पंप करके पिलाना पड़ रहा है तो दूध के रखरखाव से जुड़ी जरूरी बातों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। जानें पंप किए ब्रेस्ट मिल्क के बारें ये बातें….
बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहला आहार मां का दूध होता है। और, अगले छह महीने तक बच्चे के पोषण, इम्यूनिटी और स्वस्थ जीवन के लिए मां का दूध पिलाना ही जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं कि बच्चे को मां का दूध नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उन्हें पंप किए हुए ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत पड़ जाती है। मां बीमार हो गई या फिर मां को दूध नहीं हो रहा तो ऐसे में ब्रेस्ट मिल्क खरीदकर बच्चे को पिलाना पड़ता है। वहीं आजकल महिलाएं काम पर जाती है इस वजह से ब्रेस्ट मिल्क को पंप कर निकालकर भी कई बार घर में रख देती है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क को कितने घंटे रखना है? सर्दियों में क्या ठंडा ही दूध बच्चे को पिलाना पड़ेगा ऐसे कई सवाल मन में रहते हैं। इन सबके जवाब डॉक्टर तनीमा सिंघल ने इंस्टाग्राम पर दिए हैं जो कि लेक्टेशन कंसल्टेंट हैं।
ब्रेस्ट मिल्क पंप करने के बाद कितनी देर सेफ रहता है?
नई मांओं के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि ब्रेस्ट मिल्क को पंप किया तो वो कितनी देर सेफ रहता है। इसके लिए आपको हमेशा 4-4-6 का रूल याद रखना चाहिए।
क्या है ब्रेस्ट मिल्क के लिए 4-4-6 का रूल
ब्रेस्ट मिल्क के लिए 4-4-6 का रूल हमेशा याद रखें। जिसमे-
4 घंटे कमरे के तापमान पर ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके रखा जा सकता है।
4 दिन तक ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके रखा जा सकता है।
6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क को फ्रीजर में स्टोर किया जा सकता है।
लेकिन इस नियम के साथ जरूरी इन 3 बातों को बिल्कुल ना भूलें।
ब्रेस्ट मिल्क पंप किया तो इन 3 बातों का रखें ध्यान
1- ब्रेस्ट मिल्क एक बार फ्रीजर से बाहर आ गया और पिघल गया तो दोबारा से फ्रीजर में ना रखें।
2- अगर बच्चे ने बोतल में दूध पीकर छोड़ दिया है तो ऐसे ब्रेस्ट मिल्क को अगले दो घंटे में इस्तेमाल करें और बच जाए तो फेंक दें।
3- फ्रीजर से निकला हुआ ब्रेस्ट मिल्क पिघल जाए तो उसे अगले 24 घंटे तक फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठंडे ब्रेस्ट मिल्क को कैसे गर्म करें?
- ब्रेस्ट मिल्क ठंडा है तो उसे भूलकर भी गैस पर उबालने या गर्म करने की गलती ना करें।
- और, ना ही उसे माइक्रोवेव में गर्म करें।
तो कैसे गर्म करें ब्रेस्ट मिल्क
ब्रेस्ट मिल्क को बहुत हल्का सा गुनगुना करने की जरूरत होती है क्योंकि छोटा बच्चा आराम से पी सके। इसके लिए किसी बर्तन में पानी गर्म करें और कटोरी में ब्रेस्ट मिल्क को निकालकर उस कटोरी को गर्म पानी में इतनी ही देर रखें कि दूध हल्का सा गुनगुना हो जाए और बच्चा आराम से पी सकें। बस इन छोटी-छोटी सावधानियों को रखकर आप आराम से ब्रेस्ट मिल्क को पंपकर करके निकाल लें और बच्चे को पिलाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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